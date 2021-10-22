Спутник Минобороны РФ вышел из строя и сгорел над Америкой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российский космический аппарат "Космос-2551", который на Западе называют разведывательным, в среду сошел с орбиты, и его останки сгорели в плотных слоях атмосферы над северо-востоком США и юго-востоком Канады.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Swissinfo, об этом сообщили специалисты Американского метеорного общества (AMS).

Запуск этого военного спутника в интересах Минобороны РФ с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1В", осуществленного 9 сентября с космодрома Плесецк, оказался неудачным. Аппарат не смог выйти на заданную орбиту.

Падение остатков спутника было замечено в небе очевидцами в девяти американских штатах и в канадской провинции Онтарио в районе 04:43 по Гринвичу (07:43 мск), сообщили в обществе.

Американские специалисты отметили, что, поскольку, спутник имел небольшую массу - всего около 150 кг, его останки полностью сгорели, не долетев до Земли.

Также AMS опубликовали фото и видео падения российского спутника.

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