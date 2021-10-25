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Монтаж бетонного завода для строительства моста через Днепр завершился в Кременчуге, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

В Кременчуге завершили монтаж бетонного завода, который будет поставлять материал для строительства моста в городе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Службы автомобильных дорог в Полтавской области.

"На 100% смонтирован бетонный завод, который будет поставлять материал для строительства моста через р. Днепр в г. Кременчуг. Подрядчиком успешно опробованы все его системы", - рассказали в автодоре.

Отмечается, что завод рассчитан на производство 160 кубометров уплотненного бетона в час и должен полностью покрыть потребности строительства Кременчугского моста. Работы проводятся в рамках президентской программы "Большая стройка".

Параллельно с монтажом завода на левом берегу реки создают пирс. Также пирс создадут на правом берегу для того, чтобы доставлять материалы и оборудование. Для левобережного пирса использовали 87 труб длиной 14 метров.

Также из Турции вскоре должна прийти очередная партия флота для строительства моста: баржа, кран, материалы для устройства пилонов на воде и другие.

На строительстве одновременно задействовано 129 специалистов.

Напомним, создание нового моста в Кременчуге является флагманским проектом программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Он станет альтернативой старому 150-летнему Крюковском мосту и обеспечит качественное транспортное сообщение для промышленного центра региона.

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Монтаж бетонного завода для строительства моста через Днепр завершился в Кременчуге, - Укравтодор 01
Монтаж бетонного завода для строительства моста через Днепр завершился в Кременчуге, - Укравтодор 02
Монтаж бетонного завода для строительства моста через Днепр завершился в Кременчуге, - Укравтодор 03
Монтаж бетонного завода для строительства моста через Днепр завершился в Кременчуге, - Укравтодор 04

Автор: 

Кременчуг (354) Большая стройка (728) Полтавская область (1180)


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Топ комментарии
+5
Олег! Вот ты или категорически больной на голову, или просто дебильный тролль татаровский. Ты можешь прояснить для форумчан этот вопрос?
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25.10.2021 16:12 Ответить
+5
Шо ты мелишь? Я президент - должно быть, как минимум

Такие дебилы
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25.10.2021 16:19 Ответить
+3
Нет, исключено. Народ-то уже прозрел, Мощный поток мочи в глаза всех уже в чувство привел. А ты либо безнадежное тупорылое, *******, либо троллячье продажное говно.
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25.10.2021 16:33 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Молодцы ! Наконец то деньги народные идут для народа
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25.10.2021 16:06 Ответить
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25.10.2021 16:11 Ответить
Олег! Вот ты или категорически больной на голову, или просто дебильный тролль татаровский. Ты можешь прояснить для форумчан этот вопрос?
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25.10.2021 16:12 Ответить
Легко. Я народ Украины
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25.10.2021 16:16 Ответить
Шо ты мелишь? Я президент - должно быть, как минимум

Такие дебилы
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25.10.2021 16:19 Ответить
Нет, исключено. Народ-то уже прозрел, Мощный поток мочи в глаза всех уже в чувство привел. А ты либо безнадежное тупорылое, *******, либо троллячье продажное говно.
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25.10.2021 16:33 Ответить
ти нарід запоребрика а не Украини
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25.10.2021 16:54 Ответить
скажи ещё, что клован за свои деньги строит,
мы посмеёмся
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25.10.2021 18:15 Ответить
Забавный "ЗАВОД" на фото

на производство 160 кубометров уплотненного бетона в час нужно просто смешать цемент, воду и "камешки"!

Какой позор!
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25.10.2021 16:17 Ответить
в чём позор ?
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25.10.2021 18:21 Ответить
А я жил там недалеко, прикольно посмотреть знакомые виды.
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25.10.2021 16:18 Ответить
хорошо тебе, а я тут живу!
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25.10.2021 16:20 Ответить
Так это вам там хорошо, Кремень довольно чистый город, чего не могу сказать о Киеве.
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25.10.2021 16:26 Ответить
Та я вас умоляю! Город подполных миллионеров с нищим населением!

Ах да...с зарплатой в 8-10 000 грн
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25.10.2021 16:41 Ответить
А тут по 18-20 тысяч, и с гораздо бОльшими ценами, где каждый первый норовит тебя кидануть на любую сумму.
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25.10.2021 17:24 Ответить
Кременчуг бывший еврейский город. Тут тебя могут кинуть не хуже чем в Одессе
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26.10.2021 00:31 Ответить
Хлеб подорожал на 20%, масло на 23%, макароны на 17%. Зе...бешься переселять.
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25.10.2021 16:35 Ответить
я помню этот мост на котором по бокам со стороны Крюкова барельефы сралена и членена висели.
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25.10.2021 16:50 Ответить
От брехуни,міст збудували після другої світової,а по 150 років лише бикам(опорам) моста.
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25.10.2021 18:01 Ответить
это правда. В первой версии моста он был одноэтажный и не поднимающийся. Это уже после войны сделали его первый этаж для жд второй для авто. И сделали подъем для прохождения больших судов.
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25.10.2021 18:04 Ответить
 
 