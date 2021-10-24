После перехода Сумщины в "красную" зону в областном центре образовались очереди в пункты вакцинации. ФОТОрепортаж
Накануне в "красную" зону адаптивного карантина перешла Сумская область. В областном центре сразу образовались очереди в пунктах вакцинации от COVID-19, а также прошел митинг против карантина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на sts.sumy.
Сообщается, что по всему городу наблюдались огромные очереди возле пунктов вакцинации, а в торговых центрах проверяли у посетителей COVID-сертификаты и тесты. В торговых центрах проверками занималась полиция, часть магазинов была закрыта.
При этом отдельные магазины на улице пускали всех подряд. А сетевые, как правило, проверяли сертификаты силами продавцов.
Около 15:00 на площади Независимости прошла акция протеста против карантинных ограничений. Участники выразили несогласие, в частности, с требованиями предъявлять сертификаты вакцинации в транспорте.
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прагматичные черти:
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- Ну тогда, бл*ть, не ори! Вей гнездо и ложись спать!!!
Ст. 43 Конституції України передбачено, що кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.
Відповідно до статті 2-1 Кодексу законів про працю України будь-яка дискримінація у сфері праці, пряме або непряме обмеження прав працівників не допускається.
У пункті 7.3.1 Резолюції 2361 (2021) Парламентська асамблея Ради Європи закликає інформувати громадян про те, що вaкцuнaцiя не є обов'язковою і що ніхто не може зазнавати політичного, соціального чи іншого тиску для проходження вакцинації, а також рекомендує забезпечити, щоб ніхто не піддавався дискримінації за те, що не пройшов вaкцuнaцiю.
Ст. 43 - так иди работать. Кто тебе не даёт?
Відповідно до статті 2-1 - так то работников.
У пункті 7.3.1 Резолюції 2361 (2021) - так это только кацапским пропагандонам кажется, что вакцинация принудительная
у мене теж немає сумніву, що якби свого часу було оголошено військовий стан то ніяких кримінальних справ проти Колмогорова та ще багатьох українських воїнів не існувало. я зрозуміло висловився?
відразу на..уй у спам чергового "Мустьє"!
та хоч забий дошками свій магазин або спали для повної дезінфекції.
зовсім людям дах зірвало..."ату їх, ату!"
все правильно - кожен громадянин має право на працю. Наприклад, на своєму городі на свою дружину роботодавця або свекруху. Бачте - і вибір вільний є, і вільна згода працювати. А що інші роботодавці вимагають ковід-сертифікат - так ринок праці вільний, одні одне вимагають, інші - інше. Свекруха - просто працю на себе вимагає - вільно обирайте.
все правильно - ніякої дискримінації в роботі на власному городі немає. Держава старанно слідкує, аби вам на вашому городі ніхто працювати не заважав.
все правильно - держава Україна старанно слідкує, щоб ви не піддавалися дискримінації і мали вибір роботи, якщо не пройшли вакцинацію: ваша дружина та ваша свекруха вам надають великий вибір робіт: можете вигрібну яму копати, можете дерева висаджувати, можете п'ятий сарайчик будувати, можете льох рити - ніякого тиску та дискримінації!
борцун нікого не пипчить що це порушення законодавства.
Вiрус: а нас рать!
Вiрус: а нас рать!
А потім вже, виявилось, що майже до 100% знижується вірогідність важкого перебігу хвороби. І в важкий стан потрапляють здебільшого люди, які в нього потрапили б навіть за звичайного ОРВІ чи сезонного грипу - з сурьозними порушеннями обміну речовин тощо.
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