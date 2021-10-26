Спасатели разворачивают мобильный госпиталь ГСЧС для больных COVID-19 в Каховке. ФОТОрепортаж
25 октября колонна техники спасателей доставила мобильный госпиталь ГСЧС Украины в одну из больниц города Каховка Херсонской области. В настоящее время спасатели разворачивают мобильный госпиталь на специально подготовленной площадке Каховской центральной городской больницы им. семьи Панкеевых.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Подчеркивается, что для устойчивого функционирования данного многоцелевого передвижного стационара были предварительно обеспечены все необходимые меры.
Мобильный госпиталь ГСЧС состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых – палаты для пациентов и блок интенсивной терапии.
Он автономен, снабжен электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения. В целом, его развертывание позволит усилить мощности больницы на 120 койко-мест для больных COVID-19. Также на месте организована работа штаба и налажено взаимодействие с местными органами власти и медицинской службой области.
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Сирано маску носыть не буду!!! Всеруся, но не покорюся!!!
Перед уколом вперше, треба кров перевірити на кількість антитіл, а потім вже розраховувати дозу, та чи взагалі - колоти.
І. перепрошую, але можна ввічливіше спілкуватись, а?
Ты кацапский бот, который своими "призывами" к вакцинации вызываешь обратный эффект, все уже давно это поняли, денег тебе не заплатят
А на самом деле, какое же ты дебильное, аж страшно.
А про свежий воздух - так ты отрицаешь, что прогулки на свежем воздухе полезны? И думаешь, что у тебя хороший иммунитет?
Про вакцинацію скажу однозначно - це сугубо власне бажання. Мої усі вакцінувались, та дружина вже другий рік кашляє, як трактор в полі. Тестя ледь витягли з Господнього коридору... Тримаймось.
Я більше хочу сказати. Знаючи, що в Світі аномально безпечна епід обставина, наше народонаселення по останнього фрайєрується в футболочках та шортах. Ми самі себе загнали у хвороби. Тим більш, молодь у нас геть слабка; як фізично, там і фізіологічно. Зараз любе ОРЗ може перерости в запалення легень, то що.
1. Почему развернули, когда по факту "поздно Сара пить боржоми"?
2. Это единственный госпиталь в стране?