Двое детей госпитализированы с травмами из-за падения дерева на территории детсада в Кременчуге, - Нацполиция. ФОТО

В городе Кременчуг Полтавской области на двоих детей упало дерево. Это произошло на территории детского сада.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Полтавщины.

"Около 12 часов в полицию поступила информация от медиков, что на территории детского сада, расположенного по улице Софиевской упало дерево, которое травмировало двух малолетних детей", - следует из сообщения.

Травмированные дети госпитализированы в больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства выясняются.

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