"Схватился за сердце и упал": подозреваемый в убийстве лося браконьер умер при попытке побега от лесничих. ФОТОрепортаж
На Черниговщине браконьеры застрелили лося, несмотря на то, что с 2018 года лось европейский официально внесен в Украине в Красную книгу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.
В ведомстве сообщили, что вечером 23 октября в полицию позвонил лесничий и сообщил, что на территории охотничье-рыболовного предприятия он с напарником обнаружили лиц, которые предположительно убили лося. Группу из четырех мужчин они застали именно во время обвалки туши.
"Мужчины пообещали показать лесничим документы. Впрочем, все четверо побежали к своим автомобилям. Во время побега одному из мужчин стало плохо, он схватился за сердце и упал. Впоследствии оказалось, что мужчина умер. Остальные - сели в автомобили и скрылись", - говорится в сообщении.
Отмечается, что как только полиции стало известно об убийстве лося, на место происшествия выехали следственно-оперативная группа, участковый офицер полиции, оперативники, сотрудник разрешительной системы Черниговского районного управления полиции.
"Мясо животного, оружие и другие вещественные доказательства изъяты и направлены на проведение экспертизы. По предварительным данным, животному было около двух лет", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что правоохранители установили личности всех причастных к убийству животного. Трое из мужчин жители Киевщины, четвертый с Черниговщины. Последний оказался егерем этих угодий.
У 58-летнего жителя Мринской общины полиция уже изъяла оружие.
По показаниям свидетелей, застрелил лося мужчина 1973 года рождения, который умер при попытке побега. Полиция продолжает следственные действия для объективного документирования указанного факта.
Причину смерти охотника должны установить медики.
Продолжается досудебное расследование, открытое по признакам части 1 статьи 248 Уголовного кодекса Украины - незаконная охота.
Такое правонарушение карается штрафом от 17 000 до 51 000 гривен, общественными работами на срок от 160 до 240 часов или лишением свободы на срок до трех лет.
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Я говорил о системе, и эта система сработала без сбоя, всегда валят на того кто слаб, на того у кого нет денег откупиться, на того кого нет, или кого совсем уже нет.
Сам бывший охотник ,но в тайге, а охотится в Украине тоже самое что охотится в квартире. Вообще смешно смотреть на наших """ охотников''''
Ещё кредиты могли пооформлять))
Раде развлечения это другое.
Ради справедливости....
А бахнуть беззащитную косулю...и селфится с бутылем самогона и кумом на фоне...это для лохов!
Сейчас героев колчаковских фронтов через одного! Мусора себе пенсию делали...хитрожопые от них не отставали...
За фазанов тоже...если их разводят и умеряно контролируют.
Но за браконьерство нужно физически предупреждать у шнобель! И отбирать оружие на всегда.
За краснокнижных только нары!
Але будьте уважні, можуть підсунути підробку!
А то взяли моду - вроде это для них зверушки растут в лесу.
типа Лозинского,
к слову ему должны бы уже Героя Украины присвоить,
нон ловко в компании с мусорами умеет охотиться на
лохов-граждан
Принципы - убивать можно лишь то, что тебе угрожает. Комара, осу, двуногого кацапа с оружием, бешеную собаку, несущуюся на твоего ребенка.
Убивать можно для собственного выживания (полная дупа, все накрылось, единственное доступное мясо бегает в лесу).
Исключение - в некоторых случаях искусственное снижение расплодившейся популяции. Волков, например.
Точка.
Охотиться просто так - психопатия. Таких выродков стоит изолировать от общества.
І я під Києвом в лісі бачив свіжі сліди. А там клаптик такий - Одеська траса і майже поруч залізниця.
Лось вночі через Одеську трасу... Уявив..
******* мисливці - вбивці-жлоби-мародери...(
венскогочерниговского леса.