СБУ задержала фуру с контрабандными сигаретами в порту Одессы, - источник. ФОТО

Общая стоимость контрабанды - около 14 млн грн. Сигареты должны были отправиться в один из региональных duty free, а оттуда - в Европу.

Об этом Цензор.НЕТ стало известно из источника в правоохранительных органах.

Всего изъяли около 1200 ящиков сигарет и документы, по которым их хотели ввезли в Украину.

Источник связывает эту попытку ввезли сигареты с сотрудником департамента по борьбе с контрабандой Гостаможслужбы Александром Ковтуном. Источник называет его "куратором таких схем по всей Украине".

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Также источник напомнил, что это не первая попытка провезти в Украину сигареты в обход декларирования. Так, 13 октября сигареты нашли в контейнере с запастями к велосипедам. Тогда, по данным источника, выяснилось, что контейнер принадлежит Михаилу Степанову - близкому другу замглавы Гостаможслужбы Руслана Черкасского.





