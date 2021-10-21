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СБУ задержала фуру с контрабандными сигаретами в порту Одессы, - источник. ФОТО

Общая стоимость контрабанды - около 14 млн грн. Сигареты должны были отправиться в один из региональных duty free, а оттуда - в Европу.

Об этом Цензор.НЕТ стало известно из источника в правоохранительных органах.

Всего изъяли около 1200 ящиков сигарет и документы, по которым их хотели ввезли в Украину.

Источник связывает эту попытку ввезли сигареты с сотрудником департамента по борьбе с контрабандой Гостаможслужбы Александром Ковтуном. Источник называет его "куратором таких схем по всей Украине".

Также смотрите: СБУ в Одесском порту задержала контейнер контрабандных сигарет. ФОТО

Также источник напомнил, что это не первая попытка провезти в Украину сигареты в обход декларирования. Так, 13 октября сигареты нашли в контейнере с запастями к велосипедам. Тогда, по данным источника, выяснилось, что контейнер принадлежит Михаилу Степанову - близкому другу замглавы Гостаможслужбы Руслана Черкасского.

СБУ задержала фуру с контрабандными сигаретами в порту Одессы, - источник 01
СБУ задержала фуру с контрабандными сигаретами в порту Одессы, - источник 02
СБУ задержала фуру с контрабандными сигаретами в порту Одессы, - источник 03

Автор: 

контрабанда (2410) Одесса (7917) СБУ (19985) сигареты (867) Государственная таможенная служба (170)


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Топ комментарии
+7
При *********** зеленском подсчитали бабки и удивились, что поступления в бюджет от акцыза на сигареты, стали меньше по сравнению с периодом когда сигареты были по доступным ценам и предлагають шо то решать. Они этим акцизом не с курильщиками борются и не пекутся за здоровье нации, а преследуют только одну цель, содрать с курильщиков побольше бабла. Но тут оказия вышла, что официально сигарет стали покупать в разы меньше, а следовательно и доходы в бюджет упали. Еще раз говорю, им наплевать на здоровье граждан. Повышение налога на сигареты пусть не сразу но спровоцировало теневое производство и торговлю, а это выгодно чиновникам и ментам, которые крышуют нелегальный бизнес.
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21.10.2021 19:03
+7
продолжение темы:

СБУ пытается перехватить в порту Одессы контейнер с контрабандными сигаретами, - журналист Плинский. ДОКУМЕНТ



https://images.cnscdn.com/images/7/e/9/7/7e97b6322fc9515058ba9418f6a4c4fd/original.jpg
Спецслужба действует на основании письма замначальника главка "К" СБУ в Одесской области Конопацкого. Журналист предполагает, что именно СБУ и крышует контрабанду.

Об этом Евгений Плинский пишет https://www.facebook.com/plinskiymedia/posts/401813931663821 в Фейсбуке , сообщает .

Он напомнил, что весной СБУ уже пыталась таким же образом изъять 200 ящиков контрабандных сигарет, "но не выгорело". Сегодня, по словам журналиста, СБУ-шники опять приехали в порт для перехвата контейнера с контрабандой. С собой у них - фура и прицеп.

"Судя по тексту письма, СБУ расследует дело о финансировании терроризма, в рамках которого потребовались неотложные следственные действия в Одесском порту. Правда, вся борьба с терроризмом должна закончиться тихим вывозом контейнера с сигаретами и его последующим попаданием к получателю", - считает Плинский. Источник:
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21.10.2021 19:08
+5
Контрабас наше всьо.
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21.10.2021 18:47
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21.10.2021 18:40 Ответить
продолжение темы:

СБУ пытается перехватить в порту Одессы контейнер с контрабандными сигаретами, - журналист Плинский. ДОКУМЕНТ



https://images.cnscdn.com/images/7/e/9/7/7e97b6322fc9515058ba9418f6a4c4fd/original.jpg
Спецслужба действует на основании письма замначальника главка "К" СБУ в Одесской области Конопацкого. Журналист предполагает, что именно СБУ и крышует контрабанду.

Об этом Евгений Плинский пишет https://www.facebook.com/plinskiymedia/posts/401813931663821 в Фейсбуке , сообщает .

Он напомнил, что весной СБУ уже пыталась таким же образом изъять 200 ящиков контрабандных сигарет, "но не выгорело". Сегодня, по словам журналиста, СБУ-шники опять приехали в порт для перехвата контейнера с контрабандой. С собой у них - фура и прицеп.

"Судя по тексту письма, СБУ расследует дело о финансировании терроризма, в рамках которого потребовались неотложные следственные действия в Одесском порту. Правда, вся борьба с терроризмом должна закончиться тихим вывозом контейнера с сигаретами и его последующим попаданием к получателю", - считает Плинский. Источник:
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21.10.2021 19:08 Ответить
Бакланов береже тютюнового монополіста Кауфмана.
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21.10.2021 20:22 Ответить
Додика Сакварелидзе в ней не обнаружили?
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21.10.2021 18:40 Ответить
ну вот теперь и накурятся...
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21.10.2021 18:41 Ответить
При Президенте Зеленском наконец то начали боротся с контрабандой. Молодцы!
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21.10.2021 18:42 Ответить
а чем таможня занимается???
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21.10.2021 18:46 Ответить
На хлеб насущный себе зарабатывает...
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21.10.2021 18:53 Ответить
Наівняк. Це піар-акція для лохів щоб втримати вовкин рейтинг.
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21.10.2021 18:50 Ответить
ох, тебя штырит!..
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21.10.2021 18:59 Ответить
При *********** зеленском подсчитали бабки и удивились, что поступления в бюджет от акцыза на сигареты, стали меньше по сравнению с периодом когда сигареты были по доступным ценам и предлагають шо то решать. Они этим акцизом не с курильщиками борются и не пекутся за здоровье нации, а преследуют только одну цель, содрать с курильщиков побольше бабла. Но тут оказия вышла, что официально сигарет стали покупать в разы меньше, а следовательно и доходы в бюджет упали. Еще раз говорю, им наплевать на здоровье граждан. Повышение налога на сигареты пусть не сразу но спровоцировало теневое производство и торговлю, а это выгодно чиновникам и ментам, которые крышуют нелегальный бизнес.
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21.10.2021 19:03 Ответить
офшоры баканова и зеленского пополнятся неск. десятками тысяч долларов
вся борьба с терроризмом должна закончиться тихим вывозом контейнера с сигаретами и его последующим попаданием к получателю

СБУ пытается перехватить в порту Одессы контейнер с контрабандными сигаретами, - журналист
Спецслужба действует на основании письма замначальника главка "К" СБУ в Одесской области Конопацкого. Журналист предполагает, что именно СБУ и крышует контрабанду.

Он напомнил, что весной СБУ уже пыталась таким же образом изъять 200 ящиков контрабандных сигарет, "но не выгорело". Сегодня, по словам журналиста, СБУ-шники опять приехали в порт для перехвата контейнера с контрабандой. С собой у них - фура и прицеп.

"Судя по тексту письма, СБУ расследует дело о финансировании терроризма, в рамках которого потребовались неотложные следственные действия в Одесском порту.
Правда, вся борьба с терроризмом должна закончиться тихим вывозом контейнера с сигаретами и его последующим попаданием к получателю", - считает Плинский. Источник:
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21.10.2021 19:11 Ответить
у конкурентов товар отобрали
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21.10.2021 18:45 Ответить
Контрабас наше всьо.
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21.10.2021 18:47 Ответить
Єто пабеда!
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21.10.2021 18:51 Ответить
На фото № 2 надпись на русском и какая-то буква Z.....
Совпадение? Не думаю......
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21.10.2021 18:53 Ответить
Якби українці не пили і не палили - пенсіонери з голоду померли. Краще обкладали штрафами і податками порушників антимонопольного законодавства!
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21.10.2021 18:54 Ответить
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21.10.2021 19:05 Ответить
Я что то не понял. Контробанда это когда незаконное перемещение через государственную границу. А раз сигареты должны были попасть в Дюти Фри и по документам все норм, то за что арестовали груз?
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21.10.2021 19:32 Ответить
😂🌷×××
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21.10.2021 19:46 Ответить
Це все неправда ,тому що контрабанду було подолано ще до кінця 2019 року ,ви що ж невірите слову президента, який набрав рекордні 75% голосів виборців?
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21.10.2021 19:47 Ответить
То есть сигареты прибыли якобы из Грузии ? А на самом деле откуда ?

с территории ОРДЛО ?
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21.10.2021 19:50 Ответить
Я бы за контрабанду в ЕС, людям премии давал, за то, что бабло в страну заходит. А вот контрабандистам импортерам-по рукам.
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21.10.2021 20:24 Ответить
Контейнер с сигаретами - это не чаус. без боя не сдадут
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21.10.2021 20:45 Ответить
сбу словило лут. прибавка к зарплате
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21.10.2021 22:43 Ответить
"НЗ" в дюті фрі!? Це ж махорка майже найнижчої якості. Там %5 тютюну-бо решта очерет з білоруських боліт.
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21.10.2021 23:49 Ответить
Сигареты похоже кацапячие.
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22.10.2021 22:06 Ответить
Я думаю они искали Саакашивили, вдруг он решил назад в Украину эмигрировать
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23.10.2021 10:20 Ответить
 
 