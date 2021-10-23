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Идеальные СМИ, Зе!эксперимент, оружие "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" впервые потеряла первое место в рейтинге партий. Лидер - "ЕС", - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
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Девальвация
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Прозрение
Надя и вакцинация
Оружие "русского мира"
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Топ комментарии
+36 саша паламарчук
показать весь комментарий23.10.2021 08:19 Ссылка
+33 KAISERWALD
показать весь комментарий23.10.2021 09:09 Ссылка
+33 KAISERWALD
показать весь комментарий23.10.2021 09:11 Ссылка
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А люди-люди!!!Еліта України- Шустер зібрав тільки вакцинованих
Як головний олігарх країни чавить шустером вову - дивитись усім! Ой щось насувається...