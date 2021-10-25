Украина получит оборудование для транспортировки и эффективного хранения вакцин от COVID-19, - Минздрав. ФОТОрепортаж
Министерство здравоохранения Украины в партнерстве с UNICEF Ukraine и при финансовой поддержке правительства США обновляет холодовое оборудование для транспортировки и временного хранения вакцин от COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.
"Для удовлетворения насущных потребностей USAID предоставляет 2,8 млн долларов, которые будут направлены ЮНИСЕФ на закупку преквалифицированного ВОЗ оборудования пассивного охлаждения для безопасной и эффективной транспортировки и временного хранения вакцин в учреждениях первичной медицинской помощи и при их использовании мобильными бригадами", - сказано в сообщении.
30 сентября ЮНИСЕФ доставил первую партию холодового оборудования, включая 2700 термосумок, в которых вакцины от COVID-19 могут храниться при температурах от +2 до + 8 °C.
Всего планируется доставить:
- 5643 термоконтейнера
- 8100 термосумок
- 197 730 хладоэлементов
- 27 486 устройств температурного мониторинга
При поддержке USAID оборудование получат 3100 пунктов прививок, 1034 из которых работают на базе учреждений первичной медицинской помощи, и 800 мобильных бригад.
В дальнейшем это оборудование можно будет использовать для транспортировки и хранения вакцин, предусмотренных национальным календарем профилактических прививок.
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Антип... я понимаю, что и до этого таковое оборудование в принципе в Украине - было.
Но.
Задумайся.
Раз поставили - значит его перед этим кто-то (Минздрав Украины) запросил, верно?
А раз запросил, значит его не хватало, иначе - зачем просить?
И с противоположной стороны - раз поставили, удовлетворили запрос, значит имели основания полагать, что в Украине такого оборудования не хватает - иначе поставили бы тем, кто нуждается реально.
А теперь возникает вопрос - как соотносится очевидная нехватка оборудования, необходимого для правильного хранения вакцин с заявлениями Минздрава о соблюдении всех требований к хранению и транспортировке (в т.ч. по температурному режиму)?
Подсказка: ложью Минздрава, возможно?
И еще один вопрос: как скажется очевидная нехватка оборудования для надлежащего хранения вакцин - на реальном качестве того, что получит вакцинированный пациент? Какие последствия это вызовет в его организме в хоть сколько-нибудь значимом временном промежутке? (Я помню, ты говорил, что поствакцинальными считаются реакции, возникающие в 30-дневном промежутке после укола. А ведь после укола можно прожить и больше...)
Ну и скажу тебе, как человек уже немного знакомый с работой, предполагающей взаимодействие со структурами типа Юнисеф (на примере ООН, их тендерами). Такой запрос по мановению руки не реализуется. То есть низзя сегодня попросить потому что спохватились и завтра уже получить, нужно запросить заранее. Сильно заранее.
И представить доказательства (ты бы видел списки документов по тендерам...) необходимости... и по предполагаемым фактам тебе дадут отворот-поворот... нужны подтвержденные. Иначе ... забудь.
Вариант "сейчас спохватились, сразу подсуетились, получили" - сказки.
А раньше в-ы Пфайзер хранили в низкотемпературных холодильниках и заблаговременно доставали нужное кол-во вакцин, повышали их температуру и перемещали в пассивные контейнеры для мобильных групп.
Например вот тут:
https://tsn.ua/ru/exclusive/lyashko-prizval-ukraincev-ne-otkazyvatsya-ot-vakcinacii-i-rasskazal-ob-uvelichenii-kolichestva-privivok-1756060.html
"Также Ляшко заверил, что вакцины для повторного ввода, хватит всем"
Я понимаю. Но невозможно было согласовать заявку в Юнисеф, если контейнеров хватает, понимаешь? Хрен бы её кто согласовал. Да и не направил бы никто. Вот в чем дело.
"Также Ляшко заверил, что вакцины для повторного ввода, хватит всем"
Это он о резервировании второй дозы для однократно вакцинированных.
Чтобы получить вторую дозу вакцины - нужно сначала получить первую.
А раз повторной хватит - всем, то и первой очевидно тоже.
Ну ладно, читай тут:
https://covid.obozrevatel.com/lyashko-zayavil-o-gotovnosti-sistemyi-zdravoohraneniya-k-vspyishke-shtamma-delta.htm
"Вакцины хватит всем желающим. Это лучший способ защиты от болезни"
Всем желающим. Привитым одной дозой, непривитым, серым, белым, красным... всем желающим)).