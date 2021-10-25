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Группа, "отмывшая" десятки миллионов долларов для хакеров из Darknet, задержана в Николаеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Группа,

Киберспециалисты СБУ и спецорганы США провели совместную операцию по разоблачению украинцев, которые действовали в сети Darknet. Злоумышленники занимались "отмыванием" денег для международных хакеров и за время своей деятельности легализовали десятки миллионов долларов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В ходе расследования установлено, что группа, маскируясь под разными ник-неймами в сети Darknet, использовала разветвленную сеть подставных лиц, финансовых сервисов и проводила сложные операции по легализации преступных доходов в интересах киберпреступников.

Клиентами были хакеры, которые занимались киберкражами и хотели вывести краденое в наличность. Например, воры, которые "взламывали" банковские счета компаний по всему миру, забирали себе виртуальные деньги "жертвы".

Группа, отмывшая десятки миллионов долларов для хакеров из Darknet, задержана в Николаеве, - СБУ 01
Группа, отмывшая десятки миллионов долларов для хакеров из Darknet, задержана в Николаеве, - СБУ 02

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержан украинский хакер, нанесший более чем 100 иностранным компаниям убытков на 150 млн долл., - прокуратура. ФОТО

Злоумышленники также самостоятельно изготавливали и продавали флэш-накопители с вирусами, которые взламывали цифровые кошельки жертв и похищали из них криптовалюту.

Группа, отмывшая десятки миллионов долларов для хакеров из Darknet, задержана в Николаеве, - СБУ 03
Группа, отмывшая десятки миллионов долларов для хакеров из Darknet, задержана в Николаеве, - СБУ 04

Преступников выявили в Николаеве, в рамках международного сотрудничества с органами США. Вследствие обысков у злоумышленников правоохранители изъяли: компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности; вредоносное ПО, программно-аппаратные средства; черновые записи и наличные.

Группа, отмывшая десятки миллионов долларов для хакеров из Darknet, задержана в Николаеве, - СБУ 05

Смотрите: "Армия" в 50 тысяч ботов: СБУ накрыла на Харьковщине ботоферму, распространявшую заказные материалы из РФ. ФОТОрепортаж

Сейчас осуществляется анализ изъятой информации для привлечения к уголовной ответственности всех причастных, в том числе иностранных заказчиков махинаций.

Автор: 

киберпреступление (762) Николаев (2160) отмывание денег (197) правоохранительные органы (2970) СБУ (20033) силовики (2799)


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Топ комментарии
+14
Ребятки из СБУ, народ интересует не мониторы, компы, флэшки и другое барахло, а сколько задержано лиц, кто они, хотя бы в общих чертах, и сколько денег конфисковано. А также очень интересно, сколько хацкеров в Украине посажено реально в тюрьму за последние 7 лет
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25.10.2021 21:26 Ответить
+4
Вы что, задержание это же только начало торга
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25.10.2021 21:55 Ответить
+1
Коли там замість долара,буде міжнародна резервна валюта,біткоїн?
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25.10.2021 21:30 Ответить
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Ребятки из СБУ, народ интересует не мониторы, компы, флэшки и другое барахло, а сколько задержано лиц, кто они, хотя бы в общих чертах, и сколько денег конфисковано. А также очень интересно, сколько хацкеров в Украине посажено реально в тюрьму за последние 7 лет
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25.10.2021 21:26 Ответить
Вы что, задержание это же только начало торга
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25.10.2021 21:55 Ответить
ой хламидии приготовится
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25.10.2021 21:27 Ответить
Коли там замість долара,буде міжнародна резервна валюта,біткоїн?
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25.10.2021 21:30 Ответить
сколько денюжков..я упал и плачу
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25.10.2021 21:36 Ответить
вава, ти й тут встигло?
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25.10.2021 22:29 Ответить
молодці сбу.
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26.10.2021 01:16 Ответить
респект спецслужбам..., так бы ещё с олигархами поработали.
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26.10.2021 08:34 Ответить
ну и что этим животным дадут пожизненно? конечно нет! до 8 лет напишут решение суда ... вот и всё правосудие у нас было есть и видать ни скоро будет! такие смешные судьи и законы наши *****.... дают сроки бандитам, корупционерам .садистам и боевикам -сепаратистам,что смешно и горько одновременно...* паковать всех таких авторитетов по максимуму до 25 лет. пусть гниды сидят пожизнено. иначе не избавится от преступности! менять законы, а не выпускать быдлоту по закону долбанной фсбэшной савченко!
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26.10.2021 08:39 Ответить
Арахамия?
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26.10.2021 08:48 Ответить
У Николаева городской бюджет $170 млн. Как можно незаметно отмыть десятки миллионов?
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26.10.2021 09:00 Ответить
 
 