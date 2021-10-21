На подъезде к границе с Польшей на Львовщине отремонтировали и расширили дорогу, - "Укравтодор". ФОТО
Работы по ремонту и расширению участка трассы Т-14-03 Грушев - Немиров на подъезде к контрольному пункту пропуска Грушев - Будомеж завершены на Львовщине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Facebook-страница Службы автомобильных дорог в Львовской области.
"В 2020 году заработали кредитные и грантовые программы от Европейского Союза, которые "простаивали" несколько лет подряд. Нам удалось полностью отремонтировать дороги Мостиска - Краковец и Яворов - Грушев, а также расширить часть дороги Грушев - Немиров", - отметил Олег Береза, руководитель Львовского автодора.
Ремонт в рамках программы "Большая стройка" стартовал в начале лета текущего года. Была построена дополнительная полоса движения в направлении КПП, а также усилена основа дорожной одежды и устроено тонкослойное покрытие в два слоя на участке протяженностью 3 км от КПП до кольцевой развязки дорог Т-14-03 и Т-14-20.
Стоимость работ составила 35 млн грн.
Кроме этого, были устроены водоотведение и освещение, а на кольцевой транспортной развязке установили новый бордюрный камень и фигурные элементы мощения.
Напомним, ранее сообщалось, что по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в 2021-2022 годах запланировано обновить 600 км дорог, ведущих к международным пунктам пропуска.
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