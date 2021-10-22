Подземный паркинг на 50 скорых открыли в Полтаве, - ОГА. ФОТОрепортаж

В Полтаве открыли новый подземный паркинг для машин скорой помощи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Полтавской ОГА.

Отмечается, что паркинг может вместить до 50 автомобилей.

Объект стоимостью 88,9 млн грн был построен в рамках президентской программы "Большая стройка"

Новый паркинг был создан на месте старого гаража для "скорых", который мог вместить лишь 30 автомобилей и не отвечал современным требованиям. Площадь нового паркинга увеличена почти вдвое - до 2400 кв. м.

В паркинге обустроили диспетчерскую, подъемник для осмотра технического состояния машин, комнаты отдыха для водителей. Помещение соединено переходом к центру экстренной медицинской помощи. Кроме этого, было установлено информационное табло, на котором публикуется адрес, по которому нужно прибыть для оказания помощи. На крыше паркинга обустроен минипарк для пациентов нового областного кардиоцентра.

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"В сентябре получили сертификат готовности объекта к эксплуатации", - рассказал глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, который осмотрел объект, заявил, что построение таких паркингов способствует эффективному оказанию неотложной медицинской помощи и является примером для подражания для других регионов.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что до конца года планируется построить и обновить 30 медицинских учреждений, 340 сельских амбулаторий и 200 современных приемных отделений по всей Украине. Кроме этого, в рамках "Большой стройки" в этом году стартовал проект, который имеет целью создание больниц нового формата в каждой области страны.

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