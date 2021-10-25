Один из главарей террористической группировки "Восток" заочно приговорен к 10 годам тюрьмы, - контрразведка СБУ. ФОТО

Шевченковский районный суд города Черновцы заочно приговорил к 10 годам лишения свободы террориста так называемой "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным контрразведки, уроженец города Макеевка Донецкой области с позывным "Миха" в 2014 году присоединился к группировке наемников РФ "Восток".

"Радикально настроенный 28-летний молодой человек сразу начал продвигаться по "карьерной лестнице" от командира взвода до заместителя командира роты мотострелкового батальона, а впоследствии - первого заместителя начальника штаба полка. Непосредственно участвовал в боевых действиях против военнослужащих ВСУ и сотрудников украинских правоохранительных органов вблизи Донецкого аэропорта, Ясиновки, Красного Партизана, Пантелеймоновки", - говорится в сообщении.

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Во время отсутствия командира полка российский наемник выполнял его обязанности и лично руководил незаконным вооруженным формированием и, по показаниям свидетелей, отдавал приказы о проведении боевых действий в Авдеевке, Песках, Саур-Могиле. За свои "подвиги" террорист был неоднократно награжден оккупационной "администрацией".

Также следствием установлено, что "Миха" сотрудничает с российской разведкой и часто ездит в РФ.

Суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Сейчас осужденный скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области, он объявлен в розыск.

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