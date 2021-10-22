РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9594 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Помощь Украине
13 387 54

Третья партия груза помощи США для ВСУ прибыла в Украину, - Минобороны. ФОТО

В Украину прибыла третья заключительная партия дополнительной помощи в сфере безопасности от правительства США на 60 млн долларов для нужд Вооруженных Сил Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Третья партия груза помощи США для ВСУ прибыла в Украину, - Минобороны 01

Помощь включаюет в себя боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и тому подобное.

Третья партия груза помощи США для ВСУ прибыла в Украину, - Минобороны 02
Третья партия груза помощи США для ВСУ прибыла в Украину, - Минобороны 03

В течение этого месяца, а именно 10 и 18 октября, в Украину были доставлены предыдущие две партии груза.

Третья партия груза помощи США для ВСУ прибыла в Украину, - Минобороны 04

Отмечается, что получение помощи на 60 млн долларов стала возможно благодаря договоренностям, достигнутым во время недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Она предоставлена ​​дополнительно к ранее согласованному объему в объеме 250 млн долларов.

Автор: 

армия (8502) помощь (7862) США (27073) ВСУ (6675)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+59
Друг пізнається в біді. Дякую народу і уряду США !
показать весь комментарий
22.10.2021 21:44
+30
Дякуємо !
показать весь комментарий
22.10.2021 21:50
+25
"Отмечается, что получение помощи на 60 млн долларов стала возможно благодаря договоренностям, достигнутым во время недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в США."

Минобороны не может без холуйства перед Гундосиком?
Вся помощь - благодаря США, и вопреки действиям банды зелёных барыг.
показать весь комментарий
22.10.2021 21:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Друг пізнається в біді. Дякую народу і уряду США !
показать весь комментарий
22.10.2021 21:44 Ответить
когда зайдёт фуйло на "Цензор"-
то снова ... схватитца за серце
показать весь комментарий
22.10.2021 21:49 Ответить
у шойги вместо сердца - %опа
показать весь комментарий
22.10.2021 23:12 Ответить
куда солдата не поцелуй, везде жепа
показать весь комментарий
23.10.2021 06:06 Ответить
Дякуємо !
показать весь комментарий
22.10.2021 21:50 Ответить
"Отмечается, что получение помощи на 60 млн долларов стала возможно благодаря договоренностям, достигнутым во время недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в США."

Минобороны не может без холуйства перед Гундосиком?
Вся помощь - благодаря США, и вопреки действиям банды зелёных барыг.
показать весь комментарий
22.10.2021 21:54 Ответить
Учитывая, что эту увеличенную помощь Конгресс США выделил Украине еще в конце июня 2021 года за месяц с лишним до визита Зели.
показать весь комментарий
22.10.2021 22:05 Ответить
Ну да, ну да....
Вспоминается как Порошенко вручал военным сертификаты на вооружения.
Вот только никак не пойму, нафиг им нужны были те бумажки от Пети...
показать весь комментарий
22.10.2021 22:06 Ответить
Те бумажки неотъемлемая часть бюрократического процесса постановки вооружения на баланс. Но вам понимать не нужно. Жуйте дальше.
показать весь комментарий
22.10.2021 22:10 Ответить
Вручал лично каждому перед строем кому на один миномет , кому на одну бронемашину.

Странная бухгалтерия, это что каждый оформлял единицу на себя лично?!!!
показать весь комментарий
22.10.2021 22:28 Ответить
Ну не раздувайте из мухи слона. Там были как положительные стороны, так и показушные. Вручалось на события, после значительных потерь, каждая публичная передача подымала дух. Во время войны дело нужное. Это уже потом ситуация выровнялась и все приобрело более чем оральный вид. А я помню 2014-й, когда собирали по одной штуке со всей страны какой БТР ржавый, или тот же миномет.
показать весь комментарий
23.10.2021 01:52 Ответить
Пан Койот! салисняк - бот фсб пригожина. Его задача - гавкать
показать весь комментарий
23.10.2021 11:16 Ответить
"Вспоминается" как Богдан Хмельницкий...
показать весь комментарий
22.10.2021 22:14 Ответить
Cпасибо США!
показать весь комментарий
22.10.2021 21:58 Ответить
Рашистско-неофашистские краснозадые подонки, вам никогда не сломать Украину ,будете удушены ватные пдрсы а-ля ссссссссср...
показать весь комментарий
22.10.2021 22:00 Ответить
я вам не скажу за весь "совок"-
просто покажу "томатный сок"
показать весь комментарий
22.10.2021 22:09 Ответить
это еще богато, я помню в нашем гастрономе стояли банки с "березовым" соком и какая-то хрень еще в банках, повидло чтоль... которое никто не брал
показать весь комментарий
22.10.2021 22:12 Ответить
Соль была в ассортименте)). Но не всегда. Одно время морская капуста и не выпиваемый турецкий чай, которого накупили в дефицит потратив сотни миллионов баксов, радовали глаз невзыскательного совка, забредшего по старой памяти в "гастроном".
показать весь комментарий
22.10.2021 22:20 Ответить
А турецкий чай разве в совке появился...по моему в начале 90-х

зато был грузинский 2 сорт...цейлонский вообще пропал. а индийский стал редкость...
И нам приносили с порта ворованый который поставлялся красножопым....вот то был чай так чай...
показать весь комментарий
23.10.2021 11:42 Ответить
В совке, в совке. В конце 80-х при очередном походе в нарид, Горбача спросили, что нихрена в магазинах нет, даже чая дешёвого. А он говорит, что мол совмин проблему решил, закуплен прекрасный чай в Турции пейте залейтесь. Он реально появился по всех магазинах, сначала мели с голодухи, а потом поняли, что это какие то жёсткие опилки и полукилограммовые пакеты долго украшали полки магазинов.
показать весь комментарий
23.10.2021 12:00 Ответить
Я помню шо он был хуже грузинского 2 сорт...черная пыль в большой желтой упаковке
показать весь комментарий
23.10.2021 12:04 Ответить
Ни до того ни после никогда не сталкивался с подобным биомусором.
показать весь комментарий
23.10.2021 12:40 Ответить
"разве мы плохо жили?!"
показать весь комментарий
24.10.2021 13:39 Ответить
ну писец!..на болотах сегодня вой зачотный пойдет!!!!
показать весь комментарий
22.10.2021 22:05 Ответить
для Московии это все пофиг - их мордовские бабы еще нарожают если че не смотря на потери

- ЯО нужно Украине, что бы хан в самом Кремле ссался..
показать весь комментарий
22.10.2021 22:06 Ответить
ДЯКУЄМО !

показать весь комментарий
22.10.2021 22:07 Ответить
красивая ливрея у самолета... США спасибо в очередной раз.
показать весь комментарий
22.10.2021 22:11 Ответить
Ты бояры что ли перепил болезный??
показать весь комментарий
22.10.2021 22:25 Ответить
Апохмелись чучело...
показать весь комментарий
22.10.2021 22:33 Ответить
Чуть не в тему вспомнилось. В 1976г летели на замену частичную экипажа пас-лайнера ЧМП в Сидней. 48чел летело. С Одессы до Москвы конечно поездом весело бухая моряки загранзаплыва. А с Москвы до Ташкента ТУ-134. А потом до Дели ИЛ-62, вышли в аропорту духота дикая, уши позакладывало, пальцами ковыряем, есть охота, еда была убогая. А вот до Сингапура был 747---его величество. Они уже летали по миру тогда. Я когда подошёл со всеми к трапу на посадку, увидел двигатели и сразу сказал что он хрен взлетит! Он и не взлетел---он тварь вспорхнул! В салоне тишина, кресел слева кажись 5, справа тоже и по средине кажись 4-5. Ходить можно, сидеть просто класс, коньяк Мартель по 50гр носят. Еда вкусная, туалет сдуреть итд. А с Сингапура до Сиднея тоже летели Боингом таким же. Но уже австралийские авиалинии---просто люкс было. И это 1976г---совок торохканый, суп гороховый. пиво с перхотью и прочая бредятина. Потом летал на других разных---но тот рейс не забуду. Царь неба!
показать весь комментарий
22.10.2021 22:32 Ответить
747 злетає дуже легко. А ще на тих лініях, часом, буває 30-50 пасажирів на борт. Хоч у м'яч грай у салоні - нема нікого.
показать весь комментарий
22.10.2021 22:57 Ответить
Вчера на цензоре говорил об этом...,Ллойд Остин не обманул...
показать весь комментарий
22.10.2021 22:12 Ответить
Нормально Зеля добазарився. Респект йому.
показать весь комментарий
22.10.2021 22:20 Ответить
дЕрмак за базар отвечает... на то он и Штирлиц Путлера по кличке Козырь...
показать весь комментарий
22.10.2021 22:23 Ответить
показать весь комментарий
23.10.2021 00:53 Ответить
Лизнув так лизнув!!!
показать весь комментарий
23.10.2021 06:34 Ответить
х.й йому око!
показать весь комментарий
23.10.2021 12:57 Ответить
Вчера блогер из Львова Микола Рушниця выдал крутой видос о Лэнд-Лизе совку дохлому....https://youtu.be/pHQ_vNHKogs ,кажись тут его видео убойное...
показать весь комментарий
22.10.2021 22:21 Ответить
Щира подяка американським друзям.

Боже! Бережи Америку!
показать весь комментарий
22.10.2021 22:25 Ответить
Херасе - 747-й Кукурузник вблизи.
показать весь комментарий
22.10.2021 22:44 Ответить
А ЩО ТАМ???
показать весь комментарий
22.10.2021 22:49 Ответить
Конструктор ЛЕГО - танки Абрамс и Б-52.
показать весь комментарий
22.10.2021 23:23 Ответить
А где обещанный зебобиком железный купол? Или война уже закончились??
показать весь комментарий
22.10.2021 23:36 Ответить
Беннет провел теплую встречу с Путеным...
показать весь комментарий
23.10.2021 14:44 Ответить
показать весь комментарий
23.10.2021 08:51 Ответить
Ця, вкрай затребувана, американська допомога - вона окрім практичної користі для оборони нашої країни несе і дуже важливий політичний сигнал кремлю. 100% цей супер-вантаж пройшов у запоребрикових звітах, викликаючи цілком очікувані кремлівські психози. Хай замислюються, що і в Україні «не лыком шиты».
показать весь комментарий
23.10.2021 15:29 Ответить
thank you American brothers!
God bless USA
показать весь комментарий
24.10.2021 12:25 Ответить
 
 