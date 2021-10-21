Двое детей госпитализированы с травмами из-за падения дерева на территории детсада в Кременчуге, - Нацполиция. ФОТО
В городе Кременчуг Полтавской области на двоих детей упало дерево. Это произошло на территории детского сада.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Полтавщины.
"Около 12 часов в полицию поступила информация от медиков, что на территории детского сада, расположенного по улице Софиевской упало дерево, которое травмировало двух малолетних детей", - следует из сообщения.
Травмированные дети госпитализированы в больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства выясняются.
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