Бывший работник киевской заправки ограбил ее с газовым баллончиком - унес 85 тыс. гривен. ФОТО
Бывший сотрудник одной из столичных автомобильный заправок ограбил ее с помощью газового баллончика. Из кассы он унес более 85 000 гривен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева.
Сообщается, что в полицию позвонили сотрудники автозаправочной станции на проспекте Валерия Лобановского и сообщили о нападении.
"Мы установили, что злоумышленник ориентировался в заведении, о чем свидетельствует его уверенное поведение во время совершения преступления. Он зашел в АЗС через служебный вход, слезоточивым газом забрызгал работникам лица, ударил кассира и забрал из кассы 85 500 гривен и сбежал", - рассказал начальник отдела криминальной полиции Голосеевского управления полиции Александр Хальзев.
В ходе оперативных мер полиция выяснила, что к ограблению причастен бывший сотрудник АЗС, которого недавно уволили.
"Это ранее не судимый 45-летний уроженец другого государства", - добавили в полиции.
Злоумышленнику грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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