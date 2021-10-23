По сорок сожжений в день: работа одесского крематория расписана по минутам, умерших от COVID-19 везут из других областей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Нагрузка на одесский крематорий выросла до показателей весны прошлого года — ежедневно здесь сжигают до сорока тел умерших.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".

Как передает корреспондент издания, у стен объекта он застал сразу четыре траурных процессии и, соответственно, четыре катафалка. Все сотрудники похоронных агентств были одеты в защитные костюмы, то есть кремировали умерших от COVID-19.

"Мы работаем в штатном режиме, — рассказал директор крематория Владимир Букач. — Количество кремаций такое же, как в апреле-мае прошлого года, в среднем сорок кремаций в день. Мы были готовы к этому пику и справляемся. На прощание выделяется двадцать минут. Разница только в том, что сейчас одна группа может прощаться в зале, а другая — на улице. До пика люди могли выбрать время, чаще всего выбирали в районе обеда и прощались. Сейчас весь день расписан по минутам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волонтер Ножевникова: В Одессе мест в больницах нет. Невакцинированные - дома на двух концентраторах

Вместе с тем Владимир Букач отмечает рост количества заявок из других городов.

"Проблема, наверное в том, что в Украине всего три крематория и к нам везут тела из других мест, — говорит руководитель. — Но мы справляемся. Я надеюсь, что мы сейчас на пике и дальше пойдет на спад".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Волонтер Ножевникова: В Одессе мест в больницах нет. Невакцинированные - дома на двух концентраторах















Фото: сайт "Думская!