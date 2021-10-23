РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9225 посетителей онлайн
Новости Фото Коронавирус и карантин
20 481 72

По сорок сожжений в день: работа одесского крематория расписана по минутам, умерших от COVID-19 везут из других областей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Нагрузка на одесский крематорий выросла до показателей весны прошлого года — ежедневно здесь сжигают до сорока тел умерших.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".

Как передает корреспондент издания, у стен объекта он застал сразу четыре траурных процессии и, соответственно, четыре катафалка. Все сотрудники похоронных агентств были одеты в защитные костюмы, то есть кремировали умерших от COVID-19.

"Мы работаем в штатном режиме, — рассказал директор крематория Владимир Букач. — Количество кремаций такое же, как в апреле-мае прошлого года, в среднем сорок кремаций в день. Мы были готовы к этому пику и справляемся. На прощание выделяется двадцать минут. Разница только в том, что сейчас одна группа может прощаться в зале, а другая — на улице. До пика люди могли выбрать время, чаще всего выбирали в районе обеда и прощались. Сейчас весь день расписан по минутам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волонтер Ножевникова: В Одессе мест в больницах нет. Невакцинированные - дома на двух концентраторах

Вместе с тем Владимир Букач отмечает рост количества заявок из других городов.

"Проблема, наверное в том, что в Украине всего три крематория и к нам везут тела из других мест, — говорит руководитель. — Но мы справляемся. Я надеюсь, что мы сейчас на пике и дальше пойдет на спад".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Волонтер Ножевникова: В Одессе мест в больницах нет. Невакцинированные - дома на двух концентраторах

По сорок сожжений в день: работа одесского крематория расписана по минутам, умерших от COVID-19 везут из других областей 01
По сорок сожжений в день: работа одесского крематория расписана по минутам, умерших от COVID-19 везут из других областей 02
По сорок сожжений в день: работа одесского крематория расписана по минутам, умерших от COVID-19 везут из других областей 03
По сорок сожжений в день: работа одесского крематория расписана по минутам, умерших от COVID-19 везут из других областей 04
По сорок сожжений в день: работа одесского крематория расписана по минутам, умерших от COVID-19 везут из других областей 05
По сорок сожжений в день: работа одесского крематория расписана по минутам, умерших от COVID-19 везут из других областей 06
По сорок сожжений в день: работа одесского крематория расписана по минутам, умерших от COVID-19 везут из других областей 07
Фото: сайт "Думская!

карантин (16729) Одесса (7918) Одесская область (3630) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) крематорий (20)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+17
Горят в печах вакцинофобы, рузьге мир, адиннарит 99,9%
показать весь комментарий
23.10.2021 10:47
+15
сжигают твоих ксенофобных и мракобесных мышебратьев, которые во время московского чумного бунта протестовали против карантина и требовали открыть церковные сборища, лобызать иконы и излечиваться святым духом...
показать весь комментарий
23.10.2021 10:53
+15
знімальна група ТБ веде опитування перехожих:
- пане скажіть, якщо епідемія посилиться, що будете робити?
- буду працювать більш інтенсивно!
- а якщо ще більш посилиться?
- буду бпрацювати у дві зміни!
- а якщо ще більше, коли вже люди на вулицях помиратимуть, що робитимете?
- буду працювать у три зміни!
- а де ви працюєте?
- у крематорії...
показать весь комментарий
23.10.2021 11:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Україні помінялись традиції поховання, що за масові спалення?
показать весь комментарий
23.10.2021 10:42 Ответить
а в рашке нет выбора..а мрут там..как мухи
показать весь комментарий
23.10.2021 10:47 Ответить
Не, ну ты и дальше хорони у себя в огороде. Лапотникам в Европу нельзя.
показать весь комментарий
23.10.2021 10:48 Ответить
также делали во время чумы и испанки, что б вирус с подводными водами не заражал потом здоровых. Считаю это должно быть обязательным именно сожжение умерших от ковида особенно не привитых
показать весь комментарий
23.10.2021 11:18 Ответить
Вроді як короновірус живе до 48 годин, чи він в мертвому тілі також розмножується? Я тут без всякого сарказму, думки "в голос"
показать весь комментарий
23.10.2021 11:24 Ответить
Начебто як по 7 днів живе. Якби то це вже навіть встановлено.
показать весь комментарий
23.10.2021 12:00 Ответить
Это так и есть. Медицинские рекорды показывают, что коронавирус ещё 7 дней живёт в мёртвых телах и даже размножается. Так что да, хоронить нельзя - только кремировать.
показать весь комментарий
23.10.2021 21:41 Ответить
Просто уже негде хоронить людей.
показать весь комментарий
23.10.2021 10:43 Ответить
Все места на кладбищах забиты. Копают траншеи и дбульдозерами Каматсу будут трупы сгребать.
показать весь комментарий
23.10.2021 10:50 Ответить
чернозем - состоит из умерших растений, животных, людей, микроорганизмов и прочих букашек. Умершему уже все равно как попасть в землю или урночку, как его будут хоронить родственники - тоже волновать умершего не может. Важно то, как он туда попал.. по своему выбору сознательно или с чьей то помощью!
показать весь комментарий
23.10.2021 10:51 Ответить
В Питере то же самое, был видос из крематория, гробы текут, вонища, не успевают сжигать.
показать весь комментарий
23.10.2021 10:48 Ответить
При других болезнях такого не было. Тех кто, противится карантину и вакцинации, Дух Господень сожгёт в печах: неверующих, глупцов и самоуверенных гордецов. Аминь!
показать весь комментарий
23.10.2021 10:56 Ответить
у меня знакомый в ритуалке работает и я ситуацию знаю получше тебя и всех сообщальщиков.
показать весь комментарий
23.10.2021 11:03 Ответить
Горят в печах вакцинофобы, рузьге мир, адиннарит 99,9%
показать весь комментарий
23.10.2021 10:47 Ответить
сжигают твоих ксенофобных и мракобесных мышебратьев, которые во время московского чумного бунта протестовали против карантина и требовали открыть церковные сборища, лобызать иконы и излечиваться святым духом...
показать весь комментарий
23.10.2021 10:53 Ответить
А ты историю княжества московского не изучал? Чумным бунтом поинтересуйся, как твои братцы антивакцинаторы священника убили и за что.
показать весь комментарий
23.10.2021 10:59 Ответить
вжe бiжять! рeально вiдкривають лiтом закритi вакцeнтри нaново!
показать весь комментарий
23.10.2021 11:10 Ответить
Перед каждой кремацией менять костюм? Вы эту идейку Ляшко подкиньте.
показать весь комментарий
23.10.2021 10:50 Ответить
нашо? вони самоунiчтожаться.
показать весь комментарий
23.10.2021 11:11 Ответить
та поки вони самознищаться, вони заразять масу народу
показать весь комментарий
23.10.2021 11:16 Ответить
ну так для вакцинованих "траeкторiя польоту" сeрeд людeй нe змiнюється!
показать весь комментарий
23.10.2021 11:19 Ответить
показать весь комментарий
23.10.2021 14:14 Ответить
Во многих городах хоронить уже негде. Окна на кладбища смотрят. А цены за захоронение такие, что легче перевезти покойника к крематорию и сжечь, чем закапывать. Уже давно надо было крематории строить
показать весь комментарий
23.10.2021 10:55 Ответить
Ви думаєте, що після кремації прах по вітру пускають? Так само закопують, але місця менше потрібно.
показать весь комментарий
24.10.2021 01:46 Ответить
може трупы в море топить?
показать весь комментарий
24.10.2021 13:05 Ответить
Рыбы будут благодарны
показать весь комментарий
24.10.2021 14:20 Ответить
Выпишите им штраф ктонить за загрязнение окружающей среды! Пусть фильтра используют, раз газу жалко!
показать весь комментарий
23.10.2021 10:57 Ответить
Какие-то странные "новости"
показать весь комментарий
23.10.2021 10:58 Ответить
Догоним и перегоним Бухенвальд.
показать весь комментарий
23.10.2021 11:03 Ответить
Сожжений... Брррр. Шо в Индии на берегу Ганга.
Написали бы уже сразу "уничтожений" или "ликвидаций". Есть же нейтральный термин КРЕМАЦИЯ.
показать весь комментарий
23.10.2021 11:10 Ответить
вывод прост. надо не кладбища расширять,а крематории строить. а то засрали землю трупами,а потом на здоровье жалуетесь. да ещё каждому умершему,9 квадратов земли вынь и полож. а родственники ограду поставят,в гости ходить будут...нет бы просто,спалили и пепел высыпали под куст с малиною.
показать весь комментарий
23.10.2021 11:10 Ответить
знімальна група ТБ веде опитування перехожих:
- пане скажіть, якщо епідемія посилиться, що будете робити?
- буду працювать більш інтенсивно!
- а якщо ще більш посилиться?
- буду бпрацювати у дві зміни!
- а якщо ще більше, коли вже люди на вулицях помиратимуть, що робитимете?
- буду працювать у три зміни!
- а де ви працюєте?
- у крематорії...
показать весь комментарий
23.10.2021 11:10 Ответить
Друзі, найближчим часом різномасті шахраї й офіційна влада почнуть закликати вас змінити літню шину на зимову. Жадібні виробники шин, псевдоінженери, продажні журналісти й блогери з усіх щілин будуть вмовляти вас заплатити космічні гроші за абсолютно непотрібний і навіть небезпечний продукт.

Не піддавайтеся і не ставайте рабами світового шинного закулісся. Зимова шина - фейк. Ось кілька фактів про які замовчує ******* наука та виробники.

1. В СРСР не було зимової шини, але це не заважало великому народу протистояти пін@осам аж до самого розвалу СРСР

2. Зимові шини придумала фінська компанія Nokian в 1934 році, але досі не постачають їх на внутрішній ринок. Вас це не бентежить?

3. Склад зимових шин невідомий і до кінця не вивчений. Шинна мафія продає нам якусь незрозумілу суміш.

4. На зимових шинах розбиваються і гинуть ще більше, ніж на літніх. Зимова шина не дає 100% гарантії від ДТП. Тоді навіщо нас заганяють на шиномонтаж?

5. Взимку можна використовувати максимум всесезонку і то тільки після обговорення з вашим особистим шиномонтажником.

Одного разу мій дідусь вилетів на жигулі в лоб вантажівці, але завдяки літнім шинам не втримався по траєкторії й злетів у кювет.

Друга удача - він не був пристебнутий і вилетів через лобове в стіг сіна. У підсумку, у діда ні подряпини! Думайте!

Ще 70 років тому вони говорили, що достатньо двох зимових шин, позавчора, що потрібно чотири, вчора радили чотири з шипами, а завтра змусять купувати відразу шість шин. Не будьте покірною біомасою!

Всі мої друзі гонщики використовують взимку виключно річну десятирічну лису шину, і ніхто жодного разу не потрапляв в аварію, а деякі навіть перемагали в престижних змаганнях.

У мого приятеля є знайомий власник шиномонтажу, він змінює зимові шини клієнтам, але сам їздить виключно на сліках і категорично проти зимових шин.

Останнім часом розумні люди ставлять важливе питання: навіщо потрібно було вигадувати зимову шину, якщо можна було відразу змінити клімат?

У Конституції нічого не написано про обов'язкове використання зимових шин.

(с) Рауль Чилачава
показать весь комментарий
23.10.2021 11:18 Ответить
Эк тебя, йолоп ты прааславный, плющит и колюбасит.
показать весь комментарий
23.10.2021 11:30 Ответить
До какого только идиотизма доходят антивакцеры со средними веками в голове!
показать весь комментарий
23.10.2021 11:31 Ответить
показать весь комментарий
23.10.2021 11:28 Ответить
Цензор жене чорнуху. Пам'ятаю, що ще років 20 тому кожен день ховали в Одесі по 42-43 людини.
показать весь комментарий
23.10.2021 11:36 Ответить
Так в статье и написано, что возят трупы с других областей
показать весь комментарий
23.10.2021 13:05 Ответить
еще зраду подскажу. в Харьков везут в крематорий из Днепра!!!! шок!!! зубожиння!!!

просто в Днепре нет крематория, а это элементарно дешевле
показать весь комментарий
23.10.2021 11:52 Ответить
Чувак стоит и спокойно рассказывает как у них в крематории всё в порядке и все есть - свет, газ, дрова...Так что дремучему населению переживать не за что - в крематории тепло и всё есть что нужно для работы.
показать весь комментарий
23.10.2021 12:01 Ответить
Судя по выхлопу с трубы их там палят с галошами вместе
показать весь комментарий
23.10.2021 12:23 Ответить
Насправді, кремують не тільки померлих від Ковіду, а і просто померлих. Он на фото є бусік з надписом "Груз 200".

Просто щоби захоронити традиційним шляхом, треба ще заплатити від 1000 доларів за місце, якого нема, от родичі і вибирають, що їм більше підходить.
показать весь комментарий
23.10.2021 12:36 Ответить
Ну так все дело в том что возят трупы с других областей
показать весь комментарий
23.10.2021 13:07 Ответить
40 спалень може бути у будинку якогось багатія чи у готелі. А у крематорії - 40 спалювань, ґрамотєї.
показать весь комментарий
23.10.2021 13:08 Ответить
На дачі не можна палити траву, штрафують, бо забруднюється повітря.
Що вони там палять, що йде такий чорний дим. Установка очищення повітря "мишей не ловить". Чи у них там природна тяга? Газ економлять та добавляють шини? Вся жирна сажа осідає на землю та людей, в легені. Кримінатори --ять з 73% від числа проголосовавших за таке життя! Стаханівці ----ь
показать весь комментарий
23.10.2021 13:20 Ответить
Зачем нагнетать,учитывая что у нас крематориев раз два и обчелся, то там всегда были очереди и без ковида. Но главное же панику нагнать, типа по обычному хоронить не будут.
показать весь комментарий
23.10.2021 13:31 Ответить
Крематорий - Ромео и Джульетта https://youtu.be/8cSvR_K2pRk https://youtu.be/8cSvR_K2pRk

показать весь комментарий
23.10.2021 13:59 Ответить
А антиваксеров живьём ещё не сжигают? И не обязательно в крематориях, ведь и на кострах можно, как еретиков в средние века. Они же в "чудодейственную" вакцину тоже не верят, так же как в догматы, а церковь правительство такого не прощает.
показать весь комментарий
23.10.2021 16:54 Ответить
И какова же цена такой процедуры??
показать весь комментарий
23.10.2021 19:51 Ответить
Потрібно не дороги будувати, а крематорії. Мені дуже це до вподоби, більше трупів - менше потрібно буде доріг.
показать весь комментарий
23.10.2021 21:55 Ответить
Друг кремував бабцю (92 роки) в Києві буквально 5 днів назад, ніяких черг не було. Медіа нагнітають якусь липову тривогу, начебто змовилися.
показать весь комментарий
24.10.2021 01:48 Ответить
А мій друг з Софіївки каже зовсім нікого не спалюють, бо крематорія немає Це к слову до чого тут Київ,якщо розщмова йде про Одесу. Проблема логічним мисленням у тебе..
показать весь комментарий
24.10.2021 12:42 Ответить
Дня три тому була така сама стаття про крематорій на Байковому, от і кажу, що це нагнітання виглядає дуже підозрілим.
показать весь комментарий
24.10.2021 21:05 Ответить
 
 