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Новости Фото Коронавирус и карантин
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Лаборатория, выдававшая фейковые ковид-сертификаты, разоблачена в Киеве. Схему организовал врач, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

Следственным управлением столичной полиции совместно с Управлением стратегических расследований в г. Киеве разоблачена схема противоправной деятельности отдельных работников лаборатории по предоставлению COVID сертификатов с недостоверными данными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Отдел коммуникации Нацполиции Киева.

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Как рассказал заместитель начальника - начальник следственного управления столичного главка Дмитрий Шумейко, правоохранители установили, что организовал преступную схему, искал клиентов и руководил действиями сообщников врач лаборатории:

"В поисках желающих получить сертификат без прохождения ПЦР-тестирование медику помогали двое посредников, а дальше от этого зависела цена услуги - от 725 до 1800 гривен за сертификат. Ложные сведения об отсутствии у клиента коронавирусной инфекции в базу данных вносили медсестры, которые в дальнейшем печатали готовый документ и получали за это деньги. В день по этой услугой обращались от 3 до 5 человек".

Лаборатория, выдававшая фейковые ковид-сертификаты, разоблачена в Киеве. Схему организовал врач, - Нацполиция 01

В ходе досудебного расследования, начатого по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество, работники полиции провели обыски в автомобилях, по месту работы и жительства фигурантов, откуда изъяли десятки бланков COVID сертификатов, деньги, компьютерную технику, подтверждающие преступную деятельность.

Лаборатория, выдававшая фейковые ковид-сертификаты, разоблачена в Киеве. Схему организовал врач, - Нацполиция 02

"Нарушителям грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. После проведения необходимых следственных действий возможна дополнительная квалификация события. Досудебное расследование продолжается", - добавил Дмитрий Шумейко.

вакцина (3815) карантин (16729) Киев (25660) мошенничество (1235) Нацполиция (16550) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
Пока не смотря на родственные, приятельские связи и т.п. не начнут реально сажать( при чем всех кто в подобном замешан, а не выборочно) этому конца и края не будет. Потому что это в разы хуже чем просто не вакцинироваться.
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22.10.2021 16:00
+10
судить и на нары
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22.10.2021 15:59
+7
Лише реальні терміни позбавлення волі медикам/ посередникам та конфіскація майна... Той, хто замовляє/ отримує такий фальшивий сертифікат/ довідку теж повинен постраждати...
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22.10.2021 16:19
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судить и на нары
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22.10.2021 15:59 Ответить
Лише реальні терміни позбавлення волі медикам/ посередникам та конфіскація майна... Той, хто замовляє/ отримує такий фальшивий сертифікат/ довідку теж повинен постраждати...
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22.10.2021 16:19 Ответить
кто тогда клетчатые пледы подавать будет? а вы куда бежать будете? а помогавших евреям в войну тоже казнить? был же закони для граждан жидам не помогать?
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22.10.2021 18:56 Ответить
Погано знаєте історія: таких законів не було: були накази або розпорядження окупаційної влади
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22.10.2021 20:14 Ответить
може й погано! Не суперечу! але не бачу ризници зараз з тим!
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22.10.2021 20:17 Ответить
Пока не смотря на родственные, приятельские связи и т.п. не начнут реально сажать( при чем всех кто в подобном замешан, а не выборочно) этому конца и края не будет. Потому что это в разы хуже чем просто не вакцинироваться.
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22.10.2021 16:00 Ответить
а судьи кто? а где они сертификаты брали?
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22.10.2021 16:09 Ответить
Раскручивать нужно весь клубок.. там ведь все построено на деньгах. Кто с кем делился тот и в доле. И значит под статьей.
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22.10.2021 16:14 Ответить
Пока у народа совковый менталитет они будут покупать справки, давать взятки за непристёгнутый ремень и тд. и тп. Сажай не сажай -ничего не изменится. Для того что бы поменялось когда тебя мент за ремень остановит ТЫ не должен ему ничего давать, а если попросит то ты ДОЛЖЕН пойти накатать на него заяву. Пока ты этого не делаешь ничего не изменится. Быстро "спистил и ушёл называется нашёл" надо искоренять из СВОЕЙ головы.
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22.10.2021 17:24 Ответить
Ув,Никаноров, Ол. Солженицин в своєму "Архіпелазі" описав один із потоків засуджених в табори. На базарі в Криму кухарку Сталіна,так ,так саме Сталіна,якась продавщиця обважила.Кухарка дуже засмутилася.Сталін поцікавився смутком.І появилася постанова про 10 років позбавлення волі за обважування в магазинах і обман покупця.І все,вас більше не обманювали і не обважували...
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24.10.2021 16:47 Ответить
та це ж каждый третий врач цим промышляет, жить уси хотят, не тока зеленая плесень
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22.10.2021 16:02 Ответить
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22.10.2021 16:24 Ответить
Пожизненное заключение дайте, другие подумают!
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22.10.2021 16:13 Ответить
с таких получаются герои, партизаны, патриоты, президенты! а с требующих жесткого наказания --полицаи и павлики морозовы!
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22.10.2021 18:58 Ответить
Вы так доиграетесь что вас никого в заграницу невпустят
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22.10.2021 16:20 Ответить
Ребят, а вы зря их пускаете.. Наши сертификаты о вакцинации в основном куплены... Мы везём вам смерть=)))
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22.10.2021 16:25 Ответить
Зато наши НЕ куплены, вы едете к нам за новыми штаммами для того что бы убить своих родных.
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22.10.2021 17:26 Ответить
в германии зараженность не меньше и все открыто! уже не истерят как мы!
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22.10.2021 18:59 Ответить
Если перейти дорогу то ещё 3 найдут...
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22.10.2021 16:24 Ответить
А смысл? Купил в аптеке експресстесе, проверился, если боишся, и пошел в любую лабораторию за ПЦРом. официальным. К чему этот цирк? Ну еще про вакцинацию можно придумать про страхи селюков, но ПЦР?
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22.10.2021 16:48 Ответить
Насколько тупые ублюдки. Вы же свистите что 98,5% в реанимациях не привитые,а масштабы подделки ковид-сертификатов зашкаливают. Нет,,не видите противоречия,ублюдки? Как же вы определили что 98,5 не вакцинированы,если они по документам вакцинированны,а ПО ФАКТУ болеют? Они под показания в реанимации докладывают что подделывают документы? Масштабы мистификации и брехни просто зашкаливают. Дайте уже команду всем получить "вакцину". То что рассказывают будто только идиоты не вакцинируются и посмотри на статистику 98,5 так я скажу что идиоты вакцинируются и смотрят на "статистику" 98,5. Откуда вы ее берете при тотальной продажности ВСЕХ( при необходимости ковид -сертификата???????? ( что это **** за документ,который тотально ограничивает наши свободы? Чем регламентировано его обязательность?) его можно КУПИТЬ что и ДЕЛАЛО большинство!!!! Тогда какой придурок и откуда подтвердил цифру 98,5%?? тяжелых. Или бумажка спасает от тяжести протекания?)
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22.10.2021 16:49 Ответить
Ну що,так емоціональ бебекнув?Ти що дійсно не розумієш звідки цифри в 98 і 98,5?Коли попадаєш на ліжко в інфенкцію, то будеш говорити тільки правду.Інакше тебе просто "залічать".Протоколи лікування різні.Можеш,звичайно , рискнути,якщо не цікавить кінцевий результат...
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24.10.2021 16:54 Ответить
страна в смартфоне... или еще не вся?
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22.10.2021 16:54 Ответить
А швиденько Гадю з липовим сертифікатом розкололи - до самої сраки. Ранком взяли, а до вечора вже і продавців прийняли.
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22.10.2021 20:40 Ответить
Лаборатория, выдававшая фейковые ковид-сертификаты, разоблачена в Киеве. Схему организовал врач Источник:

Це завдяки їм ми погано живемо і у Бубочкі нічого путного не виходе
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24.10.2021 01:46 Ответить
Може зебіли в кінці кінців приймуть закон за підробку - ВІД 10 років?
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25.10.2021 09:44 Ответить
 
 