Спасатели разворачивают мобильный госпиталь ГСЧС для больных COVID-19 в Каховке. ФОТОрепортаж

25 октября колонна техники спасателей доставила мобильный госпиталь ГСЧС Украины в одну из больниц города Каховка Херсонской области. В настоящее время спасатели разворачивают мобильный госпиталь на специально подготовленной площадке Каховской центральной городской больницы им. семьи Панкеевых.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Подчеркивается, что для устойчивого функционирования данного многоцелевого передвижного стационара были предварительно обеспечены все необходимые меры.

Мобильный госпиталь ГСЧС состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых – палаты для пациентов и блок интенсивной терапии.

Он автономен, снабжен электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения. В целом, его развертывание позволит усилить мощности больницы на 120 койко-мест для больных COVID-19. Также на месте организована работа штаба и налажено взаимодействие с местными органами власти и медицинской службой области.

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