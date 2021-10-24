После перехода Сумщины в "красную" зону в областном центре образовались очереди в пункты вакцинации. ФОТОрепортаж

Накануне в "красную" зону адаптивного карантина перешла Сумская область. В областном центре сразу образовались очереди в пунктах вакцинации от COVID-19, а также прошел митинг против карантина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на sts.sumy.

Сообщается, что по всему городу наблюдались огромные очереди возле пунктов вакцинации, а в торговых центрах проверяли у посетителей COVID-сертификаты и тесты. В торговых центрах проверками занималась полиция, часть магазинов была закрыта.

При этом отдельные магазины на улице пускали всех подряд. А сетевые, как правило, проверяли сертификаты силами продавцов.









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Около 15:00 на площади Независимости прошла акция протеста против карантинных ограничений. Участники выразили несогласие, в частности, с требованиями предъявлять сертификаты вакцинации в транспорте.