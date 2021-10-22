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Контрразведка СБУ пресекла вывоз украинских запчастей к боевым истребителям в РФ. ФОТОрепортаж

Контрразведка СБУ пресекла вывоз украинских запчастей к боевым истребителям в РФ. ФОТОрепортаж

Контрразведка СБУ разоблачила масштабную схему теневого производства, хищения и переправки в РФ комплектующих для российской боевой авиации. Военную продукцию злоумышленники похищали в процессе производства на одном из оборонных госпредприятий в Харьковской области.

По заказу представителей РФ, участники схемы нелегально поставляли им запчасти для авиадвигателей российских боевых самолетов. Среди них - истребители МиГ-29, Су-27 и Су-30, а также ударные вертолеты Ми-24 и транспортно-боевые вертолеты Ми-35, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Для незаконной переправки комплектующих через таможенную границу, правонарушители вносили ложные сведения в товарно-сопроводительную документацию.

Установлено, что схему нелегального экспорта организовали должностные лица отечественного госпредприятия и руководители аффилированных коммерческих структур. Для незаконного сбыта военной продукции за рубеж они наладили контакты с представителями военно-промышленных комплексов РФ и одной из стран Восточной Азии.

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Во время обысков на производстве и по адресам проживания злоумышленников правоохранители обнаружили:

  • большое количество авиационных запчастей, подготовленных к нелегальной переправке за границу
  • черновую бухгалтерию и электронные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность.

Сейчас решается вопрос о сообщение организаторам и участникам преступной схемы о подозрении в совершении правонарушений по:

  • ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю),
  • ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности, продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к ней.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры и во взаимодействии с Управлением координации безопасности предприятий ГК "Укроборонпром".

Контрразведка СБУ пресекла вывоз украинских запчастей к боевым истребителям в РФ 01
Контрразведка СБУ пресекла вывоз украинских запчастей к боевым истребителям в РФ 02
Контрразведка СБУ пресекла вывоз украинских запчастей к боевым истребителям в РФ 03
Контрразведка СБУ пресекла вывоз украинских запчастей к боевым истребителям в РФ 04
Контрразведка СБУ пресекла вывоз украинских запчастей к боевым истребителям в РФ 05
Контрразведка СБУ пресекла вывоз украинских запчастей к боевым истребителям в РФ 06
Контрразведка СБУ пресекла вывоз украинских запчастей к боевым истребителям в РФ 07

Автор: 

авиация (2841) контрабанда (2410) контрразведка (496) оружие (10254) россия (96057) самолет (3620) Харьковщина (5577) Укроборонпром (1239) вертолёт (1107)


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Топ комментарии
+17
При "барИге" Порохе запчасти завозили из Параши, и ЗеДолб...бы были не довольны, а вот при ваЗЕлине запчасти вывозят и ЗеДолб...бы видимо довольны.
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22.10.2021 14:06
+6
Расстрелять
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22.10.2021 14:06
+6
Идиоты. Надо было и дальше поставлять....детали с критическим дефектом.
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22.10.2021 14:13
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При "барИге" Порохе запчасти завозили из Параши, и ЗеДолб...бы были не довольны, а вот при ваЗЕлине запчасти вывозят и ЗеДолб...бы видимо довольны.
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22.10.2021 14:06 Ответить
Дятел, этот канал с 99% вероятностью работал и при барыге. Сейчас его просто раскрыли.
Ибо если кацапам нужны наши запчасти - они были нужны и 4 года наза точно также.
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22.10.2021 14:24 Ответить
А вот вы, ЗеДолб...б, можите обосновать свою вероятность документально? Или вам главное жидким ЗЕЛЕНЫМ ПОМЁТОМ ПЛЮНУТЬ?
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22.10.2021 14:27 Ответить
А вот вы, ПеДолб...б, можете обосновать, что при вашей Пе этого вывоза не было...да хоть как-то, не говоря уже о документальности? Или вам главное жидким КОРИЧНЕВЫМ ПОМЕТОМ ПЛЮНУТЬ?
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22.10.2021 14:50 Ответить
Ваш плевок ЗЕлёным говном засчитан вам в актив.
У вас тактика типичного ЗеДолб...ба, - сам дурак.
А обосновать более не чем свой высер?
Именно к вам относиться правило Деннинга-Крюгера.
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22.10.2021 15:02 Ответить
Вопрос только в том, что плеваться свои коричневым говном начали именно вы.
Причем, естественно, ваш высер абсолютно ничем не обоснован - ни логикой, ни фактами.
У вас тактика типичного ПеДолб...ба - плюнуть говном в оппонента своего кумира но ЛЮБОМУ поводу и затем - опплевывать тех, кто вам возразил.
В отличие же от вас, я свое ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ (а если мы говорим о вероятности - это всегда предположение, а не задокументированный факт - это для справки, тк ПеДолб...обы как правило туповаты) обосновал логически, ты же свой высер не обосновал НИЧЕМ.

Ибо то, что сейчас РАСКРЫЛИ эту схему означает только то, что схема работала до сих пор, а не то, что она появилась именно при Зеле. И наоборот - если кацапам нужны эти комплектующие - они им были нужны и 5 лет назад точно также! Но где логика и где ПеДеб...илы? У вас же, ПеДеб...илов, логика работает только в одном направлении - как бы это так все перекрутить, чтобы вылить своего коричневого говнеца на любого конкурента вашего кумира и при этом его самого не замазать? Работает это только для таких же как и вы сами ПеДеб....лов с отсутствующим логическим и критическим мышлением.
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22.10.2021 19:33 Ответить
1. Засуньте свое ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, в котором вы почему то бездоказательно уверены аж на 99% себе в .... Или Зе. На ваш выбор.
2. Идите идите, я по пятницам умственно недоразвитым сторонникам Зе и его спецотлова из СН не подаю.
3. Прощайте, дефективный на 99%.
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22.10.2021 20:14 Ответить
Расстрелять
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22.10.2021 14:06 Ответить
экономить патроны - вешать.
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22.10.2021 14:22 Ответить
Утопить. Можно в сортире.
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22.10.2021 14:46 Ответить
Идиоты. Надо было и дальше поставлять....детали с критическим дефектом.
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22.10.2021 14:13 Ответить
Я писал об этом уже несколько раз. СБУ как были дебилами, так и остались. Какая, нах, спецслужба!
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22.10.2021 14:24 Ответить
Они не довбилоиды. Они филиал. Сами знаете кого.
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22.10.2021 14:28 Ответить
так, для информации, Ми-24 и Ми-35 один и тот же вертолет)
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22.10.2021 14:14 Ответить
рузке авиации хана , тепер ещё бильше вийсковых литакив будуть падаты на землю
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22.10.2021 14:18 Ответить
- А того куда девать?
- А никуда. Закопать.
- Он же живой..
- Ваши проблемы - моя ответственность. ЗАКОПАТЬ.
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22.10.2021 14:20 Ответить
У ***** самальоти нє імеющіє аналагов, а вони пропонують совковий хлам.
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22.10.2021 14:21 Ответить
"Сейчас решается вопрос о сообщение организаторам и участникам преступной схемы о подозрении в совершении правонарушений по:

ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю),
ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. "

Только решается вопрос? А где государственная измена? Ведь это не просто контрабанда - это поставки оружия в страну-агрессор!
В Московии тех, кто помогал осуществлять поставки контрабандой запчастей для украинских потребностей, посадили на очень большие сроки! Для этих гнид сроки должны быть принципиально не меньшими!
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22.10.2021 14:27 Ответить
Ти диви! А раньше ж все робилося з гідністю та в рамках гібридно-мирного плану...
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22.10.2021 14:47 Ответить
Підвісити за одне місце, не розбираючись.
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22.10.2021 14:48 Ответить
ох, ***, супердержава ))) свои летающие гробы без Украины неспособны строить, завоеватели *****
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22.10.2021 14:50 Ответить
Тю, що це вони? Останнім часом вони затримують контрабандистів, які везуть запчастини з московії.
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22.10.2021 14:58 Ответить
Все величие россии в этой новости! Россия скупает для своих самолетов ало говнет которым черными схемами запчасти, в том числе и бракованные по всему миру в темную ибо открыто всю внешнюю торговлю просрало , как и имидж, спорт, флаги, умы...убитые телевизором,свою репутацию, смешанную с говном и грязью. А может этого всего и не было. Может все это было лишь дутый шарик, который пшик....
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22.10.2021 15:47 Ответить
Никакого вывоза, люди занимаются творчеством)))))
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22.10.2021 16:12 Ответить
похоже на ФЭДовскую продукцию; там семейная династия с рашкой в засос...
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22.10.2021 16:45 Ответить
Мне то же так показалось! Современные качественные изделия ФЭД. Есть фильм о ФЭД, его оборудовании и изделиях. Предприятие мирового уровня.
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26.10.2021 19:47 Ответить
гнид к сожалению ещё очень много и бороться с ними придётся ещё очень долго...
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22.10.2021 17:12 Ответить
 
 