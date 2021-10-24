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"Пришла в приемное, дала $100", - в реанимациях Одессы берут деньги за госпитализацию больных коронавирусом. ФОТОфакт

Ситуация в реанимациях Одессы, где принимают больных коронавирусом, уже длительное время критическая. Для больных не хватает кислорода, а для пациентов с другими заболеваниями – мест. Местные медиа сообщают, что тяжелым больным предлагают заплатить значительную сумму за место в реанимации.

Об этом сообщили в ряде местных СМИ, эту же информацию подтверждают и волонтеры. В то же время название больницы не сообщают по этическим причинам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на healthy.24tv.ua.

"Схема работает так: врачи дают завышенную статистику и "придерживают" несколько коек в отделении для особо платежеспособных больных", – говорится в сообщении.

Также говорят, что бывают случаи, когда родственники предлагают неплохие деньги за госпитализацию, но медики отказывают. Когда мест физически нет, отключать от кислорода больного, конечно, никто не будет.

При этом пациентов из Одессы возят в областные больницы: в Черноморск, Беляевку, Раздельную, Овидиополь. Однако и там последние несколько дней мест еле хватает.

"Вчера Беляевка принимала. А в основном никто уже не принимает. Вот их катают туда-сюда. И с сатурацией и критических не берут", – рассказал собеседник издания.

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Эту информацию подтвердила и волонтер, глава благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова на своей странице в Фейсбук. Она написала, что волонтеры не смогли найти места в стационаре для 86-летней бабушки с низкой сатурацией.

В то же время другого тяжелого пациента поместили в больницу за 100 долларов. По ее словам, за место в реанимации ей также предлагали заплатить 1 тысячу долларов. "Знаю, что люди платили и больше", – добавила Ножевникова.

"За место в реанимации предлагали мне 1 тысячу долларов. На мой вопрос "вы предлагаете отключить кого то, и положить вашего родственника? Вы понимаете, что реанимационных мест нет и там уже в отделениях очередь из тех, кто лежит в терапиях и ждет", девушка горько расплакалась и сказала, что хочет спасти маму", – написала волонтер.

Пришла в приемное, дала $100, - в реанимациях Одессы берут деньги за госпитализацию больных коронавирусом 01

Автор: 

больница (1442) взятка (6179) карантин (16729) Одесса (7918) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+23
За літо усі мої сімейні провакцинувалися Витратили лише час - десь годину стояли в чергах Деякі знайомі позаочі з нас насміхалися ...
Зараз дочка каже - у них люди гроші платять щоб провакцинуваться без черги! Про витрати на розміщення хворих на лікування - вже й мову не ведуть!
Питання: хто виявився розумнішим?!
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24.10.2021 16:26 Ответить
+17
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24.10.2021 16:16 Ответить
+14
Просто цитата. "Схема работает так: врачи дают завышенную статистику"
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24.10.2021 16:12 Ответить
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Зато с подозрением на заражение бешенством в ГКБ-10 ложат на стационар, хотя это нафиг не нужно и в такой же ГКБ-11 проводят курс уколов примерно в течение 1,5 часа и далее идеш колоть по месту жительства....Вакцина одинаковая..в чем смысл никто не может понять...
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24.10.2021 22:00 Ответить
Пофіг. Що посієш те й пожнеш, про ризики було відомо ще рік назад, то чого тепер когось жаліти.
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25.10.2021 00:30 Ответить
Он тут таких купа бігає що триндять про "недоведене фуфло", а потім будуть корчитись в коридорах лікарень, Бог їм в поміч, а не співчуття.
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25.10.2021 00:33 Ответить
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