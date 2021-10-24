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Бывший работник киевской заправки ограбил ее с газовым баллончиком - унес 85 тыс. гривен. ФОТО

Бывший сотрудник одной из столичных автомобильный заправок ограбил ее с помощью газового баллончика. Из кассы он унес более 85 000 гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева.

Сообщается, что в полицию позвонили сотрудники автозаправочной станции на проспекте Валерия Лобановского и сообщили о нападении.

"Мы установили, что злоумышленник ориентировался в заведении, о чем свидетельствует его уверенное поведение во время совершения преступления. Он зашел в АЗС через служебный вход, слезоточивым газом забрызгал работникам лица, ударил кассира и забрал из кассы 85 500 гривен и сбежал", - рассказал начальник отдела криминальной полиции Голосеевского управления полиции Александр Хальзев.

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Бывший работник киевской заправки ограбил ее с газовым баллончиком - унес 85 тыс. гривен 01
Бывший работник киевской заправки ограбил ее с газовым баллончиком - унес 85 тыс. гривен 02
Бывший работник киевской заправки ограбил ее с газовым баллончиком - унес 85 тыс. гривен 03

В ходе оперативных мер полиция выяснила, что к ограблению причастен бывший сотрудник АЗС, которого недавно уволили.

"Это ранее не судимый 45-летний уроженец другого государства", - добавили в полиции.

Злоумышленнику грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также читайте: Решил заступиться: в Киеве пассажир такси убил мужчину, который приставал к работнику АЗС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

АЗС (391) ограбление (1369)


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Топ комментарии
+2
газовий балончик паровозом піде
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24.10.2021 15:32 Ответить
+2

Легко - в Древней Греции иногда судили и орудие преступления.
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24.10.2021 15:35 Ответить
+2
Шел дождь и два студента)
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24.10.2021 16:59 Ответить
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газовий балончик паровозом піде
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24.10.2021 15:32 Ответить

Легко - в Древней Греции иногда судили и орудие преступления.
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24.10.2021 15:35 Ответить
Забрал задолженность по зарплате. Теперь бесплатно в тюрячке кормить будут...
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24.10.2021 15:32 Ответить
Ну для этого сначала его нужно поймать.
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24.10.2021 15:45 Ответить
от утырок, усих подставил, хотя уверен, попытайся экс-клован ограбить илармонию, то рояль он так запросто бы не стырил
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24.10.2021 15:32 Ответить
Явно пошановувач рогатих та кривих.
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24.10.2021 15:33 Ответить
Бывший работник киевской заправки ограбил ее с газовым баллончиком... Но, как сформулировано: ограбил ее с газовым баллончиком ?
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24.10.2021 15:42 Ответить
Шел дождь и два студента)
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24.10.2021 16:59 Ответить
пхахахах. НЕГАЙНО заборонити газові балончики!!
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24.10.2021 19:00 Ответить
раньше писали «лицо кавказской национальности», теперь «уроженец другого государства». Но все поняли: грузины.
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24.10.2021 20:50 Ответить
Надо просто перестать принимать наличку на заправках.
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24.10.2021 21:23 Ответить
просто надо перестать заправляться
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24.10.2021 22:28 Ответить
 
 