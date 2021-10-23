Пограничники не пустили в Украину российскую поэтессу Алису Денисову из-за поездок в оккупированный Крым. ВИДЕО+ФОТО

За незаконное посещение оккупированного Россией Крыма украинские пограничники запретили въезд в Украину российской поэтессе Алисе Денисовой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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"Россиянка, которая оказалась поэтессой и автором различных проектов, неоднократно публиковала материалы на крымскую тематику и информацию о посещении временно оккупированной территории Украины. Женщина отметила, что на полуостров ездила в прошлом году и попала туда поездом", - сказано в сообщении.

Отмечается, что гражданку РФ остановили ночью в аэропорту "Киев". 25-летняя россиянка прилетела в Украину из Испании.









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В ходе оформления пограничники установили, что она в нарушение установленного порядка въезда и выезда незаконно посещала временно оккупированную территорию АР Крым. За нарушение норм украинского законодательства гражданке РФ отказано в пропуске через государственную границу и запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.

Как сообщают СМИ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, гражданка РФ - это Алиса Денисова, 1996 г. р.

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