52 км самой длинной трассы области отремонтировали на Черкасщине, - ОГА. ФОТОрепортаж

Ремонт 52 километров трассы Н-16 Золотоноша - Черкассы - Смела - Умань завершен. Дорогу планируют восстановить полностью до конца года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Черкасской ОГА Александр Скичко.

Отмечается, что работы в рамках президентской программы "Большая стройка" завершены сразу на пяти участках. На остальных - еще продолжаются.

За два года планируют восстановить Н-16 по всей протяженности: 67,2 км в прошлом году и 127,7 км в этом.

Автодорога Н-16 соединяет все четыре района Черкасской области. После ремонта самая длинная трасса области превратится в комфортный и безопасный маршрут европейского уровня.

Напомним, в 2021 году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" по всей Украине планируют отремонтировать и реконструировать 4,5 тысячи километров государственных дорог и 2000 километров местных.

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