Третья партия груза помощи США для ВСУ прибыла в Украину, - Минобороны. ФОТО

В Украину прибыла третья заключительная партия дополнительной помощи в сфере безопасности от правительства США на 60 млн долларов для нужд Вооруженных Сил Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Помощь включаюет в себя боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и тому подобное.





В течение этого месяца, а именно 10 и 18 октября, в Украину были доставлены предыдущие две партии груза.

Отмечается, что получение помощи на 60 млн долларов стала возможно благодаря договоренностям, достигнутым во время недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Она предоставлена ​​дополнительно к ранее согласованному объему в объеме 250 млн долларов.