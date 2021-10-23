По сорок сожжений в день: работа одесского крематория расписана по минутам, умерших от COVID-19 везут из других областей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Нагрузка на одесский крематорий выросла до показателей весны прошлого года — ежедневно здесь сжигают до сорока тел умерших.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".
Как передает корреспондент издания, у стен объекта он застал сразу четыре траурных процессии и, соответственно, четыре катафалка. Все сотрудники похоронных агентств были одеты в защитные костюмы, то есть кремировали умерших от COVID-19.
"Мы работаем в штатном режиме, — рассказал директор крематория Владимир Букач. — Количество кремаций такое же, как в апреле-мае прошлого года, в среднем сорок кремаций в день. Мы были готовы к этому пику и справляемся. На прощание выделяется двадцать минут. Разница только в том, что сейчас одна группа может прощаться в зале, а другая — на улице. До пика люди могли выбрать время, чаще всего выбирали в районе обеда и прощались. Сейчас весь день расписан по минутам".
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Вместе с тем Владимир Букач отмечает рост количества заявок из других городов.
"Проблема, наверное в том, что в Украине всего три крематория и к нам везут тела из других мест, — говорит руководитель. — Но мы справляемся. Я надеюсь, что мы сейчас на пике и дальше пойдет на спад".
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Написали бы уже сразу "уничтожений" или "ликвидаций". Есть же нейтральный термин КРЕМАЦИЯ.
- пане скажіть, якщо епідемія посилиться, що будете робити?
- буду працювать більш інтенсивно!
- а якщо ще більш посилиться?
- буду бпрацювати у дві зміни!
- а якщо ще більше, коли вже люди на вулицях помиратимуть, що робитимете?
- буду працювать у три зміни!
- а де ви працюєте?
- у крематорії...
Не піддавайтеся і не ставайте рабами світового шинного закулісся. Зимова шина - фейк. Ось кілька фактів про які замовчує ******* наука та виробники.
1. В СРСР не було зимової шини, але це не заважало великому народу протистояти пін@осам аж до самого розвалу СРСР
2. Зимові шини придумала фінська компанія Nokian в 1934 році, але досі не постачають їх на внутрішній ринок. Вас це не бентежить?
3. Склад зимових шин невідомий і до кінця не вивчений. Шинна мафія продає нам якусь незрозумілу суміш.
4. На зимових шинах розбиваються і гинуть ще більше, ніж на літніх. Зимова шина не дає 100% гарантії від ДТП. Тоді навіщо нас заганяють на шиномонтаж?
5. Взимку можна використовувати максимум всесезонку і то тільки після обговорення з вашим особистим шиномонтажником.
Одного разу мій дідусь вилетів на жигулі в лоб вантажівці, але завдяки літнім шинам не втримався по траєкторії й злетів у кювет.
Друга удача - він не був пристебнутий і вилетів через лобове в стіг сіна. У підсумку, у діда ні подряпини! Думайте!
Ще 70 років тому вони говорили, що достатньо двох зимових шин, позавчора, що потрібно чотири, вчора радили чотири з шипами, а завтра змусять купувати відразу шість шин. Не будьте покірною біомасою!
Всі мої друзі гонщики використовують взимку виключно річну десятирічну лису шину, і ніхто жодного разу не потрапляв в аварію, а деякі навіть перемагали в престижних змаганнях.
У мого приятеля є знайомий власник шиномонтажу, він змінює зимові шини клієнтам, але сам їздить виключно на сліках і категорично проти зимових шин.
Останнім часом розумні люди ставлять важливе питання: навіщо потрібно було вигадувати зимову шину, якщо можна було відразу змінити клімат?
У Конституції нічого не написано про обов'язкове використання зимових шин.
(с) Рауль Чилачава
просто в Днепре нет крематория, а это элементарно дешевле
Просто щоби захоронити традиційним шляхом, треба ще заплатити від 1000 доларів за місце, якого нема, от родичі і вибирають, що їм більше підходить.
Що вони там палять, що йде такий чорний дим. Установка очищення повітря "мишей не ловить". Чи у них там природна тяга? Газ економлять та добавляють шини? Вся жирна сажа осідає на землю та людей, в легені. Кримінатори --ять з 73% від числа проголосовавших за таке життя! Стаханівці ----ь
церковьправительство такого не прощает.