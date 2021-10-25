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Новости Фото Будни полиции
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"Схватился за сердце и упал": подозреваемый в убийстве лося браконьер умер при попытке побега от лесничих. ФОТОрепортаж

На Черниговщине браконьеры застрелили лося, несмотря на то, что с 2018 года лось европейский официально внесен в Украине в Красную книгу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом  сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.

В ведомстве сообщили, что вечером 23 октября в полицию позвонил лесничий и сообщил, что на территории охотничье-рыболовного предприятия он с напарником обнаружили лиц, которые предположительно убили лося. Группу из четырех мужчин они застали именно во время обвалки туши.

"Мужчины пообещали показать лесничим документы. Впрочем, все четверо побежали к своим автомобилям. Во время побега одному из мужчин стало плохо, он схватился за сердце и упал. Впоследствии оказалось, что мужчина умер. Остальные - сели в автомобили и скрылись", - говорится в сообщении.

Отмечается, что как только полиции стало известно об убийстве лося, на место происшествия выехали следственно-оперативная группа, участковый офицер полиции, оперативники, сотрудник разрешительной системы Черниговского районного управления полиции.

Схватился за сердце и упал: подозреваемый в убийстве лося браконьер умер при попытке побега от лесничих 01

"Мясо животного, оружие и другие вещественные доказательства изъяты и направлены на проведение экспертизы. По предварительным данным, животному было около двух лет", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что правоохранители установили личности всех причастных к убийству животного. Трое из мужчин жители Киевщины, четвертый с Черниговщины. Последний оказался егерем этих угодий.

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Схватился за сердце и упал: подозреваемый в убийстве лося браконьер умер при попытке побега от лесничих 02

У 58-летнего жителя Мринской общины полиция уже изъяла оружие.

По показаниям свидетелей, застрелил лося мужчина 1973 года рождения, который умер при попытке побега. Полиция продолжает следственные действия для объективного документирования указанного факта.

Схватился за сердце и упал: подозреваемый в убийстве лося браконьер умер при попытке побега от лесничих 03
Фото: сайт полиции

Причину смерти охотника должны установить медики.

Продолжается досудебное расследование, открытое по признакам части 1 статьи 248 Уголовного кодекса Украины - незаконная охота.

Такое правонарушение карается штрафом от 17 000 до 51 000 гривен, общественными работами на срок от 160 до 240 часов или лишением свободы на срок до трех лет.

браконьерство (147) Нацполиция (16557) Черниговщина (1485)


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Топ комментарии
+32
Ітого. Мінус два лося.
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25.10.2021 08:59 Ответить
+27
Браво. Справедливость существует! Желаю всем охотникам не возвращаться с охоты своим ходом - только на носилках в реанимацию или вперёд ногами в морг. Убивающие ради развлечения, от комплекса собственной неполноценности, чтобы "возвыситься" в глазах подобных мудаков, не должны жить на этой земле....
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25.10.2021 09:13 Ответить
+27
тік справжнього шкода...
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25.10.2021 09:14 Ответить
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25.10.2021 08:59 Ответить
Просто "зайчик пересрав".
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25.10.2021 09:03 Ответить
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25.10.2021 09:18 Ответить
Молодцы лесничие. Только так с браконьерами и нужно поступать. Респект мужикам!!!
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25.10.2021 09:21 Ответить
Один из браконьеров егерь. Из своего опыта скажу, кто что охраняет- тот это и ворует
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25.10.2021 09:44 Ответить
Ітого. Мінус два лося.
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25.10.2021 08:59 Ответить
тік справжнього шкода...
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25.10.2021 09:14 Ответить
Карма .....
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25.10.2021 09:01 Ответить
На померлого і "повісили" лося. Йому вже байдуже, як і лосю.
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25.10.2021 09:02 Ответить
Ти прямо шерлок відразу висновок зробив а то нічого що людина зі зброєю під час війни і забороні охоти в лісі то може воно було ДИВЕРСАНТОМ значить лісничі помішали диверсії як тобі такий розклад
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12.04.2025 14:22 Ответить
Конечно убил именно тот кто умер, по другому ни как )))
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25.10.2021 09:02 Ответить
Хоч кодекс почитай! Там відповідають за "браконьєрство" а не за вбивство А браконьєрили всі четверо Тому і відповідать усі будуть (крім померлого)
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25.10.2021 09:27 Ответить
А зачем мне кодекс читать , я что, что то говорил о кодексе ?

Я говорил о системе, и эта система сработала без сбоя, всегда валят на того кто слаб, на того у кого нет денег откупиться, на того кого нет, или кого совсем уже нет.
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25.10.2021 09:39 Ответить
І я тобі про "систему"! Про "систему притягнення до відповідальності за браконьєрство Є в КК України і в КУпАП відповідні статті І вони передбачають відповідальність УСІХ учасників браконьєрського полювання ТОму штраф будуть платить усі А от відшкодовувать збитки - той хто вбив (якщо зможуть встановить чия куля вбила лося (Хоча були в практиці випадки коли відшкодовували "солідарно")
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25.10.2021 09:48 Ответить
Оооо...вместо того, чтобы улыбнуться, холодний гивняр, по своему обыкновению начал умничать
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25.10.2021 09:57 Ответить
Один уже пробував "покарлючить" мій нік Треті день сидить у "бані" Теж туди хочеш?
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25.10.2021 10:11 Ответить
Пугать меня вздумал баном? Самому не стыдно? Да, был уже, надцать раз, благодаря таким как ты. Все и так прекрасно знают, что ты хам и невоспитанный человек. Вы с провокатором Грабовским - два сапога пара.
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25.10.2021 11:59 Ответить
А раз мене "знаєш" - то чого провокуєш? І взагалі - перед тим як когось називать "хамом" і "невоспитанным человеком" частіше дивися в дзеркало - ти його там швидше знайдеш! Тим більше що я не до тебе звертався! І в моїх коментарях адресованих "Ліхошві" нема взагалі ніякої образи чи зневаги А ти впхнув носа в чужий діалог образив мене і мене ж в "хамстві" звинувачуєш! Тому я вправі задать тобі твоє ж питання: "Самому не стыдно?"
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25.10.2021 12:06 Ответить
Нахрена вообще на лося ходить, их же почти не осталось. Хочешь поохотится есть зайцы и лисы для этого, и не больше одной в год
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25.10.2021 09:12 Ответить
а тiпа вони бeзкiнeчнi. жрать нiчого. рибу можна ловити i вiдпускати. а чого цих нe можна усипляти i вiдпускати? а в цiлому нашо той стрeс тваринi тiльки тому що бидлу в радiсть
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25.10.2021 09:24 Ответить
Красава
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26.10.2021 13:08 Ответить
Я противник охоты в Украине, хотя от лосей много вреда ( так лесники говорят) . Хочешь поохотится, вперёд на фронт
Сам бывший охотник ,но в тайге, а охотится в Украине тоже самое что охотится в квартире. Вообще смешно смотреть на наших """ охотников''''
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25.10.2021 09:26 Ответить
На все 100 согласен, я так же на ДВ в тайге охотился, приехал в Украину с карабином и ружьем, но тут точно что в квартире, глупо и жалко. Так пошмаля в карьере и успокаиваюсь
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25.10.2021 10:53 Ответить
Я ради прикола местных охотников,вооруженных до зубов, спрашивал,а что такое " рогатина" Ни один " охотник" не знает. Такого бреда наслушался от этих паркетных что ржать можно долго. Они считают что мы с палкой на медведя и тигра ходили! А вообще Украина не для охоты. У меня на участке фазаны,перепела ( дикие) живут и утки считай под домом- пускай живут
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25.10.2021 11:06 Ответить
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26.10.2021 13:10 Ответить
Лосей мало но они есть, в хрониках бывает что просто на дороге ДТП с лосем, так что они еще не перевелись, поэтому и охотятся...
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25.10.2021 10:18 Ответить
Друзья, да?

Ещё кредиты могли пооформлять))
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25.10.2021 09:13 Ответить
Браво. Справедливость существует! Желаю всем охотникам не возвращаться с охоты своим ходом - только на носилках в реанимацию или вперёд ногами в морг. Убивающие ради развлечения, от комплекса собственной неполноценности, чтобы "возвыситься" в глазах подобных мудаков, не должны жить на этой земле....
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25.10.2021 09:13 Ответить
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25.10.2021 09:22 Ответить
Рыболовам тоже такое же пожелаешь?)
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25.10.2021 09:29 Ответить
Рыболовам ЗЕни он ввели такие штрафы во время нереста....шо за сетку рыбы придется квартиру и почки продать!)
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25.10.2021 09:36 Ответить
а вот против шрафов я не выступаю! браконьеров любых надо до трусов раздевать!
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25.10.2021 09:38 Ответить
Я против браконьеров! Только хочу вас спросить ,можно ли считать таковым кто поймал для ЕДЫ килограмм рыбы в заповеднике для народа ( руководство и инспектора ловят там всегда и везде,)
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25.10.2021 09:48 Ответить
Плюсую...охота ради пропитания это одно...
Раде развлечения это другое.
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25.10.2021 09:29 Ответить
Охотники....хотите ярких ощущений? Добро пожаловать на передок в АТО! Там и вы постреляете...и по вам!
Ради справедливости....
А бахнуть беззащитную косулю...и селфится с бутылем самогона и кумом на фоне...это для лохов!
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25.10.2021 09:44 Ответить
А хто вже був в АТО/ООС і є мисливцем знов йти?
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25.10.2021 10:08 Ответить
Тот кто был в АТО...и после этого у него у голове такая Ху...та! Скорее всего сидел в теплом месте...
Сейчас героев колчаковских фронтов через одного! Мусора себе пенсию делали...хитрожопые от них не отставали...
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25.10.2021 10:19 Ответить
Знаю угіддя, які тримають атовці. Браки туди не лізуть бо може прилетіти в авто з карабіну з тепловізором. Треба хлопцям сказати шо вони погано воювали раз так не ******* природу, як диванні теоретики. Да і даремно білого фазана розвели, м'ясоїди кляті.
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25.10.2021 10:42 Ответить
Вы знаете я бывал на очень серьезной охоте и на фронт по возрасту уже не попал ( а был высококлассный спец), но и я и все охотники кого я знал - завязали с этим делом. Охотится можно только для еды если ее нет. С возрастом люди меняются,возможно и вы измените свое мнение
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25.10.2021 10:58 Ответить
Лисицю, вовка, єнотовидну собаку, бродячих собак, шакала не їдять. Але їх треба вибивати шоб був заєць, фазан, куріпка..... На одещині нещодавно були проблеми з вовками, на мисливських сайтах запрошували на сан.відстріл бо нікому було полювати, а сірі виїли все копитне і почали лізти до сіл. Сказ та інші хвороби теж ніхто не відміняв. Охота не є зло, якщо відбувається згідно з правилами, бракон'єрка то біда.
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25.10.2021 11:05 Ответить
Это вы настоящим охотникам только не рассказывайте про едят или нет. Желаю Вам настоящей охоты, только сейчас голодных нет. А про отстрел лисиц и волков согласен
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25.10.2021 11:12 Ответить
За волков и лис согласен...если есть дисбаланс это дело полезное...
За фазанов тоже...если их разводят и умеряно контролируют.
Но за браконьерство нужно физически предупреждать у шнобель! И отбирать оружие на всегда.
За краснокнижных только нары!
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25.10.2021 11:31 Ответить
Участь в АТО хіба дає право на вбивство тварин з червоної книги? Індульгенцію знайшли собі, оце так
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25.10.2021 15:15 Ответить
Такое правонарушение карается штрафом от 17 000 до 51 000 гривен. Это ж надо таким жадным быть, шоб не платить штраф взял и умер, шоб он был здоров!
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25.10.2021 09:13 Ответить
Надо этого хитрожопого уклониста от уплаты штрафа осудить и похоронить на тюремном кладбище.... Да получит пулю в живот, каждый убивающий ради развлечения и удовольствия....
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25.10.2021 10:23 Ответить
Пипец)))
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26.10.2021 13:18 Ответить
Если честно, лося жаль. По браконьеру -чувство торжества справедливости
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25.10.2021 09:14 Ответить
Куплю шкуру бракон'єра. Дорого.
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25.10.2021 09:17 Ответить
У нас пропозиції можуть бути.
Але будьте уважні, можуть підсунути підробку!
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25.10.2021 09:21 Ответить
В итоге погибло 2 лося...прости Господи
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25.10.2021 09:19 Ответить
Карма. 1:1
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25.10.2021 09:24 Ответить
Да, тільки лосів мало, а клятих браконьерів багато(
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25.10.2021 09:43 Ответить
ПРидурки! Якщо вже їдеш браконьєрить то вбили звіра - у причіп його і бігом з угідь! Вивіз за межі угідь і роби з ним що хочеш! А так "знахабніли" з однієї причини - бо організовував полювання єгер! "Хто що охороняє - той те і має"
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25.10.2021 09:32 Ответить
Нужно запретить охоту в природе как таковую. Хочешь охотится, инстинкт у тебя - выращивай уток, свиней, гусей-выпускай во дворе и охоться.
А то взяли моду - вроде это для них зверушки растут в лесу.
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25.10.2021 09:42 Ответить
Почему-то вспомнилась дохлая сволочь кушнарев с быдлохарьеова...
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25.10.2021 09:44 Ответить
У лося оказались длинные рук... рога. Достал обидчика с того света

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25.10.2021 09:48 Ответить
згадався кліп Wild Frontier
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25.10.2021 10:34 Ответить
Убийство лося... Вон оно как щаз трактуется
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25.10.2021 09:58 Ответить
Лось - промысловое животное.Их можно разводить.Он легко может стать добычей волков.Я не охотник, не рыбак,но не сторонник запретов.В Африке почти истребили слонов из-за бивней.В результате такого отбора ,теперь начинает размножаться ветвь слонов,у которых нет бивней.Тоже и с лосями.Лоси могут быть очень прибыльной статьей доходов для лесников и без убийства.Достаточно доить лосих . Молоко имеет очень специфический вкус,но является очень жирным и целебным.Маленько рекламы и доходы потекут рекой из-за границы.Лосихи очень легко приручаются при прикорме концентратами и легко отдают молоко много раз в сутки.
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25.10.2021 10:02 Ответить
лось принадлежит мусорам, хрен на него, даже если сожгут лес не жалко, он тоже приватизироан каким то депутатом,
типа Лозинского,
к слову ему должны бы уже Героя Украины присвоить,
нон ловко в компании с мусорами умеет охотиться на
лохов-граждан
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25.10.2021 10:03 Ответить
Мясо отправили на экспертизу на шашлыки ментам...
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25.10.2021 10:15 Ответить
Владелец оружия. Стрелок. Инструктор по огневой подготовке. Трохы спортсмен. Участник. Резервист (ТрО, все дела).

Принципы - убивать можно лишь то, что тебе угрожает. Комара, осу, двуногого кацапа с оружием, бешеную собаку, несущуюся на твоего ребенка.
Убивать можно для собственного выживания (полная дупа, все накрылось, единственное доступное мясо бегает в лесу).
Исключение - в некоторых случаях искусственное снижение расплодившейся популяции. Волков, например.
Точка.
Охотиться просто так - психопатия. Таких выродков стоит изолировать от общества.
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25.10.2021 10:20 Ответить
Чем тебе комар угрожает?Острым хоботком?
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25.10.2021 11:34 Ответить
років 30 тому лосі водилися навіть в степах луганщини, і не тільки вони.
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25.10.2021 10:30 Ответить
Нещодавно живий молодий лось забрів в центр Києва. Як - загадка )) На Либідській, вірніше, в районі Байкового..
І я під Києвом в лісі бачив свіжі сліди. А там клаптик такий - Одеська траса і майже поруч залізниця.
Лось вночі через Одеську трасу... Уявив..

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25.10.2021 10:34 Ответить
у 70-х, пацанами, бігали за стадом лосей (7-10особин) у Донецькій області, на межі Харківщини та Дніпропетровщини, аби побачити їх у степу зблизька.. більш ніж на півкілометра не підпустили.. але зброя 73%вого лохтората б"є далі..
******* мисливці - вбивці-жлоби-мародери...(
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25.10.2021 16:40 Ответить
Згоден.
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25.10.2021 17:53 Ответить
в реальных, плачевных условиях природы современной Украины, ВСЕ охотники-лесорубы - мародёры, убийцы и воры, крадущие у своих потомков...(((((
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25.10.2021 10:35 Ответить
Сказки венского черниговского леса.
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25.10.2021 10:40 Ответить
Очень и очень жаль. Лося. В смысле , животное.
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25.10.2021 10:42 Ответить
Какие ***** 17 тыс. Гривень? За убийство краснокнижных животных нужно давать конфискацию. Или будет как с мамонтами- будете детям на картинках показывать
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25.10.2021 15:10 Ответить
Скільки коштує рушниця скільки патрони іскільки 2 3 кіло гов,ядини невже тобі жерти було нічого що тварину яка тобі не заважала не погрожувала ти вбив правда сам здох по іншому не скажу
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12.04.2025 14:30 Ответить
 
 