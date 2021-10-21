СБУ задержала фуру с контрабандными сигаретами в порту Одессы, - источник. ФОТО
Общая стоимость контрабанды - около 14 млн грн. Сигареты должны были отправиться в один из региональных duty free, а оттуда - в Европу.
Об этом Цензор.НЕТ стало известно из источника в правоохранительных органах.
Всего изъяли около 1200 ящиков сигарет и документы, по которым их хотели ввезли в Украину.
Источник связывает эту попытку ввезли сигареты с сотрудником департамента по борьбе с контрабандой Гостаможслужбы Александром Ковтуном. Источник называет его "куратором таких схем по всей Украине".
Также источник напомнил, что это не первая попытка провезти в Украину сигареты в обход декларирования. Так, 13 октября сигареты нашли в контейнере с запастями к велосипедам. Тогда, по данным источника, выяснилось, что контейнер принадлежит Михаилу Степанову - близкому другу замглавы Гостаможслужбы Руслана Черкасского.
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СБУ пытается перехватить в порту Одессы контейнер с контрабандными сигаретами, - журналист Плинский. ДОКУМЕНТ
https://images.cnscdn.com/images/7/e/9/7/7e97b6322fc9515058ba9418f6a4c4fd/original.jpg
Спецслужба действует на основании письма замначальника главка "К" СБУ в Одесской области Конопацкого. Журналист предполагает, что именно СБУ и крышует контрабанду.
Об этом Евгений Плинский пишет https://www.facebook.com/plinskiymedia/posts/401813931663821 в Фейсбуке , сообщает .
Он напомнил, что весной СБУ уже пыталась таким же образом изъять 200 ящиков контрабандных сигарет, "но не выгорело". Сегодня, по словам журналиста, СБУ-шники опять приехали в порт для перехвата контейнера с контрабандой. С собой у них - фура и прицеп.
"Судя по тексту письма, СБУ расследует дело о финансировании терроризма, в рамках которого потребовались неотложные следственные действия в Одесском порту. Правда, вся борьба с терроризмом должна закончиться тихим вывозом контейнера с сигаретами и его последующим попаданием к получателю", - считает Плинский. Источник:
вся борьба с терроризмом должна закончиться тихим вывозом контейнера с сигаретами и его последующим попаданием к получателю
СБУ пытается перехватить в порту Одессы контейнер с контрабандными сигаретами, - журналист
Спецслужба действует на основании письма замначальника главка "К" СБУ в Одесской области Конопацкого. Журналист предполагает, что именно СБУ и крышует контрабанду.
Он напомнил, что весной СБУ уже пыталась таким же образом изъять 200 ящиков контрабандных сигарет, "но не выгорело". Сегодня, по словам журналиста, СБУ-шники опять приехали в порт для перехвата контейнера с контрабандой. С собой у них - фура и прицеп.
"Судя по тексту письма, СБУ расследует дело о финансировании терроризма, в рамках которого потребовались неотложные следственные действия в Одесском порту.
Правда, вся борьба с терроризмом должна закончиться тихим вывозом контейнера с сигаретами и его последующим попаданием к получателю", - считает Плинский. Источник:
Совпадение? Не думаю......
с территории ОРДЛО ?