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Спасатели разворачивают мобильный госпиталь ГСЧС для больных COVID-19 в Каховке. ФОТОрепортаж

25 октября колонна техники спасателей доставила мобильный госпиталь ГСЧС Украины в одну из больниц города Каховка Херсонской области. В настоящее время спасатели разворачивают мобильный госпиталь на специально подготовленной площадке Каховской центральной городской больницы им. семьи Панкеевых.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Подчеркивается, что для устойчивого функционирования данного многоцелевого передвижного стационара были предварительно обеспечены все необходимые меры.

Мобильный госпиталь ГСЧС состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых – палаты для пациентов и блок интенсивной терапии.

Он автономен, снабжен электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения. В целом, его развертывание позволит усилить мощности больницы на 120 койко-мест для больных COVID-19. Также на месте организована работа штаба и налажено взаимодействие с местными органами власти и медицинской службой области.

Читайте также: Спасатели ГСЧС развернут в Каховке мобильный госпиталь на 120 койко-мест для больных COVID-19. ВИДЕО

Спасатели разворачивают мобильный госпиталь ГСЧС для больных COVID-19 в Каховке 01
Спасатели разворачивают мобильный госпиталь ГСЧС для больных COVID-19 в Каховке 02
Спасатели разворачивают мобильный госпиталь ГСЧС для больных COVID-19 в Каховке 03
Спасатели разворачивают мобильный госпиталь ГСЧС для больных COVID-19 в Каховке 04
Спасатели разворачивают мобильный госпиталь ГСЧС для больных COVID-19 в Каховке 05

Автор: 

больница (1442) карантин (16729) Каховка (95) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Херсонская область (4890)


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Топ комментарии
+7
Та какой госпиталь?! Нету ж никакого ковида! А если есть, то не страшный, а если страшный, то вакцины экспериментальные, а если и хорошие, то... я ковидиот!!!
Сирано маску носыть не буду!!! Всеруся, но не покорюся!!!
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26.10.2021 09:38 Ответить
+4
А может лучше в Конче Заспе дворцы "Слуг Народа" отдать больным ковид "президентам"
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26.10.2021 09:40 Ответить
+2
Надо ж кудато антиваксеров складывать
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26.10.2021 09:47 Ответить
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Та какой госпиталь?! Нету ж никакого ковида! А если есть, то не страшный, а если страшный, то вакцины экспериментальные, а если и хорошие, то... я ковидиот!!!
Сирано маску носыть не буду!!! Всеруся, но не покорюся!!!
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26.10.2021 09:38 Ответить
А может лучше в Конче Заспе дворцы "Слуг Народа" отдать больным ковид "президентам"
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26.10.2021 09:40 Ответить
А шо толку? Долбонам без прививки пофиг где ласты склеивать. Вирусанет! Онихотятзабратьнашиденьги!
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26.10.2021 09:53 Ответить
там полно *пустующих * госдач, которые нелох героически отнимал у попередников))
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26.10.2021 10:02 Ответить
Надо ж кудато антиваксеров складывать
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26.10.2021 09:47 Ответить
И каждому - полный счет за лечение.
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26.10.2021 09:54 Ответить
То уже скорее родственникам...
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26.10.2021 09:55 Ответить
Для упоротих вакцинаторів доведу до відома, що не кожному вакцина підходить, не кожному вона потрібна. У нас зараз просто скажена паніка вакцинування. А ви не подумали, що у декого імуноглобуліну в організмі хоч відбавляй, а йому ще дозу вірусну вводять. Так організм може сказати - допобічення і сконає.
Перед уколом вперше, треба кров перевірити на кількість антитіл, а потім вже розраховувати дозу, та чи взагалі - колоти.
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26.10.2021 10:01 Ответить
Тебе запретили анализы делать?
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26.10.2021 10:02 Ответить
В мене знайомий перехворів в тому році. По виписному листу в нього імуноглобуліну заввишки, а так, як той працює на держ п., його заставляють йти на вакцинацію. Знайома лікар імунолог сама жахається такого дибілізму.
І. перепрошую, але можна ввічливіше спілкуватись, а?
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26.10.2021 10:06 Ответить
А что невежливого в уточняющем вопросе? Всё ж просто: заботишься о своём здоровье - идёшь и делаешь анализы.
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26.10.2021 10:14 Ответить
И что толку? Ну сделал анализ на антитела, и что? В поезд не пустят, на работу не пустят.
Ты кацапский бот, который своими "призывами" к вакцинации вызываешь обратный эффект, все уже давно это поняли, денег тебе не заплатят
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26.10.2021 10:38 Ответить
Какой транспорт?! Пешком ходи, грибы собирай - это ж полезно!
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26.10.2021 10:41 Ответить
Вот это крутая шутка! браво!

А на самом деле, какое же ты дебильное, аж страшно.
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26.10.2021 10:44 Ответить
Так а чем ты не доволен? При гипертонии, ожирении, диабете - это одно из важных средств поддержания здоровья!
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26.10.2021 10:46 Ответить
Что ты вообще мелешь, умственноотсталое? Тебе пишут, что сдавать анализ на атитела бессмысленно, а ты про гипертонию.
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26.10.2021 10:48 Ответить
Почему бессмысленно? А это что?



А про свежий воздух - так ты отрицаешь, что прогулки на свежем воздухе полезны? И думаешь, что у тебя хороший иммунитет?
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26.10.2021 10:54 Ответить
Похоже, что у тебя проблемы с психикой.
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26.10.2021 10:56 Ответить
Ты сам не знаешь, чего ты хочешь - здоровья, или кататься на автобусе
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26.10.2021 10:58 Ответить
Ви кому щось хочете пояснити?
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26.10.2021 10:42 Ответить
О! Ще один іммунолог - таксист. Давай рулюй, імуноглобулін.
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26.10.2021 10:42 Ответить
Ба більше, вакцинованим видають сертифікат про вакцинацію, в ДІЮ заносять. А тим, кому це не потрібно, як доказати комусь, що немає необхідності в тому? Зятю, до речі, заборонили вакцинуватись.
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26.10.2021 10:08 Ответить
А Дия при чем? Она только показывает те документы, что и так есть в госреестрах! Можешь купить сертификат без Дии, как гадя савченко
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26.10.2021 10:16 Ответить
Ніколи не купую, те що треба заробити, зробити, заслужити. Ніколи не даю на лапу.
Про вакцинацію скажу однозначно - це сугубо власне бажання. Мої усі вакцінувались, та дружина вже другий рік кашляє, як трактор в полі. Тестя ледь витягли з Господнього коридору... Тримаймось.
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26.10.2021 11:44 Ответить
Вакцинированные - заразные
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26.10.2021 11:35 Ответить
Так вакцина саме і є вірус, що б організм зумів пристосуватись до цього і почав боротьбу зі сторонніми бацилами.
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26.10.2021 11:46 Ответить
Не все вакцины содержат в себе вирус хоть в каком-либо целостном виде.
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26.10.2021 11:48 Ответить
Ну то такоЇ.
Я більше хочу сказати. Знаючи, що в Світі аномально безпечна епід обставина, наше народонаселення по останнього фрайєрується в футболочках та шортах. Ми самі себе загнали у хвороби. Тим більш, молодь у нас геть слабка; як фізично, там і фізіологічно. Зараз любе ОРЗ може перерости в запалення легень, то що.
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26.10.2021 11:53 Ответить
Вы заразные и признаете это. Я здоровый. Никто мне не смеет ставить диагноз, кроме моего врача.
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26.10.2021 11:49 Ответить
Якщо Ви чихаєте шмарклями довкола, то любий громадянин Вам скаже, що Ви хворий. А лікар Ваш, вам просто припише антибіотики. Проходили таке, знаю. Син так ледь ноги не лишився.
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26.10.2021 11:56 Ответить
Вы диагноз ставьте себе, у меня есть мой врач. А вы никто
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26.10.2021 12:05 Ответить
Слава Богу, хоч на ви. Хоча з маленької літери.
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26.10.2021 12:18 Ответить
оградите пулеметчиками и током ибо когда зомби побегут мало у кого биты с шипами есть((надо окны заколотить осиновым брусом и накалякать кресты и круги мелом..скоро зомби бунт как в кинах...100 миллионов трупаков по всей планете начнут бегать...
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26.10.2021 13:40 Ответить
Вопросы:
1. Почему развернули, когда по факту "поздно Сара пить боржоми"?
2. Это единственный госпиталь в стране?
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26.10.2021 17:07 Ответить
А лікарями в госпіталі поставити керівництво зі структур МОЗ. Вони ж медики?! Із зарплатами незрівняними з лікарями в ковідному відділенні! Нехай відірвуть ж@пи від кожаних крісел своїх теплих кабінетів та виконують клятву, яку давали!
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26.10.2021 19:02 Ответить
Не можна так робити... ********* же безвинних хворих...
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26.10.2021 20:08 Ответить
Просто платити їм ЗП лікаря x 1,3. Досить 30% за керівництво...
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26.10.2021 20:12 Ответить
 
 