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Переполненная COVID-больница на Днепропетровщине: из 200 пациентов - двое вакцинированных. ФОТОрепортаж

В Павлоградской больнице интенсивного лечения лежит около 200 пациентов с коронавирусом. Кровати стоят в коридорах - в палатах уже нет места. 92 человека - на кислородных аппаратах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Павлоград.dp.ua.

"Единственная защита, чтобы заболеть не тяжело - это вакцинация. Из двухсот заболевших лежит только двое вакцинированных, и то у них сопутствующие патологии - онкология и нарушение обмена веществ", - рассказала Юлия Демиденко, врач-инфекционист.

Все, кто работает в инфекционном отделении, вакцинированы еще весной. За это время никто из персонала не заразился.

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"Противопоказание одно - острая аллергическая реакция на первую дозу вакцины. После второй дозы бывает, что люди сутки температурят, но это же не коронавирус, когда 10 дней в реанимации на кислороде с непонятным исходом", - говорит Юлия Демиденко. Многие болеют очень тяжело. Штамм коронавируса "дельта" коварный - плохо становится уже на 3-5 день. Людей в тяжелом состоянии привозят на скорой.

Медик работает ежедневно. Работу в "ковидарии" сравнивает с настоящей передовой на войне. Кроме работы с больными, нужно заполнить все документы, в том числе - в электронном виде, т.к. Украина перешла на электронные больничные.

Реанимация больницы рассчитана на 7 мест, сейчас там находится в два раза больше тяжелых больных.

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Переполненная COVID-больница на Днепропетровщине: из 200 пациентов - двое вакцинированных 01
Переполненная COVID-больница на Днепропетровщине: из 200 пациентов - двое вакцинированных 02
Переполненная COVID-больница на Днепропетровщине: из 200 пациентов - двое вакцинированных 03
Переполненная COVID-больница на Днепропетровщине: из 200 пациентов - двое вакцинированных 04
Переполненная COVID-больница на Днепропетровщине: из 200 пациентов - двое вакцинированных 05

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Автор: 

карантин (16729) Павлоград (152) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Днепропетровская область (4061)


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Топ комментарии
+68
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23.10.2021 20:58
+33
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23.10.2021 21:44
+24
в пандемию, длящуюся уже почти 2 года) 7 мест в реанимации на большой город - это нормально?
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23.10.2021 21:01
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Потому что нынешний штамм значительно круче, а полностью вакцинированных меньше 20%?
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25.10.2021 01:11 Ответить
Стрим из "переполненной" больницы в виннице
https://www.youtube.com/watch?v=889aWHa-bHU
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24.10.2021 22:01 Ответить
любители вколоть себе ХЗ какого шмурдяка уже изрядно подзадолбали... Подопытные кролики радуюца что они подопытные кролики и всех хотят сделать подопытными кроликами. Зато производителям этого шмурдяка благодать... уже тут были новости что пфайзеры и прочая ботва подняли цены на свой шмурдяк..вот кому счастье так счастье, отсюда и вбросы про третью дозу, и будет про четвёртую, оно и понятно чем больше этого шмурядка наколят тем больше бабла в карманы положат. Шикарная кормушка для фарма мафии..Правда почему то после вакцинации количество заболевших во всём мире бьёт рекорды.
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24.10.2021 22:11 Ответить
Приятного отдыха под ИВЛ, порадуйтесь там, если успеете.
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25.10.2021 01:12 Ответить
Хорошие новости из США ! Так называемые республиканские штаты ,в которых полностью отменен масочный режим и нет уколизации ,дают статистику по очень серьезному улучшению , так во Флориде число госпитализаций с ковид уменьшилось почти на 40 с лишним процентов , то же с техасом и каролайной, в то время когда штаты в которых правят демократы дают очень печальную статистику , Это при том что республиканские штаты не имеют манадатов на ношение маски и уколизации
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30.10.2021 20:57 Ответить
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