В Запорожье почтили память погибших на Донбассе неопознанных воинов. ФОТОрепортаж

На Кушугумском кладбище под Запорожьем состоялась акция памяти погибших в зоне боевых действий на востоке Украины украинских военных, которые до сих пор не идентифицированы и не опознаны.

На кладбище состоялась панихида по погибшим. Участники акции также почтили минутой молчания память погибших защитников Отечества, подняли в их честь национальный и красно-черный флаг на установленном недавно общественностью флагштоке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В честь наших павших воинов будем поднимать наши флаги - национальный и боевой, красно-черный. Идея (установить флагшток для флагов. - Ред.) возникла в прошлом году. Слушал радиопередачу. Передача была посвящена Иловайской трагедии. И там волонтер из Киева поднял проблему идентификации бойцов и сказал следующее: "Ребята, у вас в Запорожье на Кушугумском кладбище даже флага нет для своих бойцов. На Старобельском есть, на Краснопольском есть. В Запорожье ничего нет. Почтите своих воинов - установите флаг". Больше года работы - и с единомышленниками установили этот держатель флага", - рассказал инициатор акции Артем Литвинов.

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К акции почтения памяти погибших присоединились запорожские активисты, волонтеры, которые занимаются идентификацией погибших защитников, ветераны военного конфликта на востоке Украины.

Как отмечается, запорожские ветераны и волонтеры выступают с инициативой создания на Кушугумском кладбище специального мемориала.

На Кушугумском кладбище в течение 2014-2015 года похоронены 118 неизвестных военнослужащих, погибших во время военного конфликта на востоке Украины.



