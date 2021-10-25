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ДТП с подростками на Херсонщине: автомобиль взяли у матери и дяди. ФОТО

Автомобиль, на котором четыре человека разбились на смерть и еще двое подростков были травмированы, 15-летний "водитель" взял у дяди и матери.

Об этом пишет в Фейсбуке первый замначальника Патрульной полиции Алексей Билошицкий, сообщает Цензор.НЕТ.

"Водителю было 15 лет... Авто он взял у дяди и матери, которые владели и пользовались им. Меня всегда удивляли такие люди. Я сам отец, дядя и я не понимаю, как можно подвергать опасности ребенка", - написал он.

Билошицкий пообещал, что следствие и суд будут решать вопрос о привлечении "безответственных родственников" к ответственности.

Смотрите: Жуткое ДТП на Херсонщине: внедорожник врезался в дерево - погибли четыре человека в возрасте от 15 до 21 года. ФОТОрепортаж (обновлено)

"Так хочется, чтобы каждый взрослый думал, прежде чем делать, и понял: ваш сын или дочь, племянник или племянница вырастут и обязательно научатся водить, получат удостоверение и будут водителями. Если сами этого захотят. Но до этого времени ваша ответственность - оберегать их от необдуманных поступков. А еще, следить за своим авто - источником повышенной опасности", - добавил он.

ДТП с подростками на Херсонщине: автомобиль взяли у матери и дяди 01
ДТП с подростками на Херсонщине: автомобиль взяли у матери и дяди 02
ДТП с подростками на Херсонщине: автомобиль взяли у матери и дяди 03
ДТП с подростками на Херсонщине: автомобиль взяли у матери и дяди 04

Автор: 

ДТП (7685) подростки (460) Билошицкий Алексей (112)


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Топ комментарии
+10
Полиция показала трупы??? Неужели??? В сто крат увеличьте фото, чтобы каждую деталь рассмотрели... Может хоть у одного идиота что то щелкнет и он немного задумается...
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25.10.2021 23:30 Ответить
+7
ничего личного. просто естественный отбор в действии.
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25.10.2021 23:01 Ответить
+4
Шоб мама с дядей не так сильно расстраивались?
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25.10.2021 23:35 Ответить
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ничего личного. просто естественный отбор в действии.
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25.10.2021 23:01 Ответить
Чего странного, если в Украине полиция даёт рекомендации давать взятки, чтобы потом поймать, а хрен угадали товарищи мрази полицейские их начальники
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25.10.2021 23:15 Ответить
Полиция показала трупы??? Неужели??? В сто крат увеличьте фото, чтобы каждую деталь рассмотрели... Может хоть у одного идиота что то щелкнет и он немного задумается...
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25.10.2021 23:30 Ответить
Учится ездить надо на дешовых ведрах.
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25.10.2021 23:30 Ответить
Шоб мама с дядей не так сильно расстраивались?
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25.10.2021 23:35 Ответить
на ГАЗ-51 с гидравлическими тормозами (чтобы когда тормозил головой в кабину упирался), без гидроусилителя руля и двойным выжимом сцепления

Правда на современной тачке можешь со двора не выехать..
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25.10.2021 23:38 Ответить
Я, лет в семь, начинал с 52-го) Как заводил и переключал передачи это вообще отдельная история) Потом была куча разных тракторов) Но это никак не уберегло меня от угона родительского Запорожца в лет 16) 20 литров бензина как и не было в баке) Но помню, что за скоростью и за дорогой следил внимательно... Насколько это ночью на трассе было возможно)
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26.10.2021 01:04 Ответить
А как потом следил за своей отбитой попой?
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26.10.2021 08:35 Ответить
Родители до своей смерти так и не узнали об этом случае... Они в это время были на свадьбе на другом конце села...
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26.10.2021 12:37 Ответить
чем мать занималась с дядей, пока у них брали авто ?
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25.10.2021 23:42 Ответить
Жаль.Ужасное стечение обстоятельств...Некоторые комметаторы "умники" забыли себя в 15 лет...
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26.10.2021 00:23 Ответить
Я себе пам'ятаю. Брав у дядька Пежо 607 , 200 коней, по трасі 140 більше не їхав, по населеному пункту 60 бо своїх ще друзів можно подавити в ночі на швидкості , село було звісно, у місті не давав ніхто.
З тими хто любив погоняти не сідав.
Але звісно винний той хто дав авто, у 15 років мізків не у всіх вистачає бути обережним.
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26.10.2021 01:16 Ответить
Був у мене 607 трьохлітровий, хороша машина.
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26.10.2021 07:54 Ответить
Я гляжу, так многим и в 35 не хватает, даже на должностях...
Интересно, Милованов права имеет? И где их получил? И кто дал?
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26.10.2021 08:58 Ответить
Власник має сісти до в'язниці.
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26.10.2021 01:13 Ответить
З якого дива ?
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26.10.2021 02:43 Ответить
З того з якого сідає власник зброї як що дитина її візьме. За свої дії чи бездіяльність має бути відповідальність. Не розуміти таких речей може або недолуга людина, або янєлох.
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26.10.2021 09:20 Ответить
Навіщо батьки вчать своїх лічінок водити авто до 18 років? Ось і наслідки.
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26.10.2021 03:11 Ответить
А в США как с этим?
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26.10.2021 08:36 Ответить
США , як і Британія, недоречно порівнювати - іньша планета, повірте , просто іньша планета.
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26.10.2021 09:22 Ответить
Слава Богу, нет невинных жертв и пострадавших....
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26.10.2021 07:32 Ответить
Як немає, а пасажири авто..... ти ідіот дядьку?
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26.10.2021 09:23 Ответить
сподіваюсь,машині теж каюк?
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26.10.2021 08:44 Ответить
Поддерживаю программу Перзиндента Украины про высадку деревьев. Миллиард конешно это сильно до фига, но миллионов 15 будет самый раз - на выезде возле дома у 73% избравших, шоб был тенек и уют в других домах. Ну и на дорогу в Конче-Заспу - по осевой, крепкие дубки 5-10 летней подростки. Шоб устояли...
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26.10.2021 08:48 Ответить
Доделаем недоделки Чарльза Дарвина!
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26.10.2021 08:49 Ответить
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26.10.2021 08:49 Ответить
А может племянник-сынок достал уже дядю-маму? Вот и решили они начать жизнь с белого листа и дали ему ключи...
У меня такое ощущение возникает, когда я вижу "бландинок" за рулем Порша или Рэнж Ровера - наверное уже папику надоела, вот он и купил права и машину...
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26.10.2021 09:01 Ответить
 
 