Наркотики в пакетах с кофе: в Киеве задержали 18-летнего наркодилера и изъяли "товара" почти на 3 млн грн, - полиция. ФОТОрепортаж

Полицейские задержали в Киеве наркодилера и изъяли "товар" на почти 3 млн грн. В ассортименте, который реализовывал 18-летний юноша, были амфетамин, каннабис, "Альфа PVP", таблетки "экстази" и концентрированный психотроп ТНС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины.

Оперативники столичного управления по борьбе с наркопреступностью совместно со следователями Соломенского управления полиции задокументировали противоправную деятельность 18-летнего юноши, который наладил сбыт наркотиков и психотропных веществ на территории государства.

Фигурант, житель Святошинского района, обеспечивал функционирование интернет-магазина по продаже запрещенных веществ, а именно выполнял роль наркокурьера. Он получал наркотики и психотропные вещества по почте, после чего фасовал и сбывал их клиентам по всей территории государства.

Распространял "товар" как мелкими, так и оптовыми партиями путем "закладок", "из рук в руки", через почтовые отправления и службы такси по городу. Чтобы не привлекать лишнего внимания, наркотовар прятал в пакетах с кофе. Расчет происходил через электронные кошельки иностранной валютой или криптовалютой.

Вчера, 20 октября, во время очередного наркотранша возле одного из почтоматов в Соломенском районе правоохранители задержали дилера.

При осмотре посылки и неотложного обыска по месту жительства правоохранители обнаружили 3 кг амфетамина, более 2 кг каннабиса, 1,5 кг Альфа PVP, таблетки "экстази" и другие наркосредства.

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Кроме того, изъяты весы, фасовочные материалы, устройства для курения, пакеты с кофе. Сумма изъятого по ценам "черного" рынка составляет около трех миллионов гривен.

Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Ему уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. За совершенное задержанному грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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В настоящее время правоохранители устанавливают каналы поступления наркотических средств и психотропных веществ, а также других лиц, причастных к указанной преступной деятельности.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Соломенская окружная прокуратура г. Киева.







Фото: сайт полиции