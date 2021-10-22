РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12433 посетителя онлайн
Новости Фото
14 318 107

Спутник Минобороны РФ вышел из строя и сгорел над Америкой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российский космический аппарат "Космос-2551", который на Западе называют разведывательным, в среду сошел с орбиты, и его останки сгорели в плотных слоях атмосферы над северо-востоком США и юго-востоком Канады.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Swissinfo, об этом сообщили специалисты Американского метеорного общества (AMS).

Запуск этого военного спутника в интересах Минобороны РФ с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1В", осуществленного 9 сентября с космодрома Плесецк, оказался неудачным. Аппарат не смог выйти на заданную орбиту.

Падение остатков спутника было замечено в небе очевидцами в девяти американских штатах и в канадской провинции Онтарио в районе 04:43 по Гринвичу (07:43 мск), сообщили в обществе.

Американские специалисты отметили, что, поскольку, спутник имел небольшую массу - всего около 150 кг, его останки полностью сгорели, не долетев до Земли.

Также AMS опубликовали фото и видео падения российского спутника.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия поставит Ирану современный спутник-шпион для отслеживания потенциальных военных целей, - The Washington Post

Спутник Минобороны РФ вышел из строя и сгорел над Америкой 01
Спутник Минобороны РФ вышел из строя и сгорел над Америкой 02
Спутник Минобороны РФ вышел из строя и сгорел над Америкой 03
Спутник Минобороны РФ вышел из строя и сгорел над Америкой 04
Спутник Минобороны РФ вышел из строя и сгорел над Америкой 05
Спутник Минобороны РФ вышел из строя и сгорел над Америкой 06

Автор: 

спутник (233) США (27061) Минобороны рф (937) крушение (501)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+58
Сгорела бы вся свинособакия, мир бы вздохнул с облегчением
показать весь комментарий
22.10.2021 12:16
+43
показать весь комментарий
22.10.2021 12:16
+35
показать весь комментарий
22.10.2021 12:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
показать весь комментарий
22.10.2021 16:36 Ответить
показать весь комментарий
22.10.2021 16:42 Ответить
А сині шльопки на місці "злочину" знайшли? Ні? Все одно український слід.
показать весь комментарий
22.10.2021 16:44 Ответить
- Абрам, а бомба дорого коштує?
- Ой, Сарочка, дорого!
- Пощастило же Фімє! Йому така прямо на будинок упала!
показать весь комментарий
22.10.2021 18:01 Ответить
Хорошо, если на нем https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D1%96%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 РИТЭГ а не было.
показать весь комментарий
22.10.2021 19:51 Ответить
москальские космонавты угнали спутник и пытались эмигрировать в Штаты, но что-то пошло не так ...
показать весь комментарий
22.10.2021 21:46 Ответить
Российский космический аппарат "Космос-2551", который на Западе называют разведывательным, в среду сошел с орбиты, и его останки сгорели в плотных слоях атмосферы над северо-востоком США и юго-востоком Канады. Источник:
ГАРНА НОВИНА
показать весь комментарий
22.10.2021 23:50 Ответить
Страница 2 из 2
 
 