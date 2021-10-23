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Правоохранители обезвредили на Сумщине мощную банду, которая контролировалась ворами в законе Сухумо-кутаисского клана. ФОТОрепортаж

В Сумской области в ходе спецоперации правоохранители разоблачили лиц, которые координировали преступную деятельность в области и распространяли преступное влияние в колонии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкйо на отдел коммуникации полиции Сумской области.

Вчера, 22 октября, следователи Сумщины, под процессуальным руководства Сумской областной прокуратуры, сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 255-1 (распространение преступного воздействия), ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины трем организаторам группировки.

В ходе следствия установлено, что злоумышленников координировали воры в законе так называемого Сухумо-кутаисского клана, в том числе и с территории Российской Федерации.

Участники группировки пытались распространить преступное влияние на жителей нескольких регионов Украины. Чтобы реализовать это, они создали разветвленную сеть своих "ячеек".

Правоохранители обезвредили на Сумщине мощную банду, которая контролировалась ворами в законе Сухумо-кутаисского клана 01

Злоумышленники запугивали граждан, терроризировали предпринимателей и "выбивали" из них деньги. К потерпевшим они применяли психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы. Полученными таким путем деньгами пополнялась воровская "касса".

Кроме того, эти деньги злоумышленники использовали и для поддержки осужденных соратников в местах лишения свободы и распространения там преступного влияния.

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Работниками следственного управления ГУНП в Сумской области по материалам и под оперативным сопровождением УСБУ в Сумской области совместно с работниками УКР ГУНП в Сумской области, а также при участии работников спецподразделений КОРД, РПОН ГУНП в Сумской области, Альфа УСБУ в Сумской области и при содействии работников Государственного учреждения "Сумская исправительная колония № 116" проведены санкционированные обыски в колонии и по месту жительства фигурантов уголовного производства в городах Сумы, Конотоп и Николаев. Во время обысков правоохранители обнаружили отмычки, средства связи, компьютерную технику, банковские карты и "долговые" расписки.

Правоохранители обезвредили на Сумщине мощную банду, которая контролировалась ворами в законе Сухумо-кутаисского клана 02

Сейчас двое участников группировки задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, другие участники находятся в местах отбывания наказания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников противоправной деятельности.

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Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется Сумской областной прокуратурой.

Правоохранители обезвредили на Сумщине мощную банду, которая контролировалась ворами в законе Сухумо-кутаисского клана 03
Правоохранители обезвредили на Сумщине мощную банду, которая контролировалась ворами в законе Сухумо-кутаисского клана 04
Правоохранители обезвредили на Сумщине мощную банду, которая контролировалась ворами в законе Сухумо-кутаисского клана 05
Правоохранители обезвредили на Сумщине мощную банду, которая контролировалась ворами в законе Сухумо-кутаисского клана 06
Правоохранители обезвредили на Сумщине мощную банду, которая контролировалась ворами в законе Сухумо-кутаисского клана 07
Правоохранители обезвредили на Сумщине мощную банду, которая контролировалась ворами в законе Сухумо-кутаисского клана 08
Правоохранители обезвредили на Сумщине мощную банду, которая контролировалась ворами в законе Сухумо-кутаисского клана 09
Правоохранители обезвредили на Сумщине мощную банду, которая контролировалась ворами в законе Сухумо-кутаисского клана 10
Правоохранители обезвредили на Сумщине мощную банду, которая контролировалась ворами в законе Сухумо-кутаисского клана 11

вор в законе (314) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Сумская область (3282)


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Топ комментарии
+9
эти сухумские воры в законе вошли в список санкцинированных даниловым?
если да - то почему они не уничтожены еще весной?
если нет - почему?
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23.10.2021 11:15
+9
а когда в Украине закроют криворожскую банду под политическим прикрытием Слуги Народа?
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23.10.2021 11:25
+5
по уточнению от данилова - ни один из 108 "ошибочных" не ушел из списка, там просто исправили опечатки в фамилиях ( может берешет конечно)))
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23.10.2021 11:28
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Правила форума Совет форумчан
эти сухумские воры в законе вошли в список санкцинированных даниловым?
если да - то почему они не уничтожены еще весной?
если нет - почему?
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23.10.2021 11:15 Ответить
Скорее всего, это из тех 108, которые в списки СНБО попали "по ошибке" и были исключены. Откупились, короче.
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23.10.2021 11:26 Ответить
по уточнению от данилова - ни один из 108 "ошибочных" не ушел из списка, там просто исправили опечатки в фамилиях ( может берешет конечно)))
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23.10.2021 11:28 Ответить
Корона на спині це ознака тюремного гея, не думаю що арештували крадіїв в законі, бо авторитет ніколи собі не одягне халат з короною на спині.
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23.10.2021 11:15 Ответить
ты идиот!
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23.10.2021 11:16 Ответить
Если в татуировке заключенного встречается корона, это без сомнения свидетельствует о том, что данный человек имеет высокий авторитет на зоне.

Татуировку в виде короны делали себе «воры в законе», количеством линий от нее могли указывать количество судимостей, часто можно было встретить перстень с короной, имевший то же смысл. Местные авторитеты делают наколки со https://tattoomind.ru/znachenie-tatuirovok/item/lev-2.html львом в короне или змеей, обвивающей ее.
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23.10.2021 11:18 Ответить
https://tatufoto.com/znachenie-tatuirovok/znachenie-tatuirovki-korona/ https://tatufoto.com/znachenie-tatuirovok/znachenie-tatuirovki-korona/

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23.10.2021 11:25 Ответить
Правила интерпретации воровских наколок менялись со временем. От одного сидельца я слышал, что у лидера петушиного угла на ягодице была выбита корона, типа "король пи...аров". Так что всякое бывает.
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23.10.2021 11:29 Ответить
на ягодицах - отдельная история. там "людям" не бьют
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23.10.2021 11:40 Ответить
Игорек!.. у тебя неудачная попытка стать ыкспердом по тюремным татухам..
у тебя на попе татуха "розового слонёнка?.. нет?..
если ты при зеках начнешь нести бред про корону, то тебе наколят "розового слонёнка"..
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23.10.2021 11:30 Ответить
Ты берега попутал!
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23.10.2021 11:42 Ответить
бойцы Саакашвили
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23.10.2021 11:16 Ответить
не занесли вовремя...
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23.10.2021 11:17 Ответить
а ви тут продовжуйте скандувати "свободу Міхо Сулугуні!"
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23.10.2021 11:19 Ответить
Показове фото (обмундирування вояки) де СБУшник в джинсах поклав на багажник машини голову злочинця.
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23.10.2021 11:19 Ответить
а по телеку видимо покажут только верхнюю часть ))))
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23.10.2021 11:30 Ответить
а когда в Украине закроют криворожскую банду под политическим прикрытием Слуги Народа?
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23.10.2021 11:25 Ответить
когда жабы поймут что их надули (через соломинку в жопе))))) и не раньше !!!!
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23.10.2021 11:31 Ответить
АРАХАМИЯ
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23.10.2021 11:32 Ответить
И к бабке не ходи... , но он такой же грузин, как мы все балероны.
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23.10.2021 11:44 Ответить
Всегда удивляло откуда на юге Черниговщины и Сумщине такие мощные диаспоры армян, азеров, циганвы, абхазов-арахамий...
Неужели это последствия переселения беженцев землетрясения в том регионе в 89-х
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23.10.2021 11:38 Ответить
А твоё ***** воров всех пересажало?
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23.10.2021 11:46 Ответить
А чему ты спрашиваешь? Тебе ли не знать?!
Ты ж, тилько шо, из под бутылки встал.
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23.10.2021 11:50 Ответить
попиариться это да, но побороть...
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23.10.2021 11:52 Ответить
А побороть это невозможно, только за рахунок образованности населения. Когда, эти клоуны со своими понятиями, настилько будут смотреться никчёмными дебилами, что даже вони будут понимать свою ущербность. Тому и молчать в трубочку от понимания своей тупости - по другому никак. Только общий интеллект населения.
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23.10.2021 11:58 Ответить
Интеллект вашего лаптеногово населения? Откуда?
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23.10.2021 14:03 Ответить
Подождите, подождите Сухуми - ето там, где питомник Арахамии? Два вопроса: 1) что здесь делают(с чьего благовславления) представители питомника; 2) Почему мордой в асфальт с ними не лежит Арахамия?
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23.10.2021 11:44 Ответить
так зеля всех же воров победил, внеся их в список...
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23.10.2021 11:51 Ответить
Есть два варианта решения вопроса,, либо сразу на удобрения, либо более гуманный вариант, крематорий.
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23.10.2021 11:55 Ответить
В принципе почти весь криминал в Украине насажен извне. И почти вся коррупция.
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23.10.2021 11:59 Ответить
арагамія в траурі? ;-0
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23.10.2021 12:09 Ответить
Можна було б і на місці приговорити , без затримання . Була б негласна вказівка - не було б ніяких банд.
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23.10.2021 13:39 Ответить
Й саджати такий непотріб "у законі" треба років на 75 МІНІМУМ, Як що бажання є побороти цей кримінал кацапський. А так.... дадуть 5 років а то й меньше, вийдуть й знову за свої візьмутся 99,9%.
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23.10.2021 13:42 Ответить
Украина. Сумщина. Контролируется ворами в законе из Сухумско-кутисского клана. У меня всё. Не, ещё есть санкции СНБО против воров в законе.
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23.10.2021 15:00 Ответить
І дуже "строгий" режим в місцях позбавлення воли, завдяки якому засуджені злочинці продовжують звідти займатися злочинною діяльністю.
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23.10.2021 15:50 Ответить
Халат агонь"Лимон"))
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23.10.2021 17:02 Ответить
Телефоны "законников" - это что за шняга? Мусора позабирали айфоны и положили конфискованные у бомжей?
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23.10.2021 18:02 Ответить
Створення злочинної організації в умовах війни треба розглядати як террористична діяльність тим більш що керувались дії з сторони ворога. Через це кваліфікацію злочинів треба зробити жорсткішою.
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24.10.2021 13:58 Ответить
 
 