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На киевский ресторан, объявивший себя "местом свободных людей", составили протокол за нарушение карантина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве 23 октября оштрафовали ресторан Nebos, который не соблюдал коронавирусные ограничения. В частности, персонал работал без медицинских масок, а посетителей не обязывали соблюдать социальную дистанцию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

По данным Госпродпотребслужбы, в заведение пришли представители ведомства, а также правоохранители. Проверка установила, что в Nebos люди находятся без масок, помещение регулярно не убирают, у посетителей и персонала не измеряют температуру и т. п.

На киевский ресторан, объявивший себя местом свободных людей, составили протокол за нарушение карантина 01
На киевский ресторан, объявивший себя местом свободных людей, составили протокол за нарушение карантина 02

Как следствие, полиция составила протокол по ч. 1 ст. 43-3 Кодекса об административных правонарушениях. Владельцев заведения могут оштрафовать на 17-170 тысяч гривен, окончательное решение должен установить суд.

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Nebos повесил на двери табличку, о которой написал в Facebook: "Место свободных людей. Недавно на дверях нашего заведения появилась очень важная табличка. Она нужна для того, чтобы все наши люди поняли, что это место для них. Нам не важно, есть у вас маска или нет, вакцинировались или нет - мы всегда открыты для людей, которые берут ответственность за свое здоровье. Ведь именно это право есть у каждого свободного человека. Поэтому любим, и всегда открыты для вас".

На киевский ресторан, объявивший себя местом свободных людей, составили протокол за нарушение карантина 03

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22 октября заведение сообщило в соцсетях, что получило "сотни сообщений со словами поддержки", и предложило владельцам бизнесов обращаться к ним, чтобы получить консультацию. Вероятно, речь шла о том, как юридически отстаивать право не соблюдать коронавирусные ограничения.

Совладелица Nebos Ирина Богданович прокомментировала ситуацию со штрафом заведения. По ее словам, проверили заведение после звонка от депутата "Свободы" (вероятно, речь идет о депутатах Киевского городского совета), а работники Госпродпотребслужбы и полиции ушли без подписанного протокола.

"Они [Госпродпотребслужба и полиция] нарушали права, а мы их не нарушали", - подытожила Богданович, которая на момент ситуации с Nebos находилась в Турции с семьей, но теперь, говорит, возвращается в Киев.

Отметим, что во время локдауна в Киеве в январе 2021 года Nebos придерживался коронавирусных ограничений и принимал заказы только на вынос.

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Автор: 

карантин (16729) Киев (25668) Госпродпотребслужба (258) штраф (1287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+29
Сходи на экскурсию в любую больницу, поговори с врачами из ковид отделения. Поддержи лучше их, а не идиотов.
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24.10.2021 01:22 Ответить
+26
«Место дебильных людей»
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24.10.2021 00:57 Ответить
+25
А тем временем Кивеский и Одесский крематории работают без перерыва. Все расписано по минутам. В кучка "свободных от ума" людей открыла пункт распространения заболевания. Премия Дарвина, однозначно.
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24.10.2021 01:21 Ответить
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страничка этого рыгатника

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24.10.2021 11:08 Ответить
в спам, лапоть
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24.10.2021 18:30 Ответить
вообще без проблем. идешь в спам
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24.10.2021 18:50 Ответить
ГЕ-РО-И !!!
ГЕ-РО-И-и-и-и-и !!!!
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24.10.2021 12:16 Ответить
ГЕ-РО-И-и-и-и-н !!!!
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24.10.2021 13:32 Ответить
Вы гляньте какие "пачки" колоритные пришли о нарушении топить. Один краше другого)
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24.10.2021 13:33 Ответить
Других полицейских у нас для вас нет.
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24.10.2021 13:46 Ответить
цікаве в них місце вільних людей ! невже хазайка не в курсі що свобода одніеї людини закінчуеться там де починаеться свобода іншої ?
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24.10.2021 15:02 Ответить
ну з іншого боку - ніхто ж не змушує інших відвідувати той заклад
А ось за межами нього - будьте ласкаві дотримуватись загальних правил
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24.10.2021 16:55 Ответить
Ось так.
Прийшла поліція по заяві не кого-небудь, а депутата КМДА (на секундочку !!!!), а пішла не з чим.
І при цьому знаходяться люди, що звинувачують Кличка в будівельному безпредєлє у Києві.
А до державної влади у вас нема претензій???
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24.10.2021 16:51 Ответить
Совладелица киевского ресторана Nebos Ирина Богданович рассказала, что полиция не штрафовала их заведение за несоблюдение карантинных ограничений.

Об этом она рассказала в Instagram.

"Мы не нарушив ни одного права ни одного человека, никого не обидев, сегодня [23 октября] закрыты, к сожалению. Потому что вчера пришла полиция и начала не слишком правомерно вести себя с нашими сотрудниками", - сказала она.

Также женщина рассказала, что на работников заведения давили эмоционально и морально. А после разговора с юристом правоохранители ушли без подписанного протокола.

При этом Богданович утверждает, что никакого штрафа не было.

"Протоколов нет никаких, ничего незаконного мы не делали, ничего не выписано. Мы будем работать, у нас есть права на это и мы их соблюдаем",
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24.10.2021 21:00 Ответить
если б все отнеслись с таким подходом - "пандемия" в сводках либо закончилась бы, либо стала реальной в правовом поле.На сегодня штрафы оплатили лишь те ,кто как лохи со всей написаной хренью в протоколе согласились, во всех остальных случаях - гос.проигрывает, ибо даже порой продажные судьи не могут переиначить то что написанно в законах, так как это затрагивает почти все кодексы и конституцию.
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25.10.2021 11:03 Ответить
Такого подхода никогда не будет у нас. Совковые гены нескоро исчезнут. Может лет через 30-40 в лучшем случае...
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25.10.2021 19:07 Ответить
Хорошая получилась реклама... За такую и 17000 не жалко...
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25.10.2021 20:36 Ответить
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