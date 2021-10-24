РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13409 посетителей онлайн
Новости Фото ДТП
36 252 44

Жуткое ДТП на Херсонщине: внедорожник врезался в дерево - погибли четыре человека в возрасте от 15 до 21 года. ФОТОрепортаж (обновлено)

Жуткое ДТП на Херсонщине: внедорожник врезался в дерево - погибли четыре человека в возрасте от 15 до 21 года. ФОТОрепортаж (обновлено)

В Херсонской области внедорожник Volkswagen Touareg на высокой скорости врезался в дерево, в результате чего погибли четыре человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что сегодня ночью около 01:00 на дороге между селами Давыдов Брод и Малая Александровка Бериславского района в дерево врезался внедорожник Volkswagen Touareg. В результате погибли 4 человека, в том числе двое - 2006 года рождения.

Кроме того, пострадали еще двое подростков 2004 года рождения. Их с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На трассе Киев-Одесса произошло ДТП с участием двух грузовиков и трех легковушек: трое погибших, среди восьми пострадавших пятеро подростков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщил начальник отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта Дмитрий Думанский, на месте ДТП полицейские предварительно установили, что за рулем автомобиля Volkswagen Touareg находился 15-летний житель пгт Большая Александровка. Также в салоне автомобиля находились односельчане водителя возрасте 15 и 20 лет, а также 21-летний житель с.Новая Калуга, которые вместе с водителем погибли на месте ДТП.

Еще двое 17-летних пассажиров доставлены в поселковую центральную больницу с травмами различной степени тяжести.

Жуткое ДТП на Херсонщине: внедорожник врезался в дерево - погибли четыре человека в возрасте от 15 до 21 года 01
Жуткое ДТП на Херсонщине: внедорожник врезался в дерево - погибли четыре человека в возрасте от 15 до 21 года 02
Жуткое ДТП на Херсонщине: внедорожник врезался в дерево - погибли четыре человека в возрасте от 15 до 21 года 03

Автор: 

ДТП (7684) Херсонская область (4876)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+14
На таких дорогах по правилам скорость - не более 90 км\час. Харе подвязываться за олуха царя небесного.
показать весь комментарий
24.10.2021 09:53
+12
Шумахерам ток скорость давай....Летуны блин...,переходтте на советский Запорожец...
показать весь комментарий
24.10.2021 09:09
+10
Громадная скорость. 6 человек в машине, из них 4 дети.дуракам закон не писан. Да только вот детей жалко
показать весь комментарий
24.10.2021 09:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шумахерам ток скорость давай....Летуны блин...,переходтте на советский Запорожец...
показать весь комментарий
24.10.2021 09:09 Ответить
А там вата постоянно крошится. Не стелепнi просчитывать все риски.
показать весь комментарий
24.10.2021 09:51 Ответить
Вот дурное дерево... А их же целый миллиард обещают. Негде внедорожникам будет развернуться.
показать весь комментарий
24.10.2021 09:09 Ответить
Летіли нижче дерев.
показать весь комментарий
24.10.2021 09:26 Ответить
Громадная скорость. 6 человек в машине, из них 4 дети.дуракам закон не писан. Да только вот детей жалко
показать весь комментарий
24.10.2021 09:22 Ответить
зате "крутаа"
показать весь комментарий
24.10.2021 13:44 Ответить
Чего дураков жалеть.сейчас себя гробят ,потом всех вокруг
показать весь комментарий
25.10.2021 21:55 Ответить
Шо вы все злые такие? Может колесо в яму попало, или у нас дороги в Херсонской области идеальные? Может какой селянин бухой по дороге брёл и пришлось его объезжать. Может колесо лопнуло.
показать весь комментарий
24.10.2021 09:38 Ответить
На таких дорогах по правилам скорость - не более 90 км\час. Харе подвязываться за олуха царя небесного.
показать весь комментарий
24.10.2021 09:53 Ответить
Щоб насметь в Туарегу - тільки перевищення швидкості!!!
показать весь комментарий
24.10.2021 09:55 Ответить
Нету там дороги, там направления.. Там скорость 30 км это уже много...
показать весь комментарий
24.10.2021 10:35 Ответить
Ты погляди на фото. Машину разорвало в клочья. Превышение скорости это однозначно
показать весь комментарий
24.10.2021 11:53 Ответить
А я говорил, что там нет превышения? По ямам лететь нельзя? Естественно, что превышение... Не пробовали читать коменты в взаимосвязи с предыдущими? Кстати, первоначально фоток не было...
показать весь комментарий
24.10.2021 12:20 Ответить
Дорога там идеальная. А ребят и родителей жалко(
показать весь комментарий
24.10.2021 17:00 Ответить
В любом случае прискорбно. Это еще раз доказывает что безопасность не в классе машины, а в классе вождения, ну и дороги конечно тоже.
показать весь комментарий
24.10.2021 10:12 Ответить
Нічого не вчить кожен день жахливі ДТП і головна причина перевищення швидкості і п'яний ,куди ти спішиш ? хоч би за дітей подумали ,іхавби на нормальній швидкості цього не сталося ,дуже жаль що іза дибілів гинуть не вині люди насамперед діти.
показать весь комментарий
24.10.2021 10:21 Ответить
А за рулем КТО был? Вы новость читали? Двоим по 15, двоим по 17... А двоим по 18 и это уже не дети...
показать весь комментарий
24.10.2021 10:29 Ответить
Страх потеряли. Чего носится с такой скоростью да ещё ночью. Родителям что, наплевать?
показать весь комментарий
24.10.2021 12:14 Ответить
мальчик проехался... на папином \/6.. без прав\понятий.. ночью..= ну шож, бывает и будет..((( нарид он и в африке нарид...(((
показать весь комментарий
24.10.2021 12:28 Ответить
Если б не дерево, а не другая машина, трупов било б больше.
показать весь комментарий
24.10.2021 12:30 Ответить
Если бы вместо этого Туарега была "копейка", обязательный комментатор бы напомнил, что это кацапская машина, а вот продукт немецкого автопрома невозможно так уничтожить. Оказывается, чтобы уничтожить самих себя, малолетним дебилам и германский автомобиль не помеха.
показать весь комментарий
24.10.2021 12:32 Ответить
В жиге и 60 км хватит, а тут явно за сотню валили.
показать весь комментарий
24.10.2021 12:36 Ответить
Оказывается, чтобы уничтожить самих себя, малолетним дебилам и германский автомобиль не помеха.
показать весь комментарий
24.10.2021 16:30 Ответить
Хорошая машина хорошо едет, на такой скорости ничто не спасет. Хорошо, что других не убили.
показать весь комментарий
24.10.2021 17:05 Ответить
Водилу не жалко, другие может случайно попали.
показать весь комментарий
24.10.2021 12:34 Ответить
Естественный отбор в действии
показать весь комментарий
24.10.2021 12:38 Ответить
Надо просто перестать сажать деревья вдоль дорог.
показать весь комментарий
24.10.2021 13:25 Ответить
мамы ,папы , дедушки и бабушки ЗАСТАВЛЯЙТЕ своих чад учить ФИЗИКУ и ХИМИЮ !!! эти предметы больше чем другие ВЛИЯЮТ на беззопастность в жизни !!! отпрыски себя СЧИТАЛИ покорителями ВСЕЛЕННОЙ , а она их НАКАЗАЛА , за пропущенные знания по физике !!! мне уже надоело говорить , что физика это не пальцы в РОЗЕТКЕ !!! люди их ЖАЛЕЮТ , а что их жалеть ??? дерево жалко , а могли быть ДРУГИЕ люди , в которых они бы ВЛЕТЕЛИ и пострадала молодая СЕМЬЯ или пожилые на " таврии" или прохожие ((((( ЧАС ночи , что делали в ЧАС НОЧИ ???? где мама -папа ??? кто дал ключи , или он уже успел НАКОПИТЬ в 21 год ))))) жизнь прожить не ПОЛЕ перейти !!!! получилось длинновато как то , можно и по короче : да , ...... с ними !!!
показать весь комментарий
24.10.2021 13:42 Ответить
ТАМ ДОРОГА НОВАЯ ПОСТРОЕННАЯ 3 МЕСЯЦА НАЗАД (ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО) ВОДИТЕЛЬ НА МАШИНАХ ЕЗДИТ ПОПРАВЛЮСЬ ЕЗДИЛ С 11 ЛЕТ А В МАШИНЕ БЫЛ ВЕСЬ БОМОНД ВЕЛИКОЙ АЛЕКСАНДРОВКИ
показать весь комментарий
24.10.2021 13:50 Ответить
Дерево жалко Вырвало с корнями, молодое было
показать весь комментарий
24.10.2021 14:04 Ответить
Місцеві називають її Бе Алєксандровкою.
Бував там неподалік у тих краях пару років тому.
Дороги тоді були там у жалюгідному стані.
показать весь комментарий
24.10.2021 14:10 Ответить
Так то пару років тому, дороги вже зробили.
показать весь комментарий
24.10.2021 16:19 Ответить
Тоже пару лет назад там был, дорога была тихий ужас...
показать весь комментарий
25.10.2021 23:18 Ответить
Царство небесне і земля їм пухом.Бідні діти ,а їх батьки зараз найнещасливіші .Співчуваю батькам Якщо хтось ще не зрозумів,на таких автомобілях просто не відчуваєш швидкості. Це не бувші радянські,на яких починаєш розгон,то відчуття,що автомобіль розвалюється...
показать весь комментарий
24.10.2021 16:28 Ответить
Жуть яка.
Як батько міг дозволити 15-річному підлітку керувати транспортним засобом, який є джерелом підвищеної небезпеки?
В такому віці часто хочеться попонтуватися перед друзями, звідси і перевищення швидкості. Можливо, і алкоголь посприяв жахливій трагедії.
Найбільше шкода батьків мимовільних жертв. Словами не передати...
показать весь комментарий
24.10.2021 14:05 Ответить
Може він і не запитав батька дозволу, хто-зна...
показать весь комментарий
24.10.2021 21:10 Ответить
Я за рулем лет с 7-ми) С 52-го газона начинал) Родительский Запорожец лет в 16-ть угонял, родители так и не узнали об этом...
показать весь комментарий
25.10.2021 23:24 Ответить
Власник авто має сісти за грати.
показать весь комментарий
24.10.2021 16:18 Ответить
Пострадало только дерево и на этом хорошо
показать весь комментарий
24.10.2021 18:29 Ответить
Класика жанру. Ще коли не було подробиць, прочитавши, що Туарег серед ночі врізався в дерево, та так, що загинуло кілька неповнолітніх пасажирів, подумав про себе, що за кермом не могла бути доросла адекватна людина.
Так і виявилося - 15 річний пацан, який взяв у тата машину покатати дружбанів і подружок, без особливих навичок водіння, що природньо. Так "угепати" майже новий Туарег, це треба було їхати дуже обезбашенно...
показать весь комментарий
24.10.2021 21:08 Ответить
Прискорбно. Жаль детей и их родителей.
Родителям до конца своей жизни жить с чувством скорби и собственной вины что не уберегли не досмотрели не предупредили.
показать весь комментарий
24.10.2021 22:23 Ответить
15 лет. за рулем туарега в 1.00 с полным салоном людей...... этим все сказано... завтра начнут дрючить во все щели, всех. ремень, свет, и тд. ОТЧЕТ о проделанной работе и предупреждению дтп. ну как написано. а как оказался пацан за рулем в 15 лет? А КАКЯ РАЗНИЦА?? клованы везде.. они же и голосовали. а их ой как дохрена... целая треть электората. жалко нет статистики о родителях , которие сделали все, чтоб их чада умерли молодыми. но у них денег дохера и говорить об этом в месных СМИ не принято. не один из гореродителей не выступил и не сказал, что я за свои бабки угробил всоего сына, дочь и чужих детей. НЕ ОДИН!!! ДЕНЬГИ ЕСТЬ, ВСЕ МОНА. это говорил Шура каретный. но он не сказал ВСЕ кроме здоровья и тем более бессмертия а так, можно все, особенно в нашей стране.то же случаеться и у людей без достатка. но я именно об этом случае. отбой детям в 22.00 никто не отменял
показать весь комментарий
24.10.2021 22:51 Ответить
достримился в инстахлам..еще девственник
показать весь комментарий
25.10.2021 18:25 Ответить
 
 