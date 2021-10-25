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Украина получит оборудование для транспортировки и эффективного хранения вакцин от COVID-19, - Минздрав. ФОТОрепортаж

Министерство здравоохранения Украины в партнерстве с UNICEF Ukraine и при финансовой поддержке правительства США обновляет холодовое оборудование для транспортировки и временного хранения вакцин от COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

"Для удовлетворения насущных потребностей USAID предоставляет 2,8 млн долларов, которые будут направлены ЮНИСЕФ на закупку преквалифицированного ВОЗ оборудования пассивного охлаждения для безопасной и эффективной транспортировки и временного хранения вакцин в учреждениях первичной медицинской помощи и при их использовании мобильными бригадами", - сказано в сообщении.

30 сентября ЮНИСЕФ доставил первую партию холодового оборудования, включая 2700 термосумок, в которых вакцины от COVID-19 могут храниться при температурах от +2 до + 8 °C.

Всего планируется доставить:

- 5643 термоконтейнера
- 8100 термосумок
- 197 730 хладоэлементов
- 27 486 устройств температурного мониторинга

Украина получит оборудование для транспортировки и эффективного хранения вакцин от COVID-19, - Минздрав 01

При поддержке USAID оборудование получат 3100 пунктов прививок, 1034 из которых работают на базе учреждений первичной медицинской помощи, и 800 мобильных бригад.

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В дальнейшем это оборудование можно будет использовать для транспортировки и хранения вакцин, предусмотренных национальным календарем профилактических прививок.

Украина получит оборудование для транспортировки и эффективного хранения вакцин от COVID-19, - Минздрав 02

Украина получит оборудование для транспортировки и эффективного хранения вакцин от COVID-19, - Минздрав 03
Украина получит оборудование для транспортировки и эффективного хранения вакцин от COVID-19, - Минздрав 04
Украина получит оборудование для транспортировки и эффективного хранения вакцин от COVID-19, - Минздрав 05
Украина получит оборудование для транспортировки и эффективного хранения вакцин от COVID-19, - Минздрав 06
Украина получит оборудование для транспортировки и эффективного хранения вакцин от COVID-19, - Минздрав 07
Фото: Минздрав/Facebook

Минздрав (4903) США (27106) ЮНИСЕФ (166) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+6
Хыгыгы. А пока, выходит, хранили какпопало. Не удивлён
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25.10.2021 10:35 Ответить
+4
т.е. до этого их хранили и транспортировали как придется. нормально.
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25.10.2021 10:40 Ответить
+2
А если бы они передали автомобили "скорой помощи", ты написал бы, что до этого врачи на велосипедах на вызовы ездили?
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25.10.2021 10:50 Ответить
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Хыгыгы. А пока, выходит, хранили какпопало. Не удивлён
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25.10.2021 10:35 Ответить
т.е. до этого их хранили и транспортировали как придется. нормально.
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25.10.2021 10:40 Ответить
А если бы они передали автомобили "скорой помощи", ты написал бы, что до этого врачи на велосипедах на вызовы ездили?
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25.10.2021 10:50 Ответить
На ржавых корытах которым место на помойке.
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25.10.2021 10:56 Ответить
Такую только для антиваксеров выделят, ее потом можно просто сжечь, а не дезинфецировать.
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25.10.2021 11:01 Ответить
Вобщем как всегда ответить то особо и нечего. Ктото удивлён?
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25.10.2021 11:05 Ответить
Привозили точно в таких же сумках, просто темпы вакцинации ускоряются - нужно еще больше чем было до этого, кеп.
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25.10.2021 11:18 Ответить
Нарешті дійшла черга до холодильного обладнання....
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25.10.2021 10:51 Ответить
спасибо usaid что помогают волонтерам, а то в зеленые из 72 млрд ковидного фонда половину на асфальт потратили а про холодильники забыли...
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25.10.2021 11:09 Ответить
Интересно.
Антип... я понимаю, что и до этого таковое оборудование в принципе в Украине - было.
Но.
Задумайся.
Раз поставили - значит его перед этим кто-то (Минздрав Украины) запросил, верно?
А раз запросил, значит его не хватало, иначе - зачем просить?
И с противоположной стороны - раз поставили, удовлетворили запрос, значит имели основания полагать, что в Украине такого оборудования не хватает - иначе поставили бы тем, кто нуждается реально.
А теперь возникает вопрос - как соотносится очевидная нехватка оборудования, необходимого для правильного хранения вакцин с заявлениями Минздрава о соблюдении всех требований к хранению и транспортировке (в т.ч. по температурному режиму)?
Подсказка: ложью Минздрава, возможно?
И еще один вопрос: как скажется очевидная нехватка оборудования для надлежащего хранения вакцин - на реальном качестве того, что получит вакцинированный пациент? Какие последствия это вызовет в его организме в хоть сколько-нибудь значимом временном промежутке? (Я помню, ты говорил, что поствакцинальными считаются реакции, возникающие в 30-дневном промежутке после укола. А ведь после укола можно прожить и больше...)
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25.10.2021 10:58 Ответить
Все очень просто. Заболеваемость подскочила и ранее сомневающиеся метнулись прививаться. И такого кличества контейнеров, что раньше хватало на день, теперь заканчивается за 3-4 часа. Все большей популярностью пользуется вакцина Пфайзер, поэтому и надо больше контейнеров.
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25.10.2021 11:17 Ответить
Погоди-погоди. Но ведь, как утверждают в Минздраве - вакцины хватит всем. И тем кто уже, и тем, кто только "спохватился". А где же тогда необходимая для спохватившихся вакцина - хранилась? Как транспортировалась до мест хранения - за счет какого оборудования обеспечивался температурный режим?
Ну и скажу тебе, как человек уже немного знакомый с работой, предполагающей взаимодействие со структурами типа Юнисеф (на примере ООН, их тендерами). Такой запрос по мановению руки не реализуется. То есть низзя сегодня попросить потому что спохватились и завтра уже получить, нужно запросить заранее. Сильно заранее.
И представить доказательства (ты бы видел списки документов по тендерам...) необходимости... и по предполагаемым фактам тебе дадут отворот-поворот... нужны подтвержденные. Иначе ... забудь.
Вариант "сейчас спохватились, сразу подсуетились, получили" - сказки.
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25.10.2021 11:25 Ответить
Давай ссылку, где Минздрав такое утверждает. Я не слышал, чтобы 66 млн вакцин было на складах.
А раньше в-ы Пфайзер хранили в низкотемпературных холодильниках и заблаговременно доставали нужное кол-во вакцин, повышали их температуру и перемещали в пассивные контейнеры для мобильных групп.
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25.10.2021 12:01 Ответить
Та много раз.
Например вот тут:
https://tsn.ua/ru/exclusive/lyashko-prizval-ukraincev-ne-otkazyvatsya-ot-vakcinacii-i-rasskazal-ob-uvelichenii-kolichestva-privivok-1756060.html

"Также Ляшко заверил, что вакцины для повторного ввода, хватит всем"

Я понимаю. Но невозможно было согласовать заявку в Юнисеф, если контейнеров хватает, понимаешь? Хрен бы её кто согласовал. Да и не направил бы никто. Вот в чем дело.
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25.10.2021 12:06 Ответить
Ты сам прочитал то, что цитируешь?
"Также Ляшко заверил, что вакцины для повторного ввода, хватит всем"
Это он о резервировании второй дозы для однократно вакцинированных.
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25.10.2021 12:11 Ответить
Он там где-то написал про однократно вакцинированных? Он сказал ровно то что сказал.
Чтобы получить вторую дозу вакцины - нужно сначала получить первую.
А раз повторной хватит - всем, то и первой очевидно тоже.

Ну ладно, читай тут:
https://covid.obozrevatel.com/lyashko-zayavil-o-gotovnosti-sistemyi-zdravoohraneniya-k-vspyishke-shtamma-delta.htm

"Вакцины хватит всем желающим. Это лучший способ защиты от болезни"

Всем желающим. Привитым одной дозой, непривитым, серым, белым, красным... всем желающим)).
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25.10.2021 12:13 Ответить
Вот сейчас количество желающих резко подскочило, а количество вакцин на складах - нет. Что тут удивительного?
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25.10.2021 12:31 Ответить
Правильно. Если на то кол-во вакцин - хватало средств, то зачем просить еще? Более того - если их хватало - то запрос был бы оставлен без ответа.
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25.10.2021 12:33 Ответить
Умник..посмотри темпы вакцинации и бросай выстраивать тупые логические цепочки.
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25.10.2021 11:20 Ответить
Почему лица у всех на фото такие траурные? Unicef не платит зарплаты?
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25.10.2021 12:56 Ответить
кстати. обратите внимание, на бутылочке с вакциной, нет маркера, который изменяет цвет, если был нарушен температурный режим хранения. т.е. защита от дурака, который махнет рукой, если холодильник отключится на час. такой маркер есть на вакцинах для детей. а здесь нет. те. могут вколоть испорченный раствор и не узнаете почему рога выросли.
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28.10.2021 18:05 Ответить
 
 