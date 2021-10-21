8 машин сгорели дотла, еще 3 - повреждены: за последние два дня на парковках Киева произошло два масштабных пожара. ФОТОрепортаж

За последние два дня на парковках в разных районах Киева произошло два масштабных пожара. Полностью сгорели 8 автомобилей, три машины частично повреждены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, согласно данным пресс-службы ГСЧС в Facebook, 21 октября, в 3:18 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на ул. Вишняковской, 13-Б в Дарницком районе столицы горит автомобиль.

"По прибытии было установлено, что возгорание произошло во дворе 14-этажного жилого дома в припаркованном автомобиле Hyundai с распространением на рядом припаркованные автомобили марки Opel, Volvo и на автомобиль Peugeot. Пожарные сразу приступили к тушению пожара. В 3:42 пожар был локализован, а в 3:45 - ликвидирован. В результате пожара автомобили Opel, Hyundai, Peugeot выгорели полностью, в автомобиле Volvo повреждена водительская сторона автомобиля и заднее стекло", - говорится в сообщении.

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Причина возникновения пожара выясняется.



Фото: сайт ГСЧС

"К счастью, никто не пострадал", - отметили в ведомстве.

Вместе с тем, по данным полиции Киева вчера, 20 октября, в Голосеевском районе столицы на улице Михаила Ломоносова также горели автомобили.

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"По предварительной информации, возгорание началось с транспортного средства Porsche, после чего перекинулось на припаркованные рядом автомобили. В результате пожара сгорели пять авто, еще две машины имеют повреждения. Спасатели ликвидировали пожар, в результате инцидента никто не пострадал", - говорится в сообщении полиции в Facebook.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины — умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.



Фото: сайт полиции

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются в рамках проведения досудебного расследования и комплекса экспертиз.