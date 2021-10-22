Третья партия груза помощи США для ВСУ прибыла в Украину, - Минобороны. ФОТО
В Украину прибыла третья заключительная партия дополнительной помощи в сфере безопасности от правительства США на 60 млн долларов для нужд Вооруженных Сил Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Помощь включаюет в себя боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и тому подобное.
В течение этого месяца, а именно 10 и 18 октября, в Украину были доставлены предыдущие две партии груза.
Отмечается, что получение помощи на 60 млн долларов стала возможно благодаря договоренностям, достигнутым во время недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Она предоставлена дополнительно к ранее согласованному объему в объеме 250 млн долларов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
то снова ... схватитца за серце
Минобороны не может без холуйства перед Гундосиком?
Вся помощь - благодаря США, и вопреки действиям банды зелёных барыг.
Вспоминается как Порошенко вручал военным сертификаты на вооружения.
Вот только никак не пойму, нафиг им нужны были те бумажки от Пети...
Странная бухгалтерия, это что каждый оформлял единицу на себя лично?!!!
просто покажу "томатный сок"
зато был грузинский 2 сорт...цейлонский вообще пропал. а индийский стал редкость...
И нам приносили с порта ворованый который поставлялся красножопым....вот то был чай так чай...
- ЯО нужно Украине, что бы хан в самом Кремле ссался..
Боже! Бережи Америку!
God bless USA