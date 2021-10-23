Пьяный вооруженный мужчина ограбил магазин и стрелял в водителя грузовика на Киевщине, - полиция. ФОТО

Полицейские Бориспольщины задержали вооруженного правонарушителя, который угрожал кассиру пистолетом и стрелял в сторону водителя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области

"23 октября в полдень в полицию обратился 31-летний местный житель и сообщил, что в магазин зашел неизвестный мужчина и, угрожая кассиру пистолетом, завладел продуктами питания и убежал.

Также в полицию обратился 33-летний водитель грузовика Isuzu и сообщил, что неизвестный мужчина разбил боковое стекло указанного автомобиля и несколько раз выстрелил в его сторону", - говорится в сообщении.



Фото: сайт полиции

Отмечается, что на место происшествия немедленно выехало руководство и следственно-оперативная группа Бориспольского районного управления полиции.

Полицейские установили приметы вооруженного правонарушителя и на его поиски был ориентирован личный состав полиции Бориспольщины и наряды патрульной полиции.

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"Полицейским понадобилось меньше часа, чтобы задержать правонарушителя, им оказался 30-летний житель села Глубокое Бориспольского района. Выяснилось, что сначала преступник угрожал оружием в магазине кассиру, а после этого осуществил выстрелы из него в сторону водителя", - сообщили в полиции.

Также в ведомстве добавили, что оружие у злоумышленника изъяли, из людей никто не пострадал.

Во время медицинского освидетельствования было установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Злоумышленник задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 187 (разбой) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.