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Экс-футболист и эксперт телеканала "Футбол" Сергей Морозов умер от последствий COVID-19

Украинский футболист, тренер и эксперт телеканала Футбол Сергей Морозов ушел из жизни.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил директор телеканала Александр Денисов, передает Цензор.НЕТ.

На телеканале уточнили, что причиной смерти Сергея Морозова стали последствия коронавирусной болезни.

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Экс-футболист и эксперт телеканала Футбол Сергей Морозов умер от последствий COVID-19 01

Цензор.НЕТ выражает свои соболезнования родным и близким Сергея Морозова.

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