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Новости Фото Пожары в Украине
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8 машин сгорели дотла, еще 3 - повреждены: за последние два дня на парковках Киева произошло два масштабных пожара. ФОТОрепортаж

За последние два дня на парковках в разных районах Киева произошло два масштабных пожара. Полностью сгорели 8 автомобилей, три машины частично повреждены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, согласно данным пресс-службы ГСЧС в Facebook, 21 октября, в 3:18 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на ул. Вишняковской, 13-Б в Дарницком районе столицы горит автомобиль.

"По прибытии было установлено, что возгорание произошло во дворе 14-этажного жилого дома в припаркованном автомобиле Hyundai с распространением на рядом припаркованные автомобили марки Opel, Volvo и на автомобиль Peugeot. Пожарные сразу приступили к тушению пожара. В 3:42 пожар был локализован, а в 3:45 - ликвидирован. В результате пожара автомобили Opel, Hyundai, Peugeot выгорели полностью, в автомобиле Volvo повреждена водительская сторона автомобиля и заднее стекло", - говорится в сообщении.

8 машин сгорели дотла, еще 3 - повреждены: за последние два дня на парковках Киева произошло два масштабных пожара 01\

Причина возникновения пожара выясняется.

8 машин сгорели дотла, еще 3 - повреждены: за последние два дня на парковках Киева произошло два масштабных пожара 02
Фото: сайт ГСЧС

"К счастью, никто не пострадал", - отметили в ведомстве.

Вместе с тем, по данным полиции Киева вчера, 20 октября, в Голосеевском районе столицы на улице Михаила Ломоносова также горели автомобили.

Читайте на Цензор.НЕТ: Как сжигают автомобили полицейским и политикам и почему поджигатели не боятся видеокамер

"По предварительной информации, возгорание началось с транспортного средства Porsche, после чего перекинулось на припаркованные рядом автомобили. В результате пожара сгорели пять авто, еще две машины имеют повреждения. Спасатели ликвидировали пожар, в результате инцидента никто не пострадал", - говорится в сообщении полиции в Facebook.

8 машин сгорели дотла, еще 3 - повреждены: за последние два дня на парковках Киева произошло два масштабных пожара 03

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины — умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

8 машин сгорели дотла, еще 3 - повреждены: за последние два дня на парковках Киева произошло два масштабных пожара 04
Фото: сайт полиции

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются в рамках проведения досудебного расследования и комплекса экспертиз.

авто (4219) Киев (25659) пожар (5968) ГСЧС (5001)


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Топ комментарии
+8
не паркуйся во дворе
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21.10.2021 11:21
+7
Хозяева автостоянок продолжают бесчинствовать.
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21.10.2021 11:24
+4
Красивое!
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21.10.2021 11:23
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не паркуйся во дворе
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21.10.2021 11:21 Ответить
Ваня, твоих рук дело?)
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21.10.2021 11:26 Ответить
И на тротуарах. )
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21.10.2021 14:06 Ответить
Красивое!
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21.10.2021 11:23 Ответить
Хозяева автостоянок продолжают бесчинствовать.
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21.10.2021 11:24 Ответить
Погремушку,возможно российской сборки, хюндай,обонкротившийся Опель,китайскую вольву не жалко,а вот Пежо жалко.
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21.10.2021 11:24 Ответить
Офигиваю от твоих познаний.
Опель принадлежит фирме Пежо.
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21.10.2021 11:29 Ответить
Конечно принадлежит,бывший банкрот Опель без Пежо ничто,стоимость бренда нуль,своих моделей нет и не будет,Опель пустое место.
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21.10.2021 11:38 Ответить
То бишь, если на одну и ту же машину повесить разные ******, это в корне меняет ситуацию?
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21.10.2021 11:45 Ответить
Ты дуриком не прикидывался,если есть что сказать разумное - говори,вопросы своему папе будешь задавать.
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21.10.2021 11:53 Ответить
Я пытался выяснить - ты полный кретин или нет.
Выяснил и имею сказать - полный.
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21.10.2021 12:04 Ответить
Очень жаль,что вы перешли на стиль оскорблений,сдержанность,вежливость и порядочность вполне уместны даже здесь на цензоре.
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21.10.2021 12:09 Ответить
Вася Віктор "Шевченко" Вольво навіть Китайської збірки краще ща ПєЖО , ти про що.... зовсім у авто не розбираєшся.
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21.10.2021 12:18 Ответить
К сторонникам китайского качества я себя не отношу,за такую цену нормальный человек,подумав,слегка,может приобрести более качественный автомобиль с более высоким имиджевых уровнем.
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21.10.2021 12:25 Ответить
Хто власник: Судля, Прокурвор, Мусорила?
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21.10.2021 12:19 Ответить
Похоже на аццкую смесь мести и протеста.... Требования, лозунги - хоть что-то выдвигались
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21.10.2021 12:32 Ответить
Страхуйте майно та і життя заодно.
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21.10.2021 12:39 Ответить
Яка трагедія...
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21.10.2021 12:47 Ответить
Порше понятно, а хюндая то за что?
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21.10.2021 14:46 Ответить
скажіть чиї це машини і я скажу чому вони згоріли
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21.10.2021 19:35 Ответить
Ну не підараси. (не геї)
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22.10.2021 03:52 Ответить
Страховики зайнялись "агресивною рекламою"?🤔😂😂😂
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24.10.2021 06:57 Ответить
 
 