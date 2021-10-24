Жуткое ДТП на Херсонщине: внедорожник врезался в дерево - погибли четыре человека в возрасте от 15 до 21 года. ФОТОрепортаж (обновлено)

В Херсонской области внедорожник Volkswagen Touareg на высокой скорости врезался в дерево, в результате чего погибли четыре человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что сегодня ночью около 01:00 на дороге между селами Давыдов Брод и Малая Александровка Бериславского района в дерево врезался внедорожник Volkswagen Touareg. В результате погибли 4 человека, в том числе двое - 2006 года рождения.

Кроме того, пострадали еще двое подростков 2004 года рождения. Их с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницу.

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Как сообщил начальник отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта Дмитрий Думанский, на месте ДТП полицейские предварительно установили, что за рулем автомобиля Volkswagen Touareg находился 15-летний житель пгт Большая Александровка. Также в салоне автомобиля находились односельчане водителя возрасте 15 и 20 лет, а также 21-летний житель с.Новая Калуга, которые вместе с водителем погибли на месте ДТП.

Еще двое 17-летних пассажиров доставлены в поселковую центральную больницу с травмами различной степени тяжести.





