СБУ задержала двух сотрудников ГБР за провокацию подкупа, - источник. ФОТО

За 5 тыс. долларов сотрудники ГБР предлагали гражданину подкупить прокурора.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Начальник оперативного отдела и оперативник Центрального аппарата ГБР задержаны "на горячем" во время передачи денег. По данным следствия, они предлагали гражданину Украины подкупить этой суммой прокурора.

Им сообщили о подозрении по ст. 370 УК (провокация подкупа).

Сейчас следователи выясняют, кто еще из сотрудников ГБР может быть причастен к этому преступлению.

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В ГБР официально подтвердили задержание одного сотрудника. "ГБР будет способствовать расследованию. Руководители задержанного работника будут отстранены от должностей на время расследования", - сказано в сообщении на сайте Бюро.





