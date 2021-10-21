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В Греции задержали ветерана АТО Радкевича, заочно осужденного в Литве за военные преступления 1991 года, - Решетилова. ФОТО

В Греции по запросу Литвы при пересечении границы задержали гражданина Украины, ветерана АТО Александра Радкевича, заочно осужденного литовским судом по делу о событиях 1991 года.

Об этом в Facebook написала правозащитница, координатор Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова, передает Цензор.НЕТ.

"14 сентября во время пересечения границы в Греции был задержан гражданин Украины, ветеран АТО Александр Радкевич. Как оказалось впоследствии, был задержан по запросу Литвы, где Александр был заочно приговорен по так называемому делу 13 января ", - написала она.

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По ее словам, 20 октября министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис подтвердил, что Литва выдала европейский ордер на арест Радкевича и теперь просит Грецию выдать гражданина Украины ей для отбывания наказания.

13 января 1991 советская власть пыталась силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР. При захвате советскими воинскими частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ погибли 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадали.

В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд приговорил 67 человек за совершение военных преступлений во время печально известных событий в январе 1991 года. В частности заочно к 10 годам лишения осудили бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова.

"Но среди осужденных оказался и гражданин Украины Александр Радкевич, который в начале 1991 года служил в 107 мотострелковой дивизии Вооруженных сил СССР, 11 января 1991 был назначен водителем-механиком танка, который находился рядом с Домом печати в Вильнюсе, за который шла борьба. О приговоре Александр не знал, хотя добровольно сотрудничал со следствием и был допрошен в 2014 году в качестве свидетеля украинской прокуратурой в рамках международной правовой помощи, которую Украина предоставляла Литве. Впоследствии Александр из свидетеля превратился в обвиняемого", - сообщила Решетилова.

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"Радкевича обвиняют в тяжких военных преступлениях (убийство, бесчеловечное обращение, использование запрещенных методов ведения войны) фактически только за то, что он присутствовал в Вильнюсе в январе 1991 года как военный советской армии. Действия Радкевича не повлекли вреда какому-либо человеку, четко видно из самого приговора ", - добавила она.

В Литве решение суда вступило в законную силу. Предоставленный Литвой адвокат Радкевича оспаривал приговор в апелляционном суде, но получил отказ. Адвокаты, привлеченные Украинским Хельсинкским союзом по правам человека, рассматривают возможность обращения в Европейский суд по правам человека.

В Греции задержали ветерана АТО Радкевича, заочно осужденного в Литве за военные преступления 1991 года, - Решетилова 01
В Греции задержали ветерана АТО Радкевича, заочно осужденного в Литве за военные преступления 1991 года, - Решетилова 02

Автор: 

ветераны (1114) Греция (728) задержание (6686) Литва (2496) СССР (813) экстрадиция (568) Решетилова Ольга (51) Радкевич Александр (3)


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Топ комментарии
+22
Вы статью прочтите, он тогда в советской армии служил и ни где случайно не катался и ни в кого не стрелял в отличии от беркутовцев.
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21.10.2021 15:06
+21
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21.10.2021 15:04
+19
Тут явное болото формальное. Чувак служил в СА, как призывник. На его месте мог оказаться и Ваш сын или Ваш брат. Для рядового солдата, шо в Кабул, шо в Вильнюс. Посадили в танк и командир танка скомандывал. Я бы понял, если бы в результате конкретных действий конкретного солдата кто-то посрадал. А так, это похоже на суд над Марковым. Где-то убили журналиста, а Марков, находящийся в десятке километров от гибели человека почему то отвечал..
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21.10.2021 16:20
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дима пройди в хер. задрал
найдешь то что фото с десантником сделано не в горловке в 2014 году - я принесу тебе извенения
а пока - нахер
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21.10.2021 19:46 Ответить
Бред какой-то. Думаю пересмотрят для него дело, отдельно...
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21.10.2021 15:05 Ответить
Специально для него УК поменяют.
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21.10.2021 15:13 Ответить
Коллізія. Для Літви ця справа принципова.
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21.10.2021 15:17 Ответить
В Литве и Горбачёв осуждён, а этому парню единственый путь, в ЕСПЧ, да ещё пиезидент может помиловать после малой отсидки
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21.10.2021 17:51 Ответить
Вже винесено вирок. Єдиний шлях, що залишився, - ЄСПЛ.
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21.10.2021 17:10 Ответить
Та, мля, скільки тієї роботи? Ловимо будь де будь якого литовця і міняємо на нашого. Все просто і чесно.
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21.10.2021 17:40 Ответить
Походу Невзоров тоже попал
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21.10.2021 15:07 Ответить
"Я вижу сегодняшнюю Литву. Мне очень жаль, что мне навсегда закрыт туда въезд, поскольку я у них там военный преступник, - говорит он (Невзоров) . - Но я с величайшим восхищением оцениваю их президента Далю Грибаускайте. Ради того, чтобы иметь возможность выбрать такого президента, можно было идти на все. Офигенная совершенно по храбрости, по благородству, по умению вести себя женщина. Я сожалею о том, что литовский народ навсегда записал меня во враги. Хотя тогда, в 1991-м, я действовал так, как считал нужным, и ни от одного своего поступка не отрекаюсь".
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21.10.2021 15:17 Ответить
Но это не мешает ему гастролировать по ЕС не боясь Интерпола
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21.10.2021 15:29 Ответить
Ай, какой молодец! Виноват литовский народ, записавший почему-то его во враги, а не его поступки, о которых он не сожалеет и сейчас.
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21.10.2021 15:54 Ответить
Вчера, 20.10.2021, на Эхе отрекся. Заявил, что это он был тогда имперцем и негодяем, а страрший Ландсбергис оказался прав...
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21.10.2021 16:25 Ответить
Невзоров не только не отрекаеться но и не жалеет, по его же словам
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21.10.2021 17:53 Ответить
Думаю следующий суд его оправдает.
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21.10.2021 15:17 Ответить
Адвокат проиграл апелляцию. Теперь только европейский суд по правам человека. Но надежды мало.
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21.10.2021 15:30 Ответить
После апелляции идёт Верховный суд.
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21.10.2021 16:34 Ответить
Це у нас. У Литві, можливо, не так.
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21.10.2021 16:46 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D1%8B https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D1%8B

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21.10.2021 17:10 Ответить
Але там дивна фраза: "Судебная палата по уголовным делам и Судебная палата по гражданским делам являются https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE кассационными инстанциями для дел, рассмотренных в окружных судах как в первой судебной инстанции."
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21.10.2021 17:47 Ответить
Некоторые категории дел, в некоторых странах, могут рассматриваться апелляционными инстанциями, как первой инстанцией, потому и такая фраза.

У нас например обжалование указов президента проводится в Верховном суде, как в первой инстанции, а Большая Палата ВСУ служит апелляцией.
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21.10.2021 19:33 Ответить
СТАТУС ВЕРХОВНОГО СУДА ЛИТВЫ
И ЕГО СОСТАВ

Статья 1. Верховный Суд Литвы является кассационной инстанцией:

1) по делам Апелляционного суда;

2) в отношении решений, приговоров, определений и постановлений окружных судов, принятых в суде первой инстанции и в апелляционном порядке;

3) в отношении решений, приговоров, определений и постановлений апилинковых судов, рассмотренных окружным судом в кассационном порядке, - только в установленных законом случаях.

Верховный Суд, формируя единообразную судебную практику применения законодательства:

1) оглашает апробированные Сенатом судей решения коллегий Верховного Суда и других судов, разъяснения которых должны учитываться судами, государственными и иными институциями, а также другими субъектами при применении тех же законов;

2) анализирует судебную практику по вопросам применения законодательства, публикует методические материалы по вопросам практики применения законодательства, одобренной Сенатом судей;

3) при ознакомлении с работой окружных судов и Апелляционного суда на местах, а также иными способами консультирует судей этих судов, а также судей апилинковых судов по вопросам применения законодательства.

Верховный Суд в пределах своих полномочий решает вопросы, возникающие в связи с международными договорами.

Верховный Суд вправе высказывать свои замечания и предложения относительно подготавливаемых законопроектов.

Статья 2. Верховный Суд состоит из председателя Верховного Суда, председателей его отделов и судей. В Верховном Суде имеются Отдел по гражданским делам, Отдел по уголовным делам и Сенат судей.

При Верховном Суде действует Генеральная прокуратура. Ее деятельность регламентируется Конституцией Литовской Республики, Законом Литовской Республики о судах, Законом Литовской Республики о прокуратуре и другими законами.
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21.10.2021 19:35 Ответить
Знаю чувака , который в 1990 в приднестровье за рашу воевал , в армии был ,там украинцы за рашу ,оказывается ,воевали ,срочники , .
Но в 2014 один из первых был в АТО , брал Саур-Могилу и т.д.
Давно не видел его , но это было давно и судить о тех событиях сейчас - дело неблагодарное.
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21.10.2021 15:19 Ответить
Так українці де тільки не воювали за совок.
Найбільший контингент - Афган.
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21.10.2021 16:10 Ответить
Ну, тут тепер для українських адвокатів є над чим попрацювати. Головне вияснити чому зі свідка він став звинуваченим. Дуже мало інформації і не ясно що там чітко видно з самого вироку. А взагалі це, схоже на вплив кацапської агентури, ка мабуть посприяла включенню українця, учасника АТО в списки. У нас теж нерідко на запити ерефії починають трусити кавказців, які воювали або мали відношення до АТО.

В будь-якому разі потрібно йому їхати, а дипломатам організовувати захист.
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21.10.2021 15:19 Ответить
Это должны быть супер улики.Он даже не командир танка.Мало верится,що их предъявят
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21.10.2021 15:32 Ответить
Глупо обвинять подневольного человека в недоказанном преступлении. Так Чешская и Словацкая республики половину мужиков с Западной Украины пересажать могут, так как они первыми попали под мобилизацию и отправлены в Чехословакию в 1968 году.
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21.10.2021 15:21 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0 Последствия отдачи и исполнения незаконного приказа
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21.10.2021 15:58 Ответить
По-перше,нахєр ти тут **************** "закони" тицяєш,дятел,якщо в КК України є ст.41.По-друге,в СРСР такої норми не було.А закон зворотньої дії не має.
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21.10.2021 16:30 Ответить
https://en.wikipedia.org/wiki/Superior_orders Superior orders
Української версiї немає.
Приємного спiлкування й Вам
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21.10.2021 16:36 Ответить
****,як важко спілкуватися з довбойобами.А почитати кримінальний кодекс України розуму не вистачає?
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21.10.2021 16:39 Ответить
Всегда будут подневольные. В 14г тоже такие были.
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21.10.2021 16:19 Ответить
Не знаю, кто такие "подневольные". Присягу дают народу, а не власти. Во всяком случае - в Украине так.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Шапошников Матвій Кузьмович
"З травня 1960-го року був першим заступником командувача і членом Військової ради https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3 Північно-Кавказького військового округу .

Під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB повстання робітників у Новочеркаську https://uk.wikipedia.org/wiki/1962 1962 року, перебуваючи на посаді заступника командувача https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3 ПКВО , отримав наказ командувача округу, керівника операції генерала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%96%D1%94%D0%B2_%D0%86%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 І. О. Плієва кинути на народ танки. Однак він відмовився придушувати демонстрантів, відповівши: «Не бачу перед собою такого противника, якого варто було б атакувати нашими танками».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-shkolazhizni-4 [4] На питання, що було б, якби він підкорився наказу, і танки, які стояли на мосту, атакували демонстрантів, генерал Шапошников відповів: «Загинули б тисячі»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-shkolazhizni-4 [4]

1966 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82 генерал-лейтенант Шапошников відправлений у відставку. У січні 1967 року він був виключений з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A0%D0%A1 КПРС . 26 серпня 1967 Управлінням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 КДБ при https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 Раді Міністрів СРСР по Ростовській області було порушено кримінальну справу за звинуваченням М. К. Шапошникова в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0 антирадянській пропаганді (ст.70 Кримінального кодексу РРФСР), підставою для якої стали вилучені в нього при обшуку чернетки листів і проект листа-звернення з приводу новочеркасського розстрілу. Через кілька місяців, 23 грудня 1967 року кримінальну справу було припинено з огляду фронтових заслуг генерала, але фактично він виявився в опалі."
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21.10.2021 16:43 Ответить
Присягу дают народу.
Разве власть не представляет народ? Знаю, что дорвавшись до власти приоритеты меняются.
Тогда кто решает кому, когда и как использовать армию. Были ли вообще случаи когда народ что либо решал?
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21.10.2021 16:52 Ответить
Ми прочитали лише версію його адвоката. Позиції литовського суду не знаємо. Можливо, там були вагомі причини. Тому робити зараз висновки, хто правий, хто ні, передчасно.
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21.10.2021 17:15 Ответить
А вот теперь МИД Украины имеет все возможности на деле показать свою "профпригодность".
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21.10.2021 15:30 Ответить
Пришить Литве оккупацию Киева и арестовать всех литовцев.
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21.10.2021 15:41 Ответить
И почему бы Литве не начать вылавливать бывших солдат Вермахта в Греции или какаяразница где.
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21.10.2021 15:43 Ответить
о приговоре не знал но адвокат приговор оспаривал в аппеляции...как то оно не клеится..
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21.10.2021 15:44 Ответить
Ми не бачили матеріалів справи.Якщо він своїм танком давив людей,то я можу тільки розвести руками.Якщо тільки за те, що перебуваючі на той час військовослужбовцем строкової служби, шмаркатим хлопчаком, виконав наказ командирів згідно даної присяги і приїхав на танку на указану позицію,то литовці - підараси.
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21.10.2021 16:12 Ответить
Навряд чи вони винесли вирок всім військовим, що в той час знаходилися там. З новини дуже мало інформації, що йому інкримінували. Тому давайте не будемо звинувачувати найбільш дружню до нас державу незрозуміло в чому. Треба додаткова інформація.
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21.10.2021 17:20 Ответить
доказів нема.хай судять усіх мехводів Вермахта.
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21.10.2021 17:46 Ответить
А литовські суди не мають бажання притягти до суду громадян Литви із числа колишніх військовослужбовців СА, які "садили дерева і будували школи" в Афганістані у 1979-1989 р.р.
Це не одна тисяча потенційних з/к.
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21.10.2021 16:20 Ответить
Подвійний стандарт...
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21.10.2021 16:54 Ответить
Ви знаєте, що йому інкримінували? Чому ви вирішили, що його звинуватили лише в присутності на місці подій?
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21.10.2021 17:22 Ответить
1. В 1991 р. я не чув, щоб у Вільнюсі демонстрантів давили танками. А тільки це можна інкримінувати мехводу.
2. В Афгані дійсно, деякі солдати були тільки присутні, але багато хто із кількох тисяч литовців-інтернаціоналістів не тільки дерева садив.
До того ж, є, так би мовити, "дискусійні ролі" солдатів у війні. Наприклад, артилерист, який підносить міни до міномета, що веде вогонь по кишлаку - він хто?
Зенітник ЗУ-23-2, який за наказом обстілює нічний вогник у кишлаку під заставою - він хто?
А заряджаючий цієї зенітної установки?
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21.10.2021 17:57 Ответить
1. Про 14 загиблих під час тих подій знали всі притомні люди. Підніміть газети тих часів хоча б. І якщо наш громадянин брав участь в убивстві або свідомо допомагав у ньому, повинен відповідати. Якщо ж не винуватий - є ЄСПЛ.

2. Україна повинна переслідувати іноземців, які на нашій території чинили беззаконня?
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21.10.2021 19:23 Ответить
Я не писав про відсутність загиблих, я писав про спосіб убивства.
Іще деталь - у січні 1991 року і у мешканців ЛитРСР, і у мешканців УРСР було одне громадянство - совєцьке.
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22.10.2021 15:40 Ответить
Я про "давити танками" не писав. У статті теж про це немає. Бачу, що хтось вище в коментах про це написав.
А щодо громадянства - Литва відновила незалежність в 1990 році, майже за рік до вказаних подій.
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22.10.2021 17:08 Ответить
Акт Парламенту Литовської РСР про відновлення Незалежності - це ще не юридично оформлена Незалежність. Юридично ЛитРСР у січні 1991 р. була у складі сересера.
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05.11.2021 17:45 Ответить
Це по совковому закондавству. По литовському - ні.
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05.11.2021 18:01 Ответить
Це не тільки по совковому, це й за міжнародним законодавством теж.
Станом на січень 1991 р. жодна іноземна держава Незалежність Литви не визнала.
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05.11.2021 18:23 Ответить
Я поважаю Незалежність Литви і її боротьбу за неї.
Але засуджений Литвою колишній військовий СА у січні 1991 р. юридично служив у Литовській РСР як складовій сересера.
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05.11.2021 18:26 Ответить
Читай коменти, хтось обізнаний про цього лейтенанта більше чим ми.
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21.10.2021 19:31 Ответить
Допускаю, що литовські суди відрізняються від наших.
Але спілкування із нашими суддями протягом рівно трьох десятиліть навчило мене не довіряти жодному судді, жодному написаному чи сказаному суддею слову.
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22.10.2021 16:13 Ответить
В Литву что боярку подвезли?
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21.10.2021 17:32 Ответить
забоялись, віполнят методички а то пукин нападьот.
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21.10.2021 17:47 Ответить
То есть, сейчас афганские талибы подадут в Интерпол запрос на всех военнослужащих срочной службы Советской Армии, проходивших службу в ДРА.

И что? Нас всех выдадут?
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21.10.2021 18:06 Ответить
Де ви побачили зі статті, що Литва винесла вирок всім солдатам рад. армії, що служили там під час вказаних подій?
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21.10.2021 19:25 Ответить
Ну що ж... а втім, за Порошенко така справа вирішилась би якось інакше, адже очевидно, що він винен лише у тому, що був у складі окупаційних війсь держави, якої давно нема.
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21.10.2021 18:40 Ответить
За Порошенко справа з нацгвардійцем Марківим (якщо вірно запам'ятав прізвище) ,"якось інакше" не вирішилася. Так ,це різні справи у всьому.Але не треба ліпити з ПОПа рятівника і спасителя. Марківу допоміг саме Аваков ,якого тут всіляко гноять на ЦН порохоботи.Савпадєніє ? Не думаю...
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21.10.2021 19:24 Ответить
Це той аваков, який поціновувача ***** киву в політику привів? Чи той, який Сашка Білого наказав убити?
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21.10.2021 19:27 Ответить
Саме той.
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21.10.2021 19:29 Ответить
Ну це не значить що Порошенко справу Марківа вирішити не хотів . Ти ж чудово розумієш зєлєбоб , що такі справи вирішуться роками , але всеодно - напускаєш туману . Не рви пупа .
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21.10.2021 19:36 Ответить
Он воно що. Тобто тут " за Порошенка справа би вирішилася інакше" ,а ось там " такі справи вирішуються роками " ... Тут бачу ,тут не бачу ,а там сільодку загортаю ...
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21.10.2021 19:45 Ответить
Так - роками , а хіба ні ?
Яку нах - сільодку ? Шо ти дурня клеїш ? Ти забалакав про Марківа , я тобі ПРО НЬОГО ж і пояснюю .
Ти пишеш так , немов би звинувачуєш Порошенка в тому що він мовляв - не хотів повернути Марківа . Але це неправда , і маніпуляція . При Порошенку , до справи Марківа піключався навіть МЗС ,, і ти це напевно ж знаєш , але вперто продовжуєш сипати свої дурні звинувачення .
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21.10.2021 20:10 Ответить
Та не рви пукан ,а визнай ,що саме Аваков зробив 90 відсотків необхідного для звільнення Марківа. А твій Петро теж зробив... як та жаба ,що збоку стояла і "допомагала" підковувати коня ...
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21.10.2021 20:25 Ответить
.Ну от про шо з тобою ще можна говорити , якщо ти дурне і не лікуєшся .!? Гуляй , карочє ..
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21.10.2021 21:14 Ответить
Зрозуміло .Злився ти в унітаз ,як інша ********. Проти фактів не попреш ,лишається тобі тільки смайлики малювати.
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21.10.2021 21:26 Ответить
Шо тобі зрозуміло , дефективний ? Ти спочатку хоч один хвакт наведи , валянок . !
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21.10.2021 21:30 Ответить
Ти ще намагаєшся булькати з каналізації ? Навіщо ? Пливи до вигрібної ями ,там твій рай .
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21.10.2021 21:40 Ответить
Пробулькало з каналізації якесь чмо , під ніком
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21.10.2021 21:43 Ответить
валадімірович! ну ти шо! ми ж з табой на адной валнє!
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21.10.2021 21:58 Ответить
Івановичу ,не бешкетуй .
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21.10.2021 22:06 Ответить
Який там рейтинг у твого зеленського та сн?
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22.10.2021 09:56 Ответить
Ну ок . Щоб тебе не розчаровувати , визнаю таки Зеленського "своїм". А то ще обідишся . Так от - рейтинг його пре догори стрємітєльним домкратом .Сам Тищенко сказав ,а він не збреше.
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22.10.2021 12:40 Ответить
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22.10.2021 13:26 Ответить
Дурнику порохоботський - ти чого такий агресивний ?У вас у секті всі такі ?)
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22.10.2021 10:06 Ответить
Тому що ви , лайно ЗЕльоне , вже -дістали просто .. Дістали своїми тупими , брехливими , безглуздими , надуманими звинуваченнями минулої влади , в усіх мислимих і немислимих гріхах . От те чмо - марко лукаш , чудово ж знає , що Порошенко доручав Клімкіну , забезпечити дипломатичну підтримку у справі Марківа . А Петренку і Авакову - правову . Але вперто продовжує його оббіхувати ,, чмо .!
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22.10.2021 13:05 Ответить
це той Аваков що має нерухомість в Італії ? це той Аваков що дав слово президенту Порошенко що він сам вирішить проблему з Марківом. ??? всі винні у своїх злочинах повинні пройти процедуру суду і прийняти його рішення як це було з Марківом в Італії. а всі герої повинні бути нагороджені і отримати всі привілеї по заслугам. Не забуваймо про наших "патріотів з УНА УНСО" що приймали участь разом з російськими військовими і козаками у приднестровській війні на території Молдови. Хто їм винний ? І винна держава Україна часів Кравчука що через свою територію пропускала найманців на територію Приднестроввя - Молдови. майбутні суди ще попереду над тими хто використовував владні повноваження як і той хто стріляв - вбивав - калічив інших людей.
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21.10.2021 23:17 Ответить
Пробуєш маніпулювати, але щось не виходить, чи не так ? Марківа арештували за сприяння росії та бойовиків, це була частина операції проти ветеранів війни з росією.

Радкевіча арештували за нібито злочини скоєні ще за радянської влади і так як Україна та Литва на одному боці за сприяння нормального лідера, ця справа могла вирішитись сама собою, тоді як приклад із Марківом - ні, тому що там була агресивна дія ворожих спецслужб, а тут старі справи 30 річної давнини.

Ну і не Аваков один врятував Марківа, а загальні зусилля України де і він і Порох доклали своїх зусиль.
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22.10.2021 14:28 Ответить
Болгарин проведёт расследование и покажет фильм,тогда ситуация прояснится.
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21.10.2021 19:29 Ответить
Литовцы могли бы и помочь в данной ситуации..нашли кого ловить..
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21.10.2021 20:06 Ответить
Майора Ковальова судять прихвостні Зеленського. Офіцер проти пристосуванців

https://www.youtube.com/watch?v=l2rU31fOkGc

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21.10.2021 20:09 Ответить
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22.10.2021 05:34 Ответить
Ежели Радкевич знал,что на него литовцы завели уголовное дело,так чего было Украину покидать?
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21.10.2021 20:24 Ответить
Саакашвили тоже знал что сядет в Грузии,может их обоих всё ******.
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21.10.2021 20:47 Ответить
Ох ты и сравнил 🤦
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22.10.2021 10:08 Ответить
а в чем проблема? При пересмотре решения за новыми обстоятельствами Суд может и оправдать на основании того, что НЕ выполнение ПРИКАЗА было сопряжено с возникновением ПРЯМОЙ опасности для жизни этого человека.
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21.10.2021 23:37 Ответить
Дурня якась.
Треба розбиратися.
Якщо за стільки років не вийшло.
Хотілося б, щоб якось висвітлювалося, що буде далі.
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22.10.2021 05:35 Ответить
А Украіна хоч когось заочно засудила за Крим, Донбас?
не чув.
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22.10.2021 21:12 Ответить
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