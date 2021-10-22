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На главу депутатского объединения "Справедливость" Устинову в Раде упал дверной засов: ей вызвали скорую. ФОТОрепортаж

На голову главы депутатского объединения "Справедливость" Александры Устиновой в здании Верховной Рады упал дверной засов.

Об этом сообщила нардеп Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ.

"Утро начинается не с кофе. А со скорой помощи. Александре Устиновой на голову в Верховной Раде упал дверной засов. Не волнуйтесь, я с ней, все на контроле", - рассказала она и опубликовала фото оказания Устиновой медпомощи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За последние две недели из Разумкова сделали "святого" Дмитрия Регламентовича, это политическая манипуляция, - нардеп Устинова

На главу депутатского объединения Справедливость Устинову в Раде упал дверной засов: ей вызвали скорую 01
На главу депутатского объединения Справедливость Устинову в Раде упал дверной засов: ей вызвали скорую 02
На главу депутатского объединения Справедливость Устинову в Раде упал дверной засов: ей вызвали скорую 03

Автор: 

ВР (29273) Стефанишина Ольга нардеп (79) Устинова Александра (112)


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Топ комментарии
+28
засов нагородити і підвищити у званні!
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22.10.2021 11:15
+27
Она что раком ползла?? Где голова...а где дверной засов??
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22.10.2021 11:18
+19
Засов расстрелять. Завхоза посадить. Выдать пострадавшей миллион гривен на лечение.
И создать ТСК во главе с Марьяной Безумной
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22.10.2021 11:21
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Тоже мне новость
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22.10.2021 11:15 Ответить
Не фиг было с Голосом сраться.
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22.10.2021 12:16 Ответить
у Служек упал рейтинг, на Справедливость упал дверной закон -

у Боженьки все по плану
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22.10.2021 14:30 Ответить
засов нагородити і підвищити у званні!
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22.10.2021 11:15 Ответить
Наградить до звания Шпингалета?
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22.10.2021 11:51 Ответить
это так несправедливо
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22.10.2021 11:16 Ответить
пороблено щось в Раді
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22.10.2021 11:17 Ответить
Она что раком ползла?? Где голова...а где дверной засов??
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22.10.2021 11:18 Ответить
Лобстером!
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22.10.2021 11:20 Ответить
У киви родивлялась
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22.10.2021 11:22 Ответить
роздивлялась
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22.10.2021 11:22 Ответить
Тоже удивился. Может засовом с перепугу шпингалет назвали...
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22.10.2021 11:23 Ответить
а как он мог упасть? он же двигается горизонтально??? не ???
или шож там за "засов" шо дубасит по бошкам ? хоть бы фото какое-то...
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22.10.2021 11:26 Ответить
Вася! То так "фігурально" було перекладено вислів "Клямка впала"
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22.10.2021 11:46 Ответить
е ні... клямка запала)))) а тут шось таке незрозуміле ...тай не дуже "фігурально", якшо кровушка депутанська пролилася)))
вимагаю слідчого експерименту ! ))))
(на якій висоті та клямка засувка, що могла так врізати по тім"ю жінці??? )))
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22.10.2021 11:55 Ответить
Старый анекдот: перевернулась лодка с 10 ментами и они утонули. Во время следственного эксперимента утонуло ещё 10.
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22.10.2021 11:59 Ответить
Нічого страшного, аби не клепка.
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22.10.2021 12:33 Ответить
ну как тебе это обьяснить, по молодости я чуть без морковки не остался, когда в комнату моей общаги влетели друганы с ящиком пива и гитарой, по результату с синим баклажаном я ходил две недели и слава богу шо хоть не откусила, это дело молодое, есть что вспомнить.
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22.10.2021 12:09 Ответить
Тю! Чи й не новина! Он, на ківу не раз падав і що! Навіть науковий ступень помогло здобути!
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22.10.2021 11:19 Ответить
Там лобова броня 50 мм, падіння російського супутника витримає.
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22.10.2021 12:37 Ответить
Це знак Божий...
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22.10.2021 11:20 Ответить
длань карающая ?
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22.10.2021 11:27 Ответить
Да! А може вона хтіла краще роздивитись шо кива своєю дланью робе?
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22.10.2021 11:28 Ответить
The Karma, bleat!
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22.10.2021 11:21 Ответить
Засов расстрелять. Завхоза посадить. Выдать пострадавшей миллион гривен на лечение.
И создать ТСК во главе с Марьяной Безумной
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22.10.2021 11:21 Ответить
Ім'я Засова яке?
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22.10.2021 11:21 Ответить
Двєрной.
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22.10.2021 11:23 Ответить
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22.10.2021 11:33 Ответить
"справедливость"...
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22.10.2021 11:22 Ответить
сцявка б на її місце....
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22.10.2021 11:23 Ответить
Лучше бы на Кловуна какая-нибудь хрень упала и прибила его наглухо !
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22.10.2021 11:23 Ответить
Кловуна тепер вдвічі розширили штат охорони - "держиМОРДИ" +"держиСТЕНДИ"! СЕКСОТІВ - топтунів, шептунів НЕЗЛІЧИТИ!
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22.10.2021 14:19 Ответить
Все таки на Верху кто то есть. И прилетело....
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22.10.2021 11:23 Ответить
"Голос" пошел ва-банк!
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22.10.2021 11:24 Ответить
Это карма моя - в дверь...
Она валит меня с ног...
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22.10.2021 11:25 Ответить
даже дверь не вытерпела
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22.10.2021 11:25 Ответить
злые, безжалостные люди. ни одного комментария с сочувствием.
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22.10.2021 11:25 Ответить
Я! Я сочувствую. Засову.
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22.10.2021 11:31 Ответить
вы, думаю, и когда видели, как на виктора федоровича венок падал, не плакали, правда?
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22.10.2021 11:35 Ответить
я, например, переживал за венок
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22.10.2021 12:04 Ответить
Плакал, ещё как плакал!
От хохота.
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22.10.2021 14:14 Ответить
Сльозы мишайют мене гаварить любые слава сачувствейа...
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22.10.2021 12:00 Ответить
Зараз доїм борщ,і ви побачте яка у мене буде істєрика.
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22.10.2021 13:45 Ответить
Даже двери не могут уже терпеть этот бред и просто падают от стыда.
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22.10.2021 11:26 Ответить
У них там в Раде по старинке на засовы запирают. С замками не знакомы. И ума не хватает поставить ограничители, чтобы засовы не падали...
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22.10.2021 11:27 Ответить
"я у твоих ног...спасибо не говори -й&нулась об порог...его и благодари ."(с)
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22.10.2021 11:28 Ответить
Жаль блондинку. Всем не ходить под стрелой крана, а блондинкам еще и под засовом.
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22.10.2021 11:28 Ответить
смотрим не дверь ))))) где засов ??? ))) (гусары молчать !!!!!!!!!!!!!)
(другой фотки не было....)))))

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22.10.2021 11:28 Ответить
Нормальный такой "засов")))
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22.10.2021 11:31 Ответить
не,это чехол для ..уя
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22.10.2021 11:36 Ответить
яб засунул
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22.10.2021 11:39 Ответить
Гдє, гдє... в каГарандє.
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22.10.2021 12:04 Ответить
Та як тут не мовчати!
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22.10.2021 12:39 Ответить

хоть бы хто на двери посмотрел))))))
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22.10.2021 12:41 Ответить
Та двері як двері, чого до них придивлятися, тим більш що задній план.
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22.10.2021 12:52 Ответить
так...можливо...але ...та шо там але ))))))))))
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22.10.2021 12:59 Ответить
карма...
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22.10.2021 11:29 Ответить
А шо, всё по СПРАВЕДЛИВОСТИ. Впрочем если уж по справедливости то должен был упасть засов вместе с дверью.
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22.10.2021 11:30 Ответить
Травма мозга была нанесена чем то тяжелым и тупым. Наверное вопросом.
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22.10.2021 11:31 Ответить
Одних убирают при помощи алкоголя, наркоты а ее решили убить дверью?
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22.10.2021 11:32 Ответить
Косяком дверным.
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22.10.2021 11:37 Ответить
Ап стену их, ап стену!!!
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22.10.2021 11:58 Ответить
Вот так мы и узнали, что оказывается есть такой депутат - Устинова.
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22.10.2021 11:35 Ответить
Устінова та її спільники по об'єднанню Справедливість, колишні члени Голосу, своїм голосуванням за відставку Разумкова разом із зестадом, допомогли посилити узурпацію влади мафією.

Справедливість є?

На главу депутатского объединения "Справедливость" Устинову в Раде упал дверной засов: ей вызвали скорую."

Источник:
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22.10.2021 11:36 Ответить
Несопоставимо.
"Прицел на рубль, выстрел на копейку".
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22.10.2021 17:20 Ответить
засов то целый?
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22.10.2021 11:43 Ответить
засов то таке....ще казали люстра може впасти
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22.10.2021 11:44 Ответить
а кстати.. Надюху с сестрой задержали в аэропорту за подделку ковид/сертификата )))
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22.10.2021 11:57 Ответить
Голодовку ще не об*явила в знак протесту?
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22.10.2021 12:41 Ответить
ГолодІвка Надюсі буде на користь.
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22.10.2021 14:22 Ответить
черте что..., завхоз, наверное, сильно пьющий...
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22.10.2021 11:45 Ответить
Не только, но ышшшо и шибко тупой, посмотри на вырыжение его морды лица Одним словом не скажешь, - дерьмак дерьмаком
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22.10.2021 12:14 Ответить
Третьякова должна заявить:

- минус половина врага!
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22.10.2021 11:47 Ответить
Третьякова она такая,- она могйоть
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22.10.2021 12:12 Ответить
***
не стойте и не прыгайте, не пойте не пляшите
там где идет строительство или подвешен груз засов ))))

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22.10.2021 11:49 Ответить
Малавато, малавато будя аднакось ... Надыть пафтарить
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22.10.2021 12:11 Ответить
Очень показательные комментарии...
Промолчу, клятва Гиппократа ...
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22.10.2021 11:54 Ответить
Радикально - это крыша - на всех. Пора обновлять...
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22.10.2021 11:57 Ответить
Срочно заслушать в вск завхоза ( ермака) о состоянии и количестве засовов у депутатов!
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22.10.2021 12:00 Ответить
Может быть что то уронила и наклонилась поднять? Или: и не засов это вовсе был?
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22.10.2021 12:00 Ответить
интересно кто наночь на засов запирает двери Рады ..Наверно целый закон про это есть это ж Рада
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22.10.2021 12:03 Ответить
Усьо,- писта дерьмаку, кудыть тока смотрит завхоз всея всеихххххъ
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22.10.2021 12:10 Ответить
У Кармы таки хорошее чуство юмора. Ну,за Справедливость!
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22.10.2021 12:15 Ответить
А как так получилось? Она что, в замочную скважину подглядывала?
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22.10.2021 12:42 Ответить
Загляделася в "узкую щёлку"
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22.10.2021 14:23 Ответить
Теперь никто не скажет, что у депутатов из производственных травм, бывают только растяжения мышц челюсти, когда они зевают.
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22.10.2021 12:45 Ответить
Схоже, що Рада вже "розсипається". Цікаво, скільки спишуть на ремонт дверей, більше ніж за двері ОПи?
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22.10.2021 12:49 Ответить
На її місці повинна бути Мар*яна. Це помста товариша Петра, але не розрахував.
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22.10.2021 12:55 Ответить
это что... скоро им кирпичи на голову падать начнут.... по 5 раз....
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22.10.2021 13:25 Ответить
Це ж потрібно так обколотись щоб уже на двері кидатись
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22.10.2021 13:28 Ответить
Летающий засов совершил жёсткую посадку.
Депутатам надо носить шлемы.
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22.10.2021 13:42 Ответить
Вдаримо засовами по "Справедливості"!
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22.10.2021 14:22 Ответить
Після вінка обоща я б на її місці призадумався.
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22.10.2021 14:28 Ответить
Хм...вчера моей соседке скорая отказалалась приехать (температура была 39.6),сказали вставайте и идите к семейному врачу.А в Раду,я смотрю,по любому поводу приезжают.И наверное не через 40-50 минут,как у нас.
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22.10.2021 17:07 Ответить
Вот такой засов на дверях для депутатообразных значительно надёжнее:
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23.10.2021 19:41 Ответить
 
 