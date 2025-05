Алек Болдуин случайно застрелил оператора из Украины Галину Хатчинс и тяжело ранил режиссера Джоуэла Соузу на съемках вестерна. ВИДЕО+ФОТО

Оператор Галина Хатчинс погибла на съемках вестерна "Раст" около города Санта-Фе (штат Нью-Мексико), в нее случайно выстрелил продюсер и исполнитель главной роли в ленте - популярный голливудский актер Алек Болдуин. От его выстрелов также пострадал режиссер фильма Джоэл Соуза, который находится в критическом состоянии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ВВС.

Представитель компании, ведущей съемки фильма, сообщил изданию The Hollywood Reporter, что инцидент произошел во время съемок сцены, в которой Болдуин стрелял холостыми патронами. Оружие использовалось на площадке как предмет реквизита.

"Как говорят следователи, похоже на то, что в сцене, которая в этот момент снималась, должен был использоваться пистолет, - цитирует Франс пресс сообщение полиции. - Детективы пытаются установить, каким именно поражающим элементом был произведен выстрел".

Хатчинс, которой было 42 года, отправили в больницу на вертолете, однако она скончалась. 48-летний Соуза доставлен в больницу на машине скорой помощи.

Журналист Тесса Ментус опубликовала в своем "Твиттере" фотографии, сделанные во время съемок. Инцидент произошел на ранчо Бонанза Крик неподалёку от Санта-Фе, где часто снимаются голливудские фильмы.

#BREAKING: @santafesheriff investigating incident at #Rust movie set on Bonanza Creek Ranch near Santa Fe. Pic from @KOB4 #Chopper4 shows an old church set blocked off, and set security confirms its lockdown. Other pic of Rust cast/crew. pic.twitter.com/8Cw9eg8kec