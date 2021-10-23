Пограничники не пустили в Украину российскую поэтессу Алису Денисову из-за поездок в оккупированный Крым. ВИДЕО+ФОТО
За незаконное посещение оккупированного Россией Крыма украинские пограничники запретили въезд в Украину российской поэтессе Алисе Денисовой.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
"Россиянка, которая оказалась поэтессой и автором различных проектов, неоднократно публиковала материалы на крымскую тематику и информацию о посещении временно оккупированной территории Украины. Женщина отметила, что на полуостров ездила в прошлом году и попала туда поездом", - сказано в сообщении.
Отмечается, что гражданку РФ остановили ночью в аэропорту "Киев". 25-летняя россиянка прилетела в Украину из Испании.
В ходе оформления пограничники установили, что она в нарушение установленного порядка въезда и выезда незаконно посещала временно оккупированную территорию АР Крым. За нарушение норм украинского законодательства гражданке РФ отказано в пропуске через государственную границу и запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.
Как сообщают СМИ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, гражданка РФ - это Алиса Денисова, 1996 г. р.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Всяка наволоч в Україну пре.
век Алисе Украины не видать
Редкостный бред...
вали отсюда мелкими шагами
Тверезо
@TverezoInfo
·
https://twitter.com/TverezoInfo/status/1451788157737971715 6 год
17-18 листопада Петро Порошенко на запрошення Дональда Туска візьме участь у Конгресі та Саміті ЄНП
////
.................................................................................
Вечноседой Эльбрус не кичится мудростью.
Сопки Владивостока не знают почестей.
Крымские наши пляжи моются в море утреннем.
Волга течёт прилежной российской дочерью.
В этом, а не в другом, дорогая Родина -
Веком и человеком не ограничена.
Так отчего ж понурые дома бродим мы?
Переживаем за мимолётное личное?
Будет ли робот грибы собирать на просеке,
Спразднуем ли уход в виртуальность-пленницу,
Или свезут на Марс - перед этим спросят ли? -
Пусть никуда Россия моя не денется!
https://www.youtube.com/watch?v=mU2mchGlFp4
Ни воды ни лягушек ни ряски.....
Где народ что рубил в две руки
Взял Сибирь и дошёл до Аляски?"
я снял глухую проститутку
с одной лишь целью прочитать
свои стихи... но та отгрызла
себе ступню и уползла
Ишак худой
Кибитка далеко
Вода глубоко
ишак худой
гора крутой
дорога длинный
курдюк винный
солнце печет
Тургай течет
домбра играет
акын не унывает
Вечноседой Эльбрус не кичится мудростью.
Сопки Владивостока не знают почестей.
Крымские пляжи купаются в море утреннем.
Волга течёт прилежной российской дочерью.
Треба було запінити.
Не пустили какую-то пустышку, и эту новость кинули на обгладывание толпе, а то что пропускают матёрых негодяев, у которых тут тысячи почитателей , и которые действительно приносят вред,народ уже не замечает, занят …