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Полиция проверяет информацию о минировании 5 судов в Житомире. Идет эвакуация посетителей и сотрудников. ФОТОрепортаж

В Житомире полиция проверяет сообщение о минировании суда.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Сообщается, что сейчас полицейские проверяют 5 судебных учреждений, расположенных в областном центре.

"21 октября около 9.50 по спецлинии "102" поступило анонимное сообщение об угрозе безопасности граждан. В помещения, где расположены судебные учреждения, прибыли следственно-оперативные группы ГУНП в области и Житомирского РУП, патрульные полицейские и другие экстренные службы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас идет эвакуация посетителей и работников, а также ограничение доступа к потенциально опасной территории.

Полицейские взрывотехники приступили к обследованию помещений.

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Полиция проверяет информацию о минировании 5 судов в Житомире. Идет эвакуация посетителей и сотрудников 01
Полиция проверяет информацию о минировании 5 судов в Житомире. Идет эвакуация посетителей и сотрудников 02
Полиция проверяет информацию о минировании 5 судов в Житомире. Идет эвакуация посетителей и сотрудников 03
Полиция проверяет информацию о минировании 5 судов в Житомире. Идет эвакуация посетителей и сотрудников 04
Фото: сайт полиции

Житомир (687) минирование (1446) Нацполиция (16549) правоохранительные органы (2970) силовики (2799)


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