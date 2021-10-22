На главу депутатского объединения "Справедливость" Устинову в Раде упал дверной засов: ей вызвали скорую. ФОТОрепортаж
На голову главы депутатского объединения "Справедливость" Александры Устиновой в здании Верховной Рады упал дверной засов.
Об этом сообщила нардеп Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ.
"Утро начинается не с кофе. А со скорой помощи. Александре Устиновой на голову в Верховной Раде упал дверной засов. Не волнуйтесь, я с ней, все на контроле", - рассказала она и опубликовала фото оказания Устиновой медпомощи.
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+28 Гундяй Крестовоздвиженский
показать весь комментарий22.10.2021 11:15 Ссылка
+27 Привет
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+19 Frol Fedoroff
показать весь комментарий22.10.2021 11:21 Ссылка
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у Боженьки все по плану
или шож там за "засов" шо дубасит по бошкам ? хоть бы фото какое-то...
вимагаю слідчого експерименту ! ))))
(на якій висоті та клямка засувка, що могла так врізати по тім"ю жінці??? )))
И создать ТСК во главе с Марьяной Безумной
Она валит меня с ног...
От хохота.
(другой фотки не было....)))))
хоть бы хто на двери посмотрел))))))
Справедливість є?
На главу депутатского объединения "Справедливость" Устинову в Раде упал дверной засов: ей вызвали скорую."
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"Прицел на рубль, выстрел на копейку".
- минус половина врага!
не стойте и не прыгайте, не пойте не пляшите
там где идет строительство или подвешен
груззасов ))))
Промолчу, клятва Гиппократа ...
Депутатам надо носить шлемы.