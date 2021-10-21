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Наркотики в пакетах с кофе: в Киеве задержали 18-летнего наркодилера и изъяли "товара" почти на 3 млн грн, - полиция. ФОТОрепортаж

Полицейские задержали в Киеве наркодилера и изъяли "товар" на почти 3 млн грн. В ассортименте, который реализовывал 18-летний юноша, были амфетамин, каннабис, "Альфа PVP", таблетки "экстази" и концентрированный психотроп ТНС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины.

Оперативники столичного управления по борьбе с наркопреступностью совместно со следователями Соломенского управления полиции задокументировали противоправную деятельность 18-летнего юноши, который наладил сбыт наркотиков и психотропных веществ на территории государства.

Фигурант, житель Святошинского района, обеспечивал функционирование интернет-магазина по продаже запрещенных веществ, а именно выполнял роль наркокурьера. Он получал наркотики и психотропные вещества по почте, после чего фасовал и сбывал их клиентам по всей территории государства.

Распространял "товар" как мелкими, так и оптовыми партиями путем "закладок", "из рук в руки", через почтовые отправления и службы такси по городу. Чтобы не привлекать лишнего внимания, наркотовар прятал в пакетах с кофе. Расчет происходил через электронные кошельки иностранной валютой или криптовалютой.

Наркотики в пакетах с кофе: в Киеве задержали 18-летнего наркодилера и изъяли товара почти на 3 млн грн, - полиция 01

Вчера, 20 октября, во время очередного наркотранша возле одного из почтоматов в Соломенском районе правоохранители задержали дилера.

При осмотре посылки и неотложного обыска по месту жительства правоохранители обнаружили 3 кг амфетамина, более 2 кг каннабиса, 1,5 кг Альфа PVP, таблетки "экстази" и другие наркосредства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция задержала пятерых наркодилеров и изъяла около 25 кг мефедрона на сумму около 15 млн гривен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Кроме того, изъяты весы, фасовочные материалы, устройства для курения, пакеты с кофе. Сумма изъятого по ценам "черного" рынка составляет около трех миллионов гривен.

Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Наркотики в пакетах с кофе: в Киеве задержали 18-летнего наркодилера и изъяли товара почти на 3 млн грн, - полиция 02

Ему уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. За совершенное задержанному грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Амфетамин, экстази и ЛСД на 1 млн грн: Нацполиция ликвидировала масштабный канал сбыта психотропных веществ на территории Киева. ФОТОрепортаж

В настоящее время правоохранители устанавливают каналы поступления наркотических средств и психотропных веществ, а также других лиц, причастных к указанной преступной деятельности.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Соломенская окружная прокуратура г. Киева.

Наркотики в пакетах с кофе: в Киеве задержали 18-летнего наркодилера и изъяли товара почти на 3 млн грн, - полиция 03
Наркотики в пакетах с кофе: в Киеве задержали 18-летнего наркодилера и изъяли товара почти на 3 млн грн, - полиция 04
Наркотики в пакетах с кофе: в Киеве задержали 18-летнего наркодилера и изъяли товара почти на 3 млн грн, - полиция 05
Фото: сайт полиции

Киев (25659) наркотики (2152) Нацполиция (16549) борьба с наркотиками (136)


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Топ комментарии
+4
преЗЕденту преЗЕнт нес... ?
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21.10.2021 13:14
+2
Який кмітливий "юноша"!!
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21.10.2021 13:11
+2
Попалса малыш , ну с кем не бывает 😆🤒
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21.10.2021 13:17
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Який кмітливий "юноша"!!
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21.10.2021 13:11 Ответить
преЗЕденту преЗЕнт нес... ?
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21.10.2021 13:14 Ответить
*********** везут кортежем 🤫
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21.10.2021 13:19 Ответить
а от шо пацанчик от всей души не мог ??? ))))
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21.10.2021 13:24 Ответить
Звичайно міг і результат є 😂
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21.10.2021 13:28 Ответить
не заценили души высокий полет )))
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21.10.2021 13:41 Ответить
Попалса малыш , ну с кем не бывает 😆🤒
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21.10.2021 13:17 Ответить
18 летний диллер звучит смешно. Нашли дурачка который сбивал цену ментам!
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21.10.2021 13:24 Ответить
Отправить в Трускавецкую школу менеджмента и дальше по карьерной лестнице слуг с района!
Пример есть с кого брать: Брагар, Трухин, Коля-котлета......
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21.10.2021 13:27 Ответить
АП устраняет конкурентов
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21.10.2021 13:30 Ответить
"концентрированный психотроп ТНС" - это гашишное масло. Откуда это все приехало? Есть какой-то мощный наркосиндикат в Украине или за рубежом, в котором работают квалифицированные химики. Номенклатура наркоты разная. Такое в одной лаборатории не делают. Ищите химиков.
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21.10.2021 16:22 Ответить
 
 