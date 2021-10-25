В Симферополе оккупанты задержали 21 крымского татарина во время "суда" по делу "Красногвардейской группы" Хизб ут-Тахрир. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В оккупированном Крыму российские силовики вновь задержали крымских татар и журналистов возле здания подконтрольного Кремлю Крымского гарнизонного суда.

Об этом сообщает Крымская солидарность, передает Цензор.НЕТ.

25 октября проходит "апелляция" по делу "Красногвардейской группы" Хизб ут-Тахрир.

Слушатели и журналисты, находящиеся у здания "суда" в Симферополе, задерживаются и помещаются в автобус полиции.

В прямых эфирах, снятых корреспондентами "Грани.ру" и "Крымской солидарности" видно, что несколько человек ожидали у ворот "Крымского гарнизонного военного суда".

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Российские оккупанты требовали от собравшихся разойтись, ссылаясь якобы на карантинные нормы.

Примерно в 11:20 ожидающие в стороне десятки российских силовиков в камуфляже, выдвинулись в сторону слушателей и грубо затолкали их в заранее подогнанные автобусы. Снимающий происходящее на видео корреспондент, кричит оккупантам, что он журналист, прежде чем его схватили правоохранители.

Задержанных крымских татар, которые приехали на суд в Симферополе, доставили в отдел "полиции" "Центральный".

Стало известно, что оккупанты задержали 21 крымского татарина, которые пришли в качестве слушателей на рассмотрение "апелляции" по делу "Красногвардейской группы" Хизб ут-Тахрир в "Крымский гарнизонный военный суд" в Симферополе. Защищать их будет юрист Рустем Кямилев.

Среди доставленных в отделение числятся: Исмаил Ваапов 1996 г.р., Ремзий Бекиров 1986 г.р., Мустафа Бекиров 1996 г.р., Зидан Аджикелямов 1985 г.р., Руслан Параламов 1988 г.р., Длявер Ибрагимов 1990 г.р., Энвер Абселямов 1991 г.р., Дилявер Меметов 1983 г.р., Раим Сейтхалилов 1992 г.р., Эльдар Якубов 1980 г.р., Эреджеп Мемешев 1992 г.р., Аметхан Умеров 1986 г.р., Эрвин Эмиралиев 1982 г.р., Решат Халилов 1988 г.р., Энвер Ниметулаев 1980 г.р., Эскендер Салиев 1973 г.р., Заир Абдулжемилев 1977 г.р., Юнус Булатов 1969 г.р., Айдер Гемеджи 1981 г.р., Дилявер Меметов, Мир Ибрагим Ибрагимов 1980 г.р.

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Задержанных снимают на камеру в зале, где они сейчас массово пребывают - без соблюдения социальной дистанции.

Сообщается, что "суд" удовлетворил допустить зал "Крымского гарнизонного военного суда" 5 слушателей, но уже после задержаний крымских татар оккупантами на улице.

Корреспондент "Крымской солидарности" Зидан Аджикелямов осуществлял видеосъемку снаружи "Крымского гарнизонного военного суда" и был задержан одним из первых, несмотря на то, что уведомил силовиков о своем статусе представителя СМИ: "Я им говорил, что я журналист и у меня есть разрешение. Мне ответили, - "Там поговорим", и сразу скрутили руки, крича, - "Не сопротивляйся!" Я сообщил им, что их действия незаконны, но им было плевать", - передал Аджикелямов.



















