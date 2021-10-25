ДТП с подростками на Херсонщине: автомобиль взяли у матери и дяди. ФОТО
Автомобиль, на котором четыре человека разбились на смерть и еще двое подростков были травмированы, 15-летний "водитель" взял у дяди и матери.
Об этом пишет в Фейсбуке первый замначальника Патрульной полиции Алексей Билошицкий, сообщает Цензор.НЕТ.
"Водителю было 15 лет... Авто он взял у дяди и матери, которые владели и пользовались им. Меня всегда удивляли такие люди. Я сам отец, дядя и я не понимаю, как можно подвергать опасности ребенка", - написал он.
Билошицкий пообещал, что следствие и суд будут решать вопрос о привлечении "безответственных родственников" к ответственности.
"Так хочется, чтобы каждый взрослый думал, прежде чем делать, и понял: ваш сын или дочь, племянник или племянница вырастут и обязательно научатся водить, получат удостоверение и будут водителями. Если сами этого захотят. Но до этого времени ваша ответственность - оберегать их от необдуманных поступков. А еще, следить за своим авто - источником повышенной опасности", - добавил он.
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Правда на современной тачке можешь со двора не выехать..
З тими хто любив погоняти не сідав.
Але звісно винний той хто дав авто, у 15 років мізків не у всіх вистачає бути обережним.
Интересно, Милованов права имеет? И где их получил? И кто дал?
У меня такое ощущение возникает, когда я вижу "бландинок" за рулем Порша или Рэнж Ровера - наверное уже папику надоела, вот он и купил права и машину...