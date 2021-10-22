Лаборатория, выдававшая фейковые ковид-сертификаты, разоблачена в Киеве. Схему организовал врач, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

Следственным управлением столичной полиции совместно с Управлением стратегических расследований в г. Киеве разоблачена схема противоправной деятельности отдельных работников лаборатории по предоставлению COVID сертификатов с недостоверными данными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Отдел коммуникации Нацполиции Киева.

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Как рассказал заместитель начальника - начальник следственного управления столичного главка Дмитрий Шумейко, правоохранители установили, что организовал преступную схему, искал клиентов и руководил действиями сообщников врач лаборатории:

"В поисках желающих получить сертификат без прохождения ПЦР-тестирование медику помогали двое посредников, а дальше от этого зависела цена услуги - от 725 до 1800 гривен за сертификат. Ложные сведения об отсутствии у клиента коронавирусной инфекции в базу данных вносили медсестры, которые в дальнейшем печатали готовый документ и получали за это деньги. В день по этой услугой обращались от 3 до 5 человек".

В ходе досудебного расследования, начатого по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество, работники полиции провели обыски в автомобилях, по месту работы и жительства фигурантов, откуда изъяли десятки бланков COVID сертификатов, деньги, компьютерную технику, подтверждающие преступную деятельность.

"Нарушителям грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. После проведения необходимых следственных действий возможна дополнительная квалификация события. Досудебное расследование продолжается", - добавил Дмитрий Шумейко.