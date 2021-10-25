Монтаж бетонного завода для строительства моста через Днепр завершился в Кременчуге, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

В Кременчуге завершили монтаж бетонного завода, который будет поставлять материал для строительства моста в городе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Службы автомобильных дорог в Полтавской области.

"На 100% смонтирован бетонный завод, который будет поставлять материал для строительства моста через р. Днепр в г. Кременчуг. Подрядчиком успешно опробованы все его системы", - рассказали в автодоре.

Отмечается, что завод рассчитан на производство 160 кубометров уплотненного бетона в час и должен полностью покрыть потребности строительства Кременчугского моста. Работы проводятся в рамках президентской программы "Большая стройка".

Параллельно с монтажом завода на левом берегу реки создают пирс. Также пирс создадут на правом берегу для того, чтобы доставлять материалы и оборудование. Для левобережного пирса использовали 87 труб длиной 14 метров.

Также из Турции вскоре должна прийти очередная партия флота для строительства моста: баржа, кран, материалы для устройства пилонов на воде и другие.

На строительстве одновременно задействовано 129 специалистов.

Напомним, создание нового моста в Кременчуге является флагманским проектом программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Он станет альтернативой старому 150-летнему Крюковском мосту и обеспечит качественное транспортное сообщение для промышленного центра региона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ремонт трех предаварийных мостов стартует на Черниговщине, - ОГА. ФОТОрепортаж







