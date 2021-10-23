РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8137 посетителей онлайн
Новости Фото Фотошопы политиков
22 515 25

Идеальные СМИ, Зе!эксперимент, оружие "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Идеальные СМИ, Зе!эксперимент, оружие русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Все пропало...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" впервые потеряла первое место в рейтинге партий. Лидер - "ЕС", - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Идеальные СМИ, Зе!эксперимент, оружие русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Идеальные СМИ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис Президента ввел цензуру на телевидении, - Бутусов

Идеальные СМИ, Зе!эксперимент, оружие русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Тяжелый день

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рабинович опровергает исключение из партии Кивы: "Хрена лысого!". ВИДЕО

Идеальные СМИ, Зе!эксперимент, оружие русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Риторический вопрос

Идеальные СМИ, Зе!эксперимент, оружие русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

В теплой ванне

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Рейтинг президента растет очень стремительно", - "слуга народа" Тищенко. ВИДЕО

Идеальные СМИ, Зе!эксперимент, оружие русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Девальвация

Идеальные СМИ, Зе!эксперимент, оружие русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Зе!эксперимент

Идеальные СМИ, Зе!эксперимент, оружие русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Прозрение

Идеальные СМИ, Зе!эксперимент, оружие русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Надя и вакцинация

Идеальные СМИ, Зе!эксперимент, оружие русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Оружие "русского мира"

Больше фотошопов смотите здесь

Автор: 

Зеленский Владимир (20782) Медведчук Виктор (1791) политика (7059) путин владимир (31529) Савченко Надежда (2851) фотожаба (14479) Кива Илья (398)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+36
показать весь комментарий
23.10.2021 08:19
+33
показать весь комментарий
23.10.2021 09:09
+33
показать весь комментарий
23.10.2021 09:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
всем доброе утро!.. просыпаясь смотрите по сторонам))
показать весь комментарий
23.10.2021 08:05 Ответить
показать весь комментарий
23.10.2021 09:09 Ответить
показать весь комментарий
23.10.2021 09:10 Ответить
показать весь комментарий
23.10.2021 09:11 Ответить
*это сироты*
показать весь комментарий
23.10.2021 10:16 Ответить
показать весь комментарий
23.10.2021 08:08 Ответить
показать весь комментарий
23.10.2021 09:20 Ответить
показать весь комментарий
24.10.2021 12:05 Ответить
показать весь комментарий
23.10.2021 08:12 Ответить
Это СООL!
показать весь комментарий
23.10.2021 10:18 Ответить
показать весь комментарий
23.10.2021 08:18 Ответить
показать весь комментарий
23.10.2021 09:18 Ответить
показать весь комментарий
23.10.2021 08:18 Ответить
показать весь комментарий
23.10.2021 08:19 Ответить
показать весь комментарий
23.10.2021 08:27 Ответить
показать весь комментарий
23.10.2021 08:38 Ответить
ШЕФІР ВИЙШОВ В ЛЮДИ У ШУСТЕРА ЗАХИЩАТИ ВОВУ РАЗОМ З ПОДОЛЯКОМ ТА АРАХАМІЄЮ - ото ржач!!!
А люди-люди!!!Еліта України- Шустер зібрав тільки вакцинованих
Як головний олігарх країни чавить шустером вову - дивитись усім! Ой щось насувається...
показать весь комментарий
23.10.2021 09:27 Ответить
Я не витримав, виключив нафіг телевізор, відразу же з відразою.
показать весь комментарий
23.10.2021 09:43 Ответить
Люті бабіщи
показать весь комментарий
23.10.2021 09:33 Ответить
Тоді вам пілотка буде, а не лікування.
показать весь комментарий
23.10.2021 09:47 Ответить
показать весь комментарий
23.10.2021 11:27 Ответить
показать весь комментарий
23.10.2021 11:27 Ответить
показать весь комментарий
27.10.2021 09:10 Ответить
 
 