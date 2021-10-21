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Двое детей госпитализированы с травмами из-за падения дерева на территории детсада в Кременчуге, - Нацполиция. ФОТО

В городе Кременчуг Полтавской области на двоих детей упало дерево. Это произошло на территории детского сада.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Полтавщины. 

"Около 12 часов в полицию поступила информация от медиков, что на территории детского сада, расположенного по улице Софиевской упало дерево, которое травмировало двух малолетних детей", - следует из сообщения.

Травмированные дети госпитализированы в больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства выясняются.

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Двое детей госпитализированы с травмами из-за падения дерева на территории детсада в Кременчуге, - Нацполиция 01

Автор: 

детсад (430) Кременчуг (354) Нацполиция (16549) травма (570) Полтавская область (1177)


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Стало известно, что во время инцидента пострадали двое детей - пятилетний мальчик и четырехлетняя девочка. Также пострадала воспитательница.
У мальчика диагностировали переломы бедра и голени, девочка находится в коме в реанимационном отделении.
Воспитательница с травмами доставлена в больницу "Кременчугская".
Известно, что дети гуляли в павильоне, когда поднялся ветер. Воспитательница в этот момент вела детей в помещение.
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21.10.2021 14:07 Ответить
Ну, а попробуйте срезать опасное дерево - затаскают.
У нас во дворе на песках стоит 30-ти метровый тополь у которого корнт 1,5 метра.
Ждут, когда упадет на автостоянку или прохожих.
На территории больницы врач вырезал сухостой - получил по самое небалуй от свободы и зебилов.
Видите, в период короны, лишил больных кислорода.
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21.10.2021 14:37 Ответить
Кстати - полить кору керосином во время сокогона - самое оно.
Через два года незаметно усохрет и срежут
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21.10.2021 14:40 Ответить
воно вже впало, стратег
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21.10.2021 15:48 Ответить
Главное камеры установить согласно новой петиции.
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21.10.2021 14:45 Ответить
Вот вот, разве кого-то должно волновать что там с ребенком в саду, за ним же присматривают люди закончившие как минимум школу, им государство щедро платит минимальную зарплату.
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21.10.2021 15:01 Ответить
На фото пример уродского отношения государства к детям. Закрытая песочница и упавшее старое дерево. В садиках с начала пандемии закрыли песочницы, детям нельзя в песочнице играться... из-за ковида... Они играются в пыли и земле. А потом мерзнут в группе, отопление им еще не включили.
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21.10.2021 14:50 Ответить
Старые деревья надо пилить
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21.10.2021 19:27 Ответить
 
 