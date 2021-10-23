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Новости Фото Силовики
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Пьяный вооруженный мужчина ограбил магазин и стрелял в водителя грузовика на Киевщине, - полиция. ФОТО

Пьяный вооруженный мужчина ограбил магазин и стрелял в водителя грузовика на Киевщине, - полиция. ФОТО

Полицейские Бориспольщины задержали вооруженного правонарушителя, который угрожал кассиру пистолетом и стрелял в сторону водителя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области

"23 октября в полдень в полицию обратился 31-летний местный житель и сообщил, что в магазин зашел неизвестный мужчина и, угрожая кассиру пистолетом, завладел продуктами питания и убежал.

Также в полицию обратился 33-летний водитель грузовика Isuzu и сообщил, что неизвестный мужчина разбил боковое стекло указанного автомобиля и несколько раз выстрелил в его сторону", - говорится в сообщении.

Пьяный вооруженный мужчина ограбил магазин и стрелял в водителя грузовика на Киевщине, - полиция 01
Фото: сайт полиции

Отмечается, что на место происшествия немедленно выехало руководство и следственно-оперативная группа Бориспольского районного управления полиции.

Полицейские установили приметы вооруженного правонарушителя и на его поиски был ориентирован личный состав полиции Бориспольщины и наряды патрульной полиции.

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"Полицейским понадобилось меньше часа, чтобы задержать правонарушителя, им оказался 30-летний житель села Глубокое Бориспольского района. Выяснилось, что сначала преступник угрожал оружием в магазине кассиру, а после этого осуществил выстрелы из него в сторону водителя", - сообщили в полиции.

Также в ведомстве добавили, что оружие у злоумышленника изъяли, из людей никто не пострадал.

Во время медицинского освидетельствования было установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Злоумышленник задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 187 (разбой) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Киевская область (4190) Нацполиция (16552) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) стрельба (3267)


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Топ комментарии
+7
Ты, наверное, после сообщений о ДТП пишешь: "Ну вот, раздали автомобили всем дебилам!"?
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23.10.2021 16:39
+5
Єслі біло б аружіє у касірші то вона постріляла б усіх покупців у магазині.
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23.10.2021 16:41
+5
Опять виноваты в стрельбе те, у кого оружия нет. Стрелку же 263 не предъявили - значит, разрешение есть
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23.10.2021 16:43
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Правила форума Совет форумчан
Нужно больше оружия дебилам раздать ! )) А вот было бы оружие у кассирши.....
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23.10.2021 16:12 Ответить
Ты, наверное, после сообщений о ДТП пишешь: "Ну вот, раздали автомобили всем дебилам!"?
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23.10.2021 16:39 Ответить
а побачивши купу лайна на дорозі - о! треба ще більше лайна всім раздать!
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24.10.2021 16:30 Ответить
Єслі біло б аружіє у касірші то вона постріляла б усіх покупців у магазині.
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23.10.2021 16:41 Ответить
Опять виноваты в стрельбе те, у кого оружия нет. Стрелку же 263 не предъявили - значит, разрешение есть
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23.10.2021 16:43 Ответить
дурню, його і так вже роздают по повній програмі, доки ти тут сидиш із обмоченими штанями. тільки не резиноплюї лайняні, а реальне - бойове. погугли, скільки нагородного роздали тільки за цей рік..
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23.10.2021 22:30 Ответить
"Жрать хотел - хлеб украл.
А закон покарал так жестоко..."
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23.10.2021 16:23 Ответить
Хотел бы есть - продал бы волыну и покушал. Или его устроит, что он лет 8 теперь будет бесплатно питаться?
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23.10.2021 16:41 Ответить
Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Источник:

Дадут трешку, и ту условно
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23.10.2021 16:44 Ответить
Если за ним подобные подвиги и раньше водились, то и червонец может схлопотать.
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23.10.2021 16:49 Ответить
Слова из репертуара Вилли Токарева, о советской действительности. Там герой песни получил 8 лет. Без всякой волыны.
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23.10.2021 17:29 Ответить
еще собаку можно продать
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23.10.2021 17:15 Ответить
Оце дiло.
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23.10.2021 16:31 Ответить
Вот, когда за такую шутку будут давать 25 лет, тогда начнет что-то меняться. Через три года он убьет кого-то по настоящему.
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23.10.2021 16:55 Ответить
"Также в ведомстве добавили, что оружие у злоумышленника изъяли, из людей никто не пострадал".
А куда же подевались формулировки типа "предмет, похожий на оружие"? Или их применяют только в тех случаях, когда зашкваривается кто-то из "птиц высокого полёта", чтобы потом отмазывать легче было?
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23.10.2021 17:17 Ответить
Времена Зе 2021 и аля лихие 90-е Кучмизма. Один к одному. Альо, ипанутая молодежь, как завтра собираетесь жить, идиоты 72 % 2019 ? Ну-Ну.
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23.10.2021 17:30 Ответить
Полицейским понадобилось меньше часа, чтобы задержать правонарушителя

я б хотів ось цей момент для всіх читачів підкреслити. поліція пишається тим, що їм знадобилася майже година, щоб затримати злочинця ЗІ ЗБРОЄЮ. ви тепер розумієте, що поліція прямо заявляє, що в разі виникнення ситуації, в якій під питанням буде ВАШЕ життя, їм знадобиться щонайменше півгодини, щоб якось цю ситуацію вирішити. а тепер задайте собі питання: чи будуть у вас ті півгодини в такій ситуації? питання риторичне..
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23.10.2021 22:34 Ответить
 
 