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Один из главарей террористической группировки "Восток" заочно приговорен к 10 годам тюрьмы, - контрразведка СБУ. ФОТО

Один из главарей террористической группировки

Шевченковский районный суд города Черновцы заочно приговорил к 10 годам лишения свободы террориста так называемой "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным контрразведки, уроженец города Макеевка Донецкой области с позывным "Миха" в 2014 году присоединился к группировке наемников РФ "Восток".

"Радикально настроенный 28-летний молодой человек сразу начал продвигаться по "карьерной лестнице" от командира взвода до заместителя командира роты мотострелкового батальона, а впоследствии - первого заместителя начальника штаба полка. Непосредственно участвовал в боевых действиях против военнослужащих ВСУ и сотрудников украинских правоохранительных органов вблизи Донецкого аэропорта, Ясиновки, Красного Партизана, Пантелеймоновки", - говорится в сообщении.

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Во время отсутствия командира полка российский наемник выполнял его обязанности и лично руководил незаконным вооруженным формированием и, по показаниям свидетелей, отдавал приказы о проведении боевых действий в Авдеевке, Песках, Саур-Могиле. За свои "подвиги" террорист был неоднократно награжден оккупационной "администрацией".

Также следствием установлено, что "Миха" сотрудничает с российской разведкой и часто ездит в РФ.

Суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Сейчас осужденный скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области, он объявлен в розыск.

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Один из главарей террористической группировки Восток заочно приговорен к 10 годам тюрьмы, - контрразведка СБУ 01
Один из главарей террористической группировки Восток заочно приговорен к 10 годам тюрьмы, - контрразведка СБУ 02

Автор: 

контрразведка (496) СБУ (20023) терроризм (18692) наемники рф (2092)


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Топ комментарии
+8
когда пойманным сепарам закрашивают морду это ладно . типа не доказано шо он сепар . презумпция невиновности и все такое . но если этого приговорили на десять лет ( хоть и заочно ) значит вина его доказана . а раз так то ничего не мешает и фамилию назвать и морду лица пропечатать . а ну как на улице встречу . тем более что они все ринулись к нам пенсии и инвалидности оформлять
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25.10.2021 10:12 Ответить
+6
А морду чому замазали ??
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25.10.2021 10:09 Ответить
+4
Стесняюсь спросить - а к скольким годам украинский суд приговорил изменника, террориста Ходаковского, бывшего полковника СБУ, командира "Востока", на совести которого смерти многих украинцев???
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25.10.2021 10:16 Ответить
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А морду чому замазали ??
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25.10.2021 10:09 Ответить
Наверное чтобы третья сила не срисовала и не освободила его от уголовной ответственности
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25.10.2021 10:18 Ответить
Будущий депутат Верховной Рады от Лугандонии.
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25.10.2021 10:34 Ответить
когда пойманным сепарам закрашивают морду это ладно . типа не доказано шо он сепар . презумпция невиновности и все такое . но если этого приговорили на десять лет ( хоть и заочно ) значит вина его доказана . а раз так то ничего не мешает и фамилию назвать и морду лица пропечатать . а ну как на улице встречу . тем более что они все ринулись к нам пенсии и инвалидности оформлять
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25.10.2021 10:12 Ответить
Заочное правосудие самое правосудистое из всех правосудий мира!
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25.10.2021 10:16 Ответить
Приговор заочно ))Это как и заочно учиться. Диплом есть ,а знаний нет.
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25.10.2021 10:16 Ответить
Це як лікуватись у кашперовського по телевізору,а заочно навчитись можна краще ніж на стаціонарі,було б бажання.
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25.10.2021 10:22 Ответить
Стесняюсь спросить - а к скольким годам украинский суд приговорил изменника, террориста Ходаковского, бывшего полковника СБУ, командира "Востока", на совести которого смерти многих украинцев???
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25.10.2021 10:16 Ответить
И не стыдно тебе такие вопросы спрашивать?
А потом этим же губами будешь детей своих целовать и воспитывать ...... тьфу! .... стыдобище какое!
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25.10.2021 10:26 Ответить
При Порохе эта скотина уже каталась бы на лифте с моторылой, а при ЗЕ - отсидит заочно. Главное, чтобы ху_ло не рассердился.
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25.10.2021 10:32 Ответить
10 лет. на расии дали бы 20-25
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25.10.2021 11:00 Ответить
Чого так слабо може ще йому орден дати. Вони тільки патріотів можуть судити
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25.10.2021 13:28 Ответить
 
 