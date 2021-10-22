Контрразведка СБУ пресекла вывоз украинских запчастей к боевым истребителям в РФ. ФОТОрепортаж

Контрразведка СБУ разоблачила масштабную схему теневого производства, хищения и переправки в РФ комплектующих для российской боевой авиации. Военную продукцию злоумышленники похищали в процессе производства на одном из оборонных госпредприятий в Харьковской области.

По заказу представителей РФ, участники схемы нелегально поставляли им запчасти для авиадвигателей российских боевых самолетов. Среди них - истребители МиГ-29, Су-27 и Су-30, а также ударные вертолеты Ми-24 и транспортно-боевые вертолеты Ми-35, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Для незаконной переправки комплектующих через таможенную границу, правонарушители вносили ложные сведения в товарно-сопроводительную документацию.

Установлено, что схему нелегального экспорта организовали должностные лица отечественного госпредприятия и руководители аффилированных коммерческих структур. Для незаконного сбыта военной продукции за рубеж они наладили контакты с представителями военно-промышленных комплексов РФ и одной из стран Восточной Азии.

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Во время обысков на производстве и по адресам проживания злоумышленников правоохранители обнаружили:

большое количество авиационных запчастей, подготовленных к нелегальной переправке за границу

черновую бухгалтерию и электронные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность.

Сейчас решается вопрос о сообщение организаторам и участникам преступной схемы о подозрении в совершении правонарушений по:

ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю),

ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности, продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к ней.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры и во взаимодействии с Управлением координации безопасности предприятий ГК "Укроборонпром".













