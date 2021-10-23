Переполненная COVID-больница на Днепропетровщине: из 200 пациентов - двое вакцинированных. ФОТОрепортаж

В Павлоградской больнице интенсивного лечения лежит около 200 пациентов с коронавирусом. Кровати стоят в коридорах - в палатах уже нет места. 92 человека - на кислородных аппаратах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Павлоград.dp.ua.

"Единственная защита, чтобы заболеть не тяжело - это вакцинация. Из двухсот заболевших лежит только двое вакцинированных, и то у них сопутствующие патологии - онкология и нарушение обмена веществ", - рассказала Юлия Демиденко, врач-инфекционист.

Все, кто работает в инфекционном отделении, вакцинированы еще весной. За это время никто из персонала не заразился.

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"Противопоказание одно - острая аллергическая реакция на первую дозу вакцины. После второй дозы бывает, что люди сутки температурят, но это же не коронавирус, когда 10 дней в реанимации на кислороде с непонятным исходом", - говорит Юлия Демиденко. Многие болеют очень тяжело. Штамм коронавируса "дельта" коварный - плохо становится уже на 3-5 день. Людей в тяжелом состоянии привозят на скорой.

Медик работает ежедневно. Работу в "ковидарии" сравнивает с настоящей передовой на войне. Кроме работы с больными, нужно заполнить все документы, в том числе - в электронном виде, т.к. Украина перешла на электронные больничные.

Реанимация больницы рассчитана на 7 мест, сейчас там находится в два раза больше тяжелых больных.

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