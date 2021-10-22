РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10612 посетителей онлайн
Новости Фото
33 845 105

Экс-нардеп Савченко и ее сестра Вера пытались использовать поддельные COVID-сертификаты, чтобы попасть в Украину, - полиция. ФОТО

Экс-нардеп Савченко и ее сестра Вера пытались использовать поддельные COVID-сертификаты, чтобы попасть в Украину, - полиция. ФОТО

Правоохранители уличили экс-нардепа Надежду Савченко и ее сестру Веру в попытке попасть в Украину по поддельным COVID-сертификатам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Депаратмент коммуникации Национальной полиции.

"Женщина вместе с сестрой в аэропорту пытались использовать поддельные сертификаты о вакцинации, чтобы попасть в Украину. Поддельные документы изъяты, ведется следствие", - говорится в сообщении.

Так, на днях в аэропорту "Борисполь" во время проверки документов работники Государственной пограничной службы обнаружили у двух женщин сертификаты вакцинации против COVID-19 с явными признаками подделки. Установлено, что одна из фигуранток является бывшим народным депутатом. Информацию о правонарушениях передали в полицию.

По факту использования поддельных документов было начато уголовное производство по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

По данным источника Цензор.НЕТ, речь идет об экс-нардепе Надежде Савченко и ее сестре Вере.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полиция возбудила почти 800 уголовных производств за подделку COVID-сертификатов, - Монастырский. ВИДЕО

Экс-нардеп Савченко и ее сестра Вера пытались использовать поддельные COVID-сертификаты, чтобы попасть в Украину, - полиция 01
Экс-нардеп Савченко и ее сестра Вера пытались использовать поддельные COVID-сертификаты, чтобы попасть в Украину, - полиция 02

Автор: 

подделка (439) Нацполиция (16550) Савченко Надежда (2851) сертификат (227) Савченко Вера (64)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+67
из рашки наверняка)
показать весь комментарий
22.10.2021 10:06
+44
показать весь комментарий
22.10.2021 10:18
+29
Обещали сажать за подделки... Посмотрим))
показать весь комментарий
22.10.2021 10:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
А как всё красиво начиналось--и тоже в аэропорту. Босиком по родной росе на бетоне, с трапа самоля, репортёры фоткают, оно метётся куды зря, все следом! Юля в объятия хватает, народ за заградкой верещит от восторга---вернулась с кацапского плена наша лётчица-налётчица, мир тоже чуть поверил! Цветы, ордена мама плачет, стихи поэты пишут---во угар был! И вот опять аэропорт, мужская стрижка, резкие угловатые движения, крикливо-визгливая речь, оголтелые глаза---то ли психиатров у нас совсем нет, или боятся зачитать первичный вывод по указаным ярко-выраженым моментам поведения---а может уже давно дрова---лечению не подлежит---поздно. Но в самолёт пускают пока. Турки не дураки---сплавили Роксолану подержаную---такая и там бы взорвала мозги. Як пороблено нам!
показать весь комментарий
22.10.2021 13:38 Ответить
Троещинская вата получила ЦУ у кураторов и домой мутить воду
показать весь комментарий
22.10.2021 15:25 Ответить
Савченко просто зажала гроші на якісну підробку?
показать весь комментарий
23.10.2021 10:04 Ответить
Быть настолько тупой, и не знать, что на наших сертификатах нет QR кода - в ее стиле)
показать весь комментарий
23.10.2021 10:19 Ответить
Кто в курсе, какой номер в реестре до судебных расследований ???
показать весь комментарий
25.10.2021 20:13 Ответить
Страница 2 из 2
 
 