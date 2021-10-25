Украина получит оборудование для транспортировки и эффективного хранения вакцин от COVID-19, - Минздрав. ФОТОрепортаж

Министерство здравоохранения Украины в партнерстве с UNICEF Ukraine и при финансовой поддержке правительства США обновляет холодовое оборудование для транспортировки и временного хранения вакцин от COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

"Для удовлетворения насущных потребностей USAID предоставляет 2,8 млн долларов, которые будут направлены ЮНИСЕФ на закупку преквалифицированного ВОЗ оборудования пассивного охлаждения для безопасной и эффективной транспортировки и временного хранения вакцин в учреждениях первичной медицинской помощи и при их использовании мобильными бригадами", - сказано в сообщении.

30 сентября ЮНИСЕФ доставил первую партию холодового оборудования, включая 2700 термосумок, в которых вакцины от COVID-19 могут храниться при температурах от +2 до + 8 °C.

Всего планируется доставить:

- 5643 термоконтейнера

- 8100 термосумок

- 197 730 хладоэлементов

- 27 486 устройств температурного мониторинга

При поддержке USAID оборудование получат 3100 пунктов прививок, 1034 из которых работают на базе учреждений первичной медицинской помощи, и 800 мобильных бригад.

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В дальнейшем это оборудование можно будет использовать для транспортировки и хранения вакцин, предусмотренных национальным календарем профилактических прививок.











Фото: Минздрав/Facebook