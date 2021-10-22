Контрразведка СБУ пресекла вывоз украинских запчастей к боевым истребителям в РФ. ФОТОрепортаж
Контрразведка СБУ разоблачила масштабную схему теневого производства, хищения и переправки в РФ комплектующих для российской боевой авиации. Военную продукцию злоумышленники похищали в процессе производства на одном из оборонных госпредприятий в Харьковской области.
По заказу представителей РФ, участники схемы нелегально поставляли им запчасти для авиадвигателей российских боевых самолетов. Среди них - истребители МиГ-29, Су-27 и Су-30, а также ударные вертолеты Ми-24 и транспортно-боевые вертолеты Ми-35, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Для незаконной переправки комплектующих через таможенную границу, правонарушители вносили ложные сведения в товарно-сопроводительную документацию.
Установлено, что схему нелегального экспорта организовали должностные лица отечественного госпредприятия и руководители аффилированных коммерческих структур. Для незаконного сбыта военной продукции за рубеж они наладили контакты с представителями военно-промышленных комплексов РФ и одной из стран Восточной Азии.
Во время обысков на производстве и по адресам проживания злоумышленников правоохранители обнаружили:
- большое количество авиационных запчастей, подготовленных к нелегальной переправке за границу
- черновую бухгалтерию и электронные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность.
Сейчас решается вопрос о сообщение организаторам и участникам преступной схемы о подозрении в совершении правонарушений по:
- ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю),
- ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности, продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к ней.
Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры и во взаимодействии с Управлением координации безопасности предприятий ГК "Укроборонпром".
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Ибо если кацапам нужны наши запчасти - они были нужны и 4 года наза точно также.
У вас тактика типичного ЗеДолб...ба, - сам дурак.
А обосновать более не чем свой высер?
Именно к вам относиться правило Деннинга-Крюгера.
Причем, естественно, ваш высер абсолютно ничем не обоснован - ни логикой, ни фактами.
У вас тактика типичного ПеДолб...ба - плюнуть говном в оппонента своего кумира но ЛЮБОМУ поводу и затем - опплевывать тех, кто вам возразил.
В отличие же от вас, я свое ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ (а если мы говорим о вероятности - это всегда предположение, а не задокументированный факт - это для справки, тк ПеДолб...обы как правило туповаты) обосновал логически, ты же свой высер не обосновал НИЧЕМ.
Ибо то, что сейчас РАСКРЫЛИ эту схему означает только то, что схема работала до сих пор, а не то, что она появилась именно при Зеле. И наоборот - если кацапам нужны эти комплектующие - они им были нужны и 5 лет назад точно также! Но где логика и где ПеДеб...илы? У вас же, ПеДеб...илов, логика работает только в одном направлении - как бы это так все перекрутить, чтобы вылить своего коричневого говнеца на любого конкурента вашего кумира и при этом его самого не замазать? Работает это только для таких же как и вы сами ПеДеб....лов с отсутствующим логическим и критическим мышлением.
2. Идите идите, я по пятницам умственно недоразвитым сторонникам Зе и его спецотлова из СН не подаю.
3. Прощайте, дефективный на 99%.
- А никуда. Закопать.
- Он же живой..
- Ваши проблемы - моя ответственность. ЗАКОПАТЬ.
ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю),
ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. "
Только решается вопрос? А где государственная измена? Ведь это не просто контрабанда - это поставки оружия в страну-агрессор!
В Московии тех, кто помогал осуществлять поставки контрабандой запчастей для украинских потребностей, посадили на очень большие сроки! Для этих гнид сроки должны быть принципиально не меньшими!