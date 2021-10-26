52 км самой длинной трассы области отремонтировали на Черкасщине, - ОГА. ФОТОрепортаж
Ремонт 52 километров трассы Н-16 Золотоноша - Черкассы - Смела - Умань завершен. Дорогу планируют восстановить полностью до конца года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Черкасской ОГА Александр Скичко.
Отмечается, что работы в рамках президентской программы "Большая стройка" завершены сразу на пяти участках. На остальных - еще продолжаются.
За два года планируют восстановить Н-16 по всей протяженности: 67,2 км в прошлом году и 127,7 км в этом.
Автодорога Н-16 соединяет все четыре района Черкасской области. После ремонта самая длинная трасса области превратится в комфортный и безопасный маршрут европейского уровня.
Напомним, в 2021 году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" по всей Украине планируют отремонтировать и реконструировать 4,5 тысячи километров государственных дорог и 2000 километров местных.
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К созданию "дорог европейского уровня" - отношения не имеет.
P.S.
В Европе, для начала, анализируют транспортный поток: существующий, потенциальный и перспективный. Я, в европе, двухполосные дороги только между селами видел.
Как говорится: "Не можешь срать - не мучай жопу"