В Одессу прибыло уникальное научно-исследовательское судно, переданное Украине Бельгией. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Научно-исследовательское судно Belgica, которое было передано Украине Королевством Бельгия, прибыло в Одессу.
В 11:15 оно пришвартовалось у 19-го причала морского вокзала, рядом с ледоколом James Clark Ross, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".
О том, что судно бесплатно передадут нашей стране, стало известно в конце июля этого года. Торжественная передача состоялась 13 сентября на военно-морской базе в бельгийском городе Зебрюгге.
1 октября "Бельгика" покинула родину и взяла курс на Одессу. Во время перехода команда украинских ученых, которая находилась на борту, провела ряд важных исследований.
Belgica построена в 1984 году.
Длина судна — 51,12 м, ширина — десять метров, осадка 4,6 м, водоизмещение 1200 тонн. Дальность плавания — 20 тысяч морских миль (37 тыс. км) при скорости 12 узлов (22 км/ч). Максимальная скорость — 13,5 узлов (25 км/ч).
На борту находится пять лабораторий (рыболовства, гидрологическая, химическая, биохимическая и микробиологическая), экипаж — 15 человек, научный персонал состоит из 16 сотрудников.
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купить судно это удачное решение.. оно еще лет 25 прослужит (при бережном отношении и обслуживании)
у тебя как с головой?
На рідкість мудре рішення України.