Пьяный вооруженный мужчина ограбил магазин и стрелял в водителя грузовика на Киевщине, - полиция. ФОТО
Полицейские Бориспольщины задержали вооруженного правонарушителя, который угрожал кассиру пистолетом и стрелял в сторону водителя.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области
"23 октября в полдень в полицию обратился 31-летний местный житель и сообщил, что в магазин зашел неизвестный мужчина и, угрожая кассиру пистолетом, завладел продуктами питания и убежал.
Также в полицию обратился 33-летний водитель грузовика Isuzu и сообщил, что неизвестный мужчина разбил боковое стекло указанного автомобиля и несколько раз выстрелил в его сторону", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия немедленно выехало руководство и следственно-оперативная группа Бориспольского районного управления полиции.
Полицейские установили приметы вооруженного правонарушителя и на его поиски был ориентирован личный состав полиции Бориспольщины и наряды патрульной полиции.
"Полицейским понадобилось меньше часа, чтобы задержать правонарушителя, им оказался 30-летний житель села Глубокое Бориспольского района. Выяснилось, что сначала преступник угрожал оружием в магазине кассиру, а после этого осуществил выстрелы из него в сторону водителя", - сообщили в полиции.
Также в ведомстве добавили, что оружие у злоумышленника изъяли, из людей никто не пострадал.
Во время медицинского освидетельствования было установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Злоумышленник задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 187 (разбой) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
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А закон покарал так жестоко..."
Дадут трешку, и ту условно
А куда же подевались формулировки типа "предмет, похожий на оружие"? Или их применяют только в тех случаях, когда зашкваривается кто-то из "птиц высокого полёта", чтобы потом отмазывать легче было?
я б хотів ось цей момент для всіх читачів підкреслити. поліція пишається тим, що їм знадобилася майже година, щоб затримати злочинця ЗІ ЗБРОЄЮ. ви тепер розумієте, що поліція прямо заявляє, що в разі виникнення ситуації, в якій під питанням буде ВАШЕ життя, їм знадобиться щонайменше півгодини, щоб якось цю ситуацію вирішити. а тепер задайте собі питання: чи будуть у вас ті півгодини в такій ситуації? питання риторичне..