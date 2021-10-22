На главу депутатского объединения "Справедливость" Устинову в Раде упал дверной засов: ей вызвали скорую. ФОТОрепортаж

На голову главы депутатского объединения "Справедливость" Александры Устиновой в здании Верховной Рады упал дверной засов.

Об этом сообщила нардеп Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ.

"Утро начинается не с кофе. А со скорой помощи. Александре Устиновой на голову в Верховной Раде упал дверной засов. Не волнуйтесь, я с ней, все на контроле", - рассказала она и опубликовала фото оказания Устиновой медпомощи.

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