ДТП с подростками на Херсонщине: автомобиль взяли у матери и дяди. ФОТО

Автомобиль, на котором четыре человека разбились на смерть и еще двое подростков были травмированы, 15-летний "водитель" взял у дяди и матери.

Об этом пишет в Фейсбуке первый замначальника Патрульной полиции Алексей Билошицкий, сообщает Цензор.НЕТ.

"Водителю было 15 лет... Авто он взял у дяди и матери, которые владели и пользовались им. Меня всегда удивляли такие люди. Я сам отец, дядя и я не понимаю, как можно подвергать опасности ребенка", - написал он.

Билошицкий пообещал, что следствие и суд будут решать вопрос о привлечении "безответственных родственников" к ответственности.

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"Так хочется, чтобы каждый взрослый думал, прежде чем делать, и понял: ваш сын или дочь, племянник или племянница вырастут и обязательно научатся водить, получат удостоверение и будут водителями. Если сами этого захотят. Но до этого времени ваша ответственность - оберегать их от необдуманных поступков. А еще, следить за своим авто - источником повышенной опасности", - добавил он.







