Группа, "отмывшая" десятки миллионов долларов для хакеров из Darknet, задержана в Николаеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты СБУ и спецорганы США провели совместную операцию по разоблачению украинцев, которые действовали в сети Darknet. Злоумышленники занимались "отмыванием" денег для международных хакеров и за время своей деятельности легализовали десятки миллионов долларов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В ходе расследования установлено, что группа, маскируясь под разными ник-неймами в сети Darknet, использовала разветвленную сеть подставных лиц, финансовых сервисов и проводила сложные операции по легализации преступных доходов в интересах киберпреступников.

Клиентами были хакеры, которые занимались киберкражами и хотели вывести краденое в наличность. Например, воры, которые "взламывали" банковские счета компаний по всему миру, забирали себе виртуальные деньги "жертвы".





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Злоумышленники также самостоятельно изготавливали и продавали флэш-накопители с вирусами, которые взламывали цифровые кошельки жертв и похищали из них криптовалюту.





Преступников выявили в Николаеве, в рамках международного сотрудничества с органами США. Вследствие обысков у злоумышленников правоохранители изъяли: компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности; вредоносное ПО, программно-аппаратные средства; черновые записи и наличные.

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Сейчас осуществляется анализ изъятой информации для привлечения к уголовной ответственности всех причастных, в том числе иностранных заказчиков махинаций.