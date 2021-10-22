Алек Болдуин случайно застрелил оператора из Украины Галину Хатчинс и тяжело ранил режиссера Джоуэла Соузу на съемках вестерна. ВИДЕО+ФОТО

Оператор Галина Хатчинс погибла на съемках вестерна "Раст" около города Санта-Фе (штат Нью-Мексико), в нее случайно выстрелил продюсер и исполнитель главной роли в ленте - популярный голливудский актер Алек Болдуин. От его выстрелов также пострадал режиссер фильма Джоэл Соуза, который находится в критическом состоянии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ВВС.

Представитель компании, ведущей съемки фильма, сообщил изданию The Hollywood Reporter, что инцидент произошел во время съемок сцены, в которой Болдуин стрелял холостыми патронами. Оружие использовалось на площадке как предмет реквизита.

"Как говорят следователи, похоже на то, что в сцене, которая в этот момент снималась, должен был использоваться пистолет, - цитирует Франс пресс сообщение полиции. - Детективы пытаются установить, каким именно поражающим элементом был произведен выстрел".

Хатчинс, которой было 42 года, отправили в больницу на вертолете, однако она скончалась. 48-летний Соуза доставлен в больницу на машине скорой помощи.

Журналист Тесса Ментус опубликовала в своем "Твиттере" фотографии, сделанные во время съемок. Инцидент произошел на ранчо Бонанза Крик неподалёку от Санта-Фе, где часто снимаются голливудские фильмы.

#BREAKING: @santafesheriff investigating incident at #Rust movie set on Bonanza Creek Ranch near Santa Fe. Pic from @KOB4 #Chopper4 shows an old church set blocked off, and set security confirms its lockdown. Other pic of Rust cast/crew. pic.twitter.com/8Cw9eg8kec — Tessa Mentus (@TessaMentus) October 21, 2021

"Болдуин дал показания полицейским, - сказал официальный представитель шерифа Санта-Фе агентству Франс-пресс. - Он сделал заявления и ответил на их вопросы. Он пришел добровольно и после дачи показаний покинул здание. Какие-либо обвинения по этому делу не предъявлены, никто не арестован".

Как пишет The Hollywood Reporter, Болдуин играет в картине "Раст" знаменитого преступника Харланда Раста. По сюжету его внука обвиняют в случайном убийстве и осуждают к повешению. Тогда Раст отправляется в Канзас, чтобы освободить его из тюрьмы. Действие вестерна происходит в XIX веке.

В четверг 63-летний Болдуин разместил в "Инстаграме" свою фотографию на съемочной площадке с подписью "Бог ты мой, это тяжелое дело". Сейчас эта фотография не доступна.

Как пишет УНИАН, оператор-постановщик Галина Хатчинс, погибшая на съемках фильма "Раст" с голливудским актером Алеком Бодуином, оказалась украинкой. Об этом говорится на ее личном сайте.

"Уроженка Украины, Галина выросла на советской военной базе за Полярным кругом в окружении северных оленей и атомных подводных лодок", - пишет она сама о себе.

Точная дата рождения Галины неизвестна, однако американские СМИ утверждают, что ей 42 года. На своей странице в Facebook она указала местом своего рождения Киев.

В свое время женщина получила степень магистра международной журналистики в Киевском национальном университете им. Т. Г. Шевченко, после чего работала журналистом-расследователем для британских документальных фильмов в Европе.

Позже она переехала в США, где в 2015 году она успешно окончила Американский институт кино. Со временем женщина поселилась в Лос-Анджелесе и стала снимать короткометражные и документальные фильмы.

Первой ее крупной художественной работой стал фильм "Заклятый враг" с Джо Манганьелло в 2020 году.

В 2019 году издание American Cinematographer объявил ее победительницей в номинации "Восходящая звезда" (Rising Stars), а в 2018-м Галина Хатчинс стала одной из восьми кинематографисток в полностью женском классе Fox DP Lab от киностудии 21st Century Fox.

Последние публикации в ее соцсетях - со злополучной съемочной площадки:

Одним из самых известных случаев, когда во время съемок сцены с выстрелами был убит один из членов группы, стала гибель актера Брэндона Ли в 1993 году. При работе над фильмом "Ворон" в него случайно выстрелили из неправильно заряженного пистолета.