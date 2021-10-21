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В Одессу прибыло уникальное научно-исследовательское судно, переданное Украине Бельгией. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Научно-исследовательское судно Belgica, которое было передано Украине Королевством Бельгия, прибыло в Одессу.

В 11:15 оно пришвартовалось у 19-го причала морского вокзала, рядом с ледоколом James Clark Ross, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".

О том, что судно бесплатно передадут нашей стране, стало известно в конце июля этого года. Торжественная передача состоялась 13 сентября на военно-морской базе в бельгийском городе Зебрюгге.

1 октября "Бельгика" покинула родину и взяла курс на Одессу. Во время перехода команда украинских ученых, которая находилась на борту, провела ряд важных исследований.

Belgica построена в 1984 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бельгия передала Украине научно-исследовательское судно "Бельгика" для экологического мониторинга Черного и Азовского морей. ФОТО

Длина судна — 51,12 м, ширина — десять метров, осадка 4,6 м, водоизмещение 1200 тонн. Дальность плавания — 20 тысяч морских миль (37 тыс. км) при скорости 12 узлов (22 км/ч). Максимальная скорость — 13,5 узлов (25 км/ч).

На борту находится пять лабораторий (рыболовства, гидрологическая, химическая, биохимическая и микробиологическая), экипаж — 15 человек, научный персонал состоит из 16 сотрудников.

В Одессу прибыло уникальное научно-исследовательское судно, переданное Украине Бельгией 01
В Одессу прибыло уникальное научно-исследовательское судно, переданное Украине Бельгией 02
В Одессу прибыло уникальное научно-исследовательское судно, переданное Украине Бельгией 03
В Одессу прибыло уникальное научно-исследовательское судно, переданное Украине Бельгией 04
В Одессу прибыло уникальное научно-исследовательское судно, переданное Украине Бельгией 05
В Одессу прибыло уникальное научно-исследовательское судно, переданное Украине Бельгией 06
В Одессу прибыло уникальное научно-исследовательское судно, переданное Украине Бельгией 07

Бельгия (403) исследование (567) корабль (2045) наука (697)


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Топ комментарии
+14
там спец оборудование и несколько вмонтированных лабораторий..
купить судно это удачное решение.. оно еще лет 25 прослужит (при бережном отношении и обслуживании)
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21.10.2021 13:03
+10
В Одесі купа інститутів які вивчають море і морську екологію а судна не було, а тепер є. Тепер в існуванні кількох інститутів з'явиться хоч якийсь сенс.
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21.10.2021 12:51
+9
Дешевше, аніж утримання зелених гнид і їх помічників.
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21.10.2021 14:23
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И во сколько обойдется налогоплательщикам содержание этого ржавого дерьма и его команды?
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21.10.2021 12:48 Ответить
Дешевше, аніж утримання зелених гнид і їх помічників.
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21.10.2021 14:23 Ответить
Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну будем воювати!
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21.10.2021 15:10 Ответить
good..
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21.10.2021 12:48 Ответить
В Одесі купа інститутів які вивчають море і морську екологію а судна не було, а тепер є. Тепер в існуванні кількох інститутів з'явиться хоч якийсь сенс.
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21.10.2021 12:51 Ответить
Например из корпусов рыболовецких траулеров проекта 502ЭМ на Ленинской кузне могли б и сами наклепать, а так взяли почти сорокалетний хлам и радуемся как какае то отсталая африканская страна, скоро будем бесплатным бусам и зеркольцам радоваться....
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21.10.2021 12:56 Ответить
там спец оборудование и несколько вмонтированных лабораторий..
купить судно это удачное решение.. оно еще лет 25 прослужит (при бережном отношении и обслуживании)
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21.10.2021 13:03 Ответить
так новое спец оборудование и можно было купить,а обслуживание сорокалетнего судна тем более не нашего производства и влетит в копеечку, вообщем если хочешь разорить небогатую страну подари ей старый крейсер)), а так с зигами на 3 фотке пойдет...
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21.10.2021 13:13 Ответить
зиги на третей фотке?.. .. ..
у тебя как с головой?
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21.10.2021 13:16 Ответить
Сначала нам всучили в антарктиде станцию, теперь н-исследовательское судно... Англия и Бельгия не хотят тратить деньги из бюджета, а у нас- пожалуйста!!!
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21.10.2021 13:34 Ответить
Ті хто не хоче годувати власних вчених будуть годувати чужих вчених.
На рідкість мудре рішення України.
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21.10.2021 14:48 Ответить
Англия и Бельгия строят новые суда, а старые отдают (продают дешево) нуждающимся.
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21.10.2021 20:15 Ответить
Ну какбы да. Нам бы со своей экономикой когда-нибудь до уровня Румынии дорасти. Но время упущено для чего-либо большего. Пока поляки с чехами после развала совка выбирали реформаторов- украинцы выбирали "новые лица" старых перекрашеных вооров-комуняк
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21.10.2021 20:58 Ответить
потихоньку обрастаем кораблями.....гут.
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21.10.2021 14:18 Ответить
Кто принимал?!Почему якорь ржавый?!
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21.10.2021 14:25 Ответить
"Ржавая Барракуда", мечта поэта.
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21.10.2021 14:28 Ответить
Это нормально после долгого перехода. Круизники прямо в круизах матросы подкрашивают)
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21.10.2021 20:16 Ответить
Во время перехода команда украинских ученых, которая находилась на борту, провела ряд важных исследований!
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21.10.2021 15:17 Ответить
Желательно бы покрасить.
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21.10.2021 16:12 Ответить
Отлично. Судно такое всегда пригодится. Например Жак-Ив Кусто вообще взял старый списанный тральщик, обошел на нем весь мировой океан, снял массу разных фильмов , и теперь его судно Калипсо знает весь мир.
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21.10.2021 16:46 Ответить
Jakosь mulaje oči kacapsko-turecka nazva sudna Хаджибей na sedmojь světlině, bo pitoma historična ukrainska nazva Odessy je Kocubejovъ (c) 1415
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21.10.2021 17:33 Ответить
Гидрологическая лаборатория? Надеюсь в ней есть локатор который достает до Севастополя
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21.10.2021 20:55 Ответить
 
 