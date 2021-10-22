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Алек Болдуин случайно застрелил оператора из Украины Галину Хатчинс и тяжело ранил режиссера Джоуэла Соузу на съемках вестерна. ВИДЕО+ФОТО

Оператор Галина Хатчинс погибла на съемках вестерна "Раст" около города Санта-Фе (штат Нью-Мексико), в нее случайно выстрелил продюсер и исполнитель главной роли в ленте - популярный голливудский актер Алек Болдуин. От его выстрелов также пострадал режиссер фильма Джоэл Соуза, который находится в критическом состоянии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ВВС.

Представитель компании, ведущей съемки фильма, сообщил изданию The Hollywood Reporter, что инцидент произошел во время съемок сцены, в которой Болдуин стрелял холостыми патронами. Оружие использовалось на площадке как предмет реквизита.

"Как говорят следователи, похоже на то, что в сцене, которая в этот момент снималась, должен был использоваться пистолет, - цитирует Франс пресс сообщение полиции. - Детективы пытаются установить, каким именно поражающим элементом был произведен выстрел".

Хатчинс, которой было 42 года, отправили в больницу на вертолете, однако она скончалась. 48-летний Соуза доставлен в больницу на машине скорой помощи.

Журналист Тесса Ментус опубликовала в своем "Твиттере" фотографии, сделанные во время съемок. Инцидент произошел на ранчо Бонанза Крик неподалёку от Санта-Фе, где часто снимаются голливудские фильмы.

#BREAKING: @santafesheriff investigating incident at #Rust movie set on Bonanza Creek Ranch near Santa Fe. Pic from @KOB4 #Chopper4 shows an old church set blocked off, and set security confirms its lockdown. Other pic of Rust cast/crew. pic.twitter.com/8Cw9eg8kec

— Tessa Mentus (@TessaMentus) October 21, 2021

"Болдуин дал показания полицейским, - сказал официальный представитель шерифа Санта-Фе агентству Франс-пресс. - Он сделал заявления и ответил на их вопросы. Он пришел добровольно и после дачи показаний покинул здание. Какие-либо обвинения по этому делу не предъявлены, никто не арестован".

Как пишет The Hollywood Reporter, Болдуин играет в картине "Раст" знаменитого преступника Харланда Раста. По сюжету его внука обвиняют в случайном убийстве и осуждают к повешению. Тогда Раст отправляется в Канзас, чтобы освободить его из тюрьмы. Действие вестерна происходит в XIX веке.

В четверг 63-летний Болдуин разместил в "Инстаграме" свою фотографию на съемочной площадке с подписью "Бог ты мой, это тяжелое дело". Сейчас эта фотография не доступна.

Как пишет УНИАН, оператор-постановщик Галина Хатчинс, погибшая на съемках фильма "Раст" с голливудским актером Алеком Бодуином, оказалась украинкой. Об этом говорится на ее личном сайте.

"Уроженка Украины, Галина выросла на советской военной базе за Полярным кругом в окружении северных оленей и атомных подводных лодок", - пишет она сама о себе.

Точная дата рождения Галины неизвестна, однако американские СМИ утверждают, что ей 42 года. На своей странице в Facebook она указала местом своего рождения Киев.

В свое время женщина получила степень магистра международной журналистики в Киевском национальном университете им. Т. Г. Шевченко, после чего работала журналистом-расследователем для британских документальных фильмов в Европе.

Позже она переехала в США, где в 2015 году она успешно окончила Американский институт кино. Со временем женщина поселилась в Лос-Анджелесе и стала снимать короткометражные и документальные фильмы.

Первой ее крупной художественной работой стал фильм "Заклятый враг" с Джо Манганьелло в 2020 году.

В 2019 году издание American Cinematographer объявил ее победительницей в номинации "Восходящая звезда" (Rising Stars), а в 2018-м Галина Хатчинс стала одной из восьми кинематографисток в полностью женском классе Fox DP Lab от киностудии 21st Century Fox.

Последние публикации в ее соцсетях - со злополучной съемочной площадки:

Алек Болдуин случайно застрелил оператора из Украины Галину Хатчинс и тяжело ранил режиссера Джоуэла Соузу на съемках вестерна 01

Одним из самых известных случаев, когда во время съемок сцены с выстрелами был убит один из членов группы, стала гибель актера Брэндона Ли в 1993 году. При работе над фильмом "Ворон" в него случайно выстрелили из неправильно заряженного пистолета.

США (27061) убийство (6504) украинцы (3873)


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Топ комментарии
+22
Охренеть. Соболезнования всем. И Болдуину тоже. Его жизнь теперь разделится на до этого момента и после.
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22.10.2021 09:24
+19
Стрелял он туда, куда должен был целиться. Ракурс съемки и положение артиста определяет режиссер.

Если снимали ракурс, при котором Болдуин должен был целиться в камеру, то все логично.
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22.10.2021 09:39
+18
Можно, если тот, кто отвечает за реквизит, пропустил боевые патроны.
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22.10.2021 09:27
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Страница 3 из 3
А на самом деле у Алека Болдуина проблемы с эммоциями и он в порыве злости выстрелил в сторону режиссера и оператора , однако по каким-то причинам оружие оказалось заряжено боевым . Высока вероятность того что существует видео инцидента . Сьемка велась в том числе и боковыми камерами . Учитывая что Болдуин из клана богатых белых либералов дело до суда не дойдет и все ограничиться выплатами семье убитой и раненому режисеру .
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22.10.2021 21:45 Ответить
Та чего уж там мелочиться, боевыми и стрелял, достали, видимо его и режиссер , и оператор! Свалят на реквизиторов все! Прости , господи!
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22.10.2021 22:09 Ответить
Від нещасного випадку ніхто не застрахований. Так,мабуть,Галині на роду написано. Але яка містика: знімають фільм про людину,яка випадково вбила другу... І тут тобі на! Співчуття і родині Галі , та й мабуть,і самому Болдуіну. Уявляю, що робиться у нього на душі.
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22.10.2021 22:07 Ответить
Можна зрозуміти один "неправильний" постріл. Але чому дві жертви? Не міг зупинитися? Сподобалось? Нарешті дочекався бойових патронів і "відтянувся"?
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22.10.2021 23:51 Ответить
Четыре года назад американский актер Алек Болдуин, https://strana.news/news/358454-alek-*******-zastrelil-operatora-i-ranil-rezhissera-na-semkakh-vesterna-rzhavchina.html застреливший 21 октября на съемках женщину-оператора , сделал странную запись в соцсети Твиттер. В ней он отметил: мол, ему любопытно, что чувствует тот, кто по ошибке убил человека.

Запись появилась 22 сентября 2017 года.

В тот день актер запостил ссылку на статью в Los Angeles Times. В ней описывался случай в городе Хантингтон-Бич, где полицейский на парковке у супермаркета сначала пытался подмять показавшегося ему подозрительным мужчину, а затем отскочил и произвел в него семь выстрелов. От ран мужчина скончался.
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22.10.2021 23:54 Ответить
В холостых патронах используется пластик для герметизации пороха, сам порох тоже дает немалую ударную волну. Холостым застрелился актер Джон-Эрик Хексум сыграв шутки ради в русскую рулетку на съемках.
К стрелявшему Болдуину вряд ли будут вопросы, а вот к Болдуину-продюсеру могут возникнуть.
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23.10.2021 00:08 Ответить
потом этого актера по запчастям разобрали неплохо , пять человек вроде
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23.10.2021 08:49 Ответить
Вже і Трампа сюди приплели,що це він підміняв патрони. А може це розгільдяйство?Чи може хтось думає,що такого бути не може?Колись і сина Брюса Лі,Брендона Лі,застрелили на зйомках.
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23.10.2021 00:50 Ответить
Казав один митець.
Що, зйомка --- діло грозьнє,
Кіно --- жаднючий монстр,
Чиєсь життя та й возьме.
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23.10.2021 09:58 Ответить
откуда на съемочной площадке боевые патроны???, виски у них там тоже настоящий?
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23.10.2021 10:29 Ответить
боевые патроны используются при съемках сцен, где делают решето из машины, здания, и т.п. неужели никогда не замечал в фильмах как появляются настоящие дырки в металических деталей автомобилей, дырки в стеклах ? виски - да, тоже настоящий. трезвый как стекло актер - никогда в жизни не изобразит правдоподобно пьяного, из за того что снимают несколько дублей - стараются разбавлять. в театрах кстати тоже не чай из коньячной бутылки пьют.
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23.10.2021 11:48 Ответить
Дырки в машинах делают на полигоне, Оружие должно выдаваться под роспись в разряженом виде. Должен вестись журнал учета боевых патронов. А на сьемках должны использоваться пистолеты из детского мира. Если болдуин взял в руки оружие вне тира у него должно быть разрешение на право ношения оружия, он должен пройти обучение, и соблюдать правила использования боевого оружия. Это убийство если и не умышленное то как минимум связанное с нарушением правил использования боевого оружия, то же самое что и шофер в пьяном виде сбил человека на тротуаре. Скорее всего кампания хочет замести следы по торговле наркотой или детской порнографией, А может и сам болдуит любит педофилить в свободное от сьемок время. Интересно посмотреть кто режисер и кому принадлежит компания. Грязная история никакого отношения к несчастному случаю не имеющая
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26.10.2021 18:31 Ответить
ты дурак наверно. в сша никакой дол..** не вдете учет боевых патронов, потому что там любому разрешено иметь боевое оружие. да ?
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27.10.2021 18:14 Ответить
другой вопрос, что когда снимают стрельбу в людей - патроны холостые заряжают. здесь косяк того кто инвентарь готовил. пистолеты так же как и машины на съемках - не в единственном экземпляре, их куча одинаковых используется. перепутали с тем который должен был сниматься в сцене где идет обстрел стекол в здании или еще чего то подобного.
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23.10.2021 11:51 Ответить
вот эту сцену посмотри например : https://www.youtube.com/watch?v=Torh8Z2Hf5U часть снята с боевыми патронами, а часть с холостыми, потом смонтировано в кучу. если бы кто то перепутал винтовку или магазин к ней - Аль Пачино пожизненное наверно дали бы )))) так понятней ?
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23.10.2021 11:58 Ответить
Наверно ты прав, хер поймёшь тот Голливуд , то они прячутся за дверью авто, и стреляют рожок пол часа, то снимают боевыми, помню анатацию Афганского излома, там типа тоже хвастались, что лупили по КАМАЗу боевыми
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23.10.2021 16:26 Ответить
Я понять не могу зачем надо было брать пистолет, затем наводить пистолет на человека и нажимать спусковой крючок?! Тем более, что это не во время съемки и не по сценарию.
Где же тут случайность в цепочке последовательных действий?
Случайностью можно назвать убийство сына Брюса Ли, во время съемок.
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23.10.2021 14:48 Ответить
Вскрываются интересные факты 15 человек съемочной группы протестовали перед инцидентом против тяжелых условий работы и низкой оплаты труда . Несколько операторов и их помощников требовали улучшений . Руководство съемками решило заменить их приведя на съемочную площадку замену . Член группы продюсеров потребовал от протестующих покинуть место съемок пригрозив в случае неповиновения вызвать охрану . Работник готовивший оружие к съемкам был нанят буквально на днях на замену протестующим . Помощник режисера передаваший оружие Болдуину крикнул заряжено холостыми (cold gun ) после чего актер выстрелил и убил оператора ранив режиссера .
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24.10.2021 04:27 Ответить
Как говорят и к гадалке не ходи. Понятно, что протестующий оружейник подставил " штрейбрехера", пришедшего на его место, подсунув боевой патрон. Новому оружейнику это ,явно, не выгодно. Но шутка пололучилась жестокой и теперь не только работы, но ижизни на воле не будет.
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24.10.2021 23:57 Ответить
Усі знімання голівудських "зірок" закінчуються оргіями і спарюваннями. Хай би повідомили який промілє алкоголю і марафету був у крові цієї дами і решти болдуїнів ... ага.
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26.10.2021 19:33 Ответить
Не хочется верить, что кто-то захотел насолить Алексу, и Галина стала случайной жертвой чьего-то коварного плана.
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26.10.2021 22:00 Ответить
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