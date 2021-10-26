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Полицейский организовал банду, которая занималась сбытом оружия, боеприпасов и взрывчатки криминалитету. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР совместно с СБУ разоблачили сотрудника полка патрульной службы полиции особого назначения "Киев" Национальной полиции Украины и его сообщника, которые незаконно сбывали огнестрельное оружие и боеприпасы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Злоумышленники осуществляли незаконное хранение и сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ представителям криминалитета. Сделки проводились в районе проведения ООС, столице и других регионах Украины.

По оперативным данным, оружие полицейский и его подельник получали от неустановленных военнослужащих.

Для хранения оружия и боеприпасов злоумышленники снимали боксы в гаражном кооперативе в Краматорске Донецкой области.

Правоохранители задокументировали несколько фактов реализации указанными лицами огнестрельного оружия и боеприпасов.

"Продавцы" задержаны во время очередной попытки реализации оружия.

По месту незаконного хранения изъяты гранаты разных модификаций, тротиловые шашки, гранатометы и выстрелы к ним, зажигательные трубки, детонаторы, дымовые шашки, сигнальные ракеты, патроны, мины разных видов. Подсчет продолжается.

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Как отметили в Киевской городской прокуратуре, согласно материалам следствия, нелегальный бизнес организовал действующий сотрудник технического взвода РШР полка патрульной службы полиции особого назначения ГУ ЧП в г. Киев, который привлек к преступной деятельности своих знакомых и наладил связи с лицами, имеющими доступ к оружию, в том числе с работниками правоохранительных органов и военнослужащими. Все договоренности о сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов указанные лица осуществляли лично и через Интернет.

Полицейский организовал банду, которая занималась сбытом оружия, боеприпасов и взрывчатки криминалитету 01

Также сообщается, что в ходе досудебного расследования у указанных лиц была осуществлена оперативная закупка боеприпасов, а именно патронов калибра 7.62 общей стоимостью 10 тыс. грн и предоплата за приобретение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на общую сумму более 30 тыс. грн и $1200.

"25.10.2021 два участника группы задержаны "на горячем", а именно работник правоохранительного органа и гражданское лицо. Во время обысков по местам их проживания и в гаражных боксах стражи порядка изъяли значительный объем оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ и устройств", - подчеркивают в прокуратуре.

В свою очередь, в ГБР отметили, что в настоящее время продолжается досудебное расследование по уголовному производству по статье ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Полицейский организовал банду, которая занималась сбытом оружия, боеприпасов и взрывчатки криминалитету 02

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Устанавливается источник поступления оружия и другие лица, причастные к противоправной деятельности.

Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура, оперативное сопровождение – ГБР и СБУ.

Полицейский организовал банду, которая занималась сбытом оружия, боеприпасов и взрывчатки криминалитету 03
Полицейский организовал банду, которая занималась сбытом оружия, боеприпасов и взрывчатки криминалитету 04
Полицейский организовал банду, которая занималась сбытом оружия, боеприпасов и взрывчатки криминалитету 05
Полицейский организовал банду, которая занималась сбытом оружия, боеприпасов и взрывчатки криминалитету 06
Полицейский организовал банду, которая занималась сбытом оружия, боеприпасов и взрывчатки криминалитету 07
Полицейский организовал банду, которая занималась сбытом оружия, боеприпасов и взрывчатки криминалитету 08
Полицейский организовал банду, которая занималась сбытом оружия, боеприпасов и взрывчатки криминалитету 09
Полицейский организовал банду, которая занималась сбытом оружия, боеприпасов и взрывчатки криминалитету 10
Полицейский организовал банду, которая занималась сбытом оружия, боеприпасов и взрывчатки криминалитету 11
Полицейский организовал банду, которая занималась сбытом оружия, боеприпасов и взрывчатки криминалитету 12
Полицейский организовал банду, которая занималась сбытом оружия, боеприпасов и взрывчатки криминалитету 13
Фото: прокуратура Киева, ГБР

боеприпасы (2361) взрывчатка (846) Киев (25682) оружие (10264) Нацполиция (16562) правоохранительные органы (2970) прокуратура (5035) СБУ (20042) силовики (2799) ГБР (3049)


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Топ комментарии
+5
Надеюсь у всех полицейских были значки о вакцинации?
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26.10.2021 11:01 Ответить
+5
Феерично, блд.. И после этого мне рассказывают что я не могу носить пистолет.
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26.10.2021 11:09 Ответить
+4
В государстве ,где полицейский продает оружие уголовникам, а ему светит аж МАКСИМУМ 7 ЛЕТ заключения, реформа правосудия перезрела...... Сколько бы лет тюрьмы отпустили такому в США??
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26.10.2021 11:35 Ответить
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Надеюсь у всех полицейских были значки о вакцинации?
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26.10.2021 11:01 Ответить
Так неожиданно, ага. Полицейский, банду, сбыт. С каких пор они сами торговать начали? Раньше только крышевали.
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26.10.2021 11:02 Ответить
Ну вот, недаремно Маруся і Федина " по-материнськи" попереджали гуанокомандуючого не їдити на "передок", а їм кримінал "пришили". Це який арсенал тільки в Краматорську! Не на один кортеж вистачить!
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26.10.2021 11:15 Ответить
Так бубочка дослухалася до материнських порад Федини й Марусі! Бубочка на передок ані ногою. Всі його відосики в дитячому бронежилетику десь під Києвом знімають. Воно ж сцикливе.
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26.10.2021 11:22 Ответить
На учбовому полігоні? Якщо так , то можна і не перейматися. Все-таки було б спокійніше якби в знімальному павільйоні кіностудії ім.Довженка.
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26.10.2021 11:33 Ответить
Було б спокійніше, якби за будівлею ОПи викопали окопчика й там знімали. Маю на увазі, було б спокійніше віськовим.
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26.10.2021 11:38 Ответить
Навіщо землю тривожити, можна в сортирі декорації встановити, щоб далеко не бігати.
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26.10.2021 11:43 Ответить
Это унизительно для исполнителя главной роли!
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26.10.2021 11:46 Ответить
Ніскільки, якраз відповідно, головне не впасти нижче унітаза.
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26.10.2021 11:52 Ответить
Він за замовченням нижче міської каналізації.
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26.10.2021 12:23 Ответить
Туева куча типо "волонтеров" этим промышляет.
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26.10.2021 11:03 Ответить
"Откуда дровишки?" (с)
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26.10.2021 11:04 Ответить
а наркотики и сутенёрство?
- если этим не занимался, то можно считать что это честный мент
- таких у нас мало
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26.10.2021 11:05 Ответить
Феерично, блд.. И после этого мне рассказывают что я не могу носить пистолет.
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26.10.2021 11:09 Ответить
ну потому как купить ты мог спокойно только у них - без всяких дозволов - вот такая монополия
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26.10.2021 11:16 Ответить
Да я просто в шоке... Джон Рэмбо с таким арсеналом может устроить маленькую войну.
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26.10.2021 11:30 Ответить
Та там цілий схрон. Навіщо соромливо вказувати на отримання від "якихось невстановлених військовослужбовців". "Ноги можуть рости" і з іншого місця.
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26.10.2021 11:09 Ответить
Перво наперво - на кол посадить, а уж потом... Удобно устроился - и дома, и замужем.
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26.10.2021 11:18 Ответить
Я помню шел 14.10 по Крещатику в тот день в центре было много полицейских , их поведение больше напоминало не блюдителей правопорядка , а тех кто случайно стал на должность , либо кого поставили туда. Я не говорю что они все такие как эти , но коль эти кустарные копы своим значком не дорожат , то видели они его за пару купюр по 500 грн.
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26.10.2021 11:29 Ответить
Широкая номенклатура! Даже карабин Мосина есть ))
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26.10.2021 11:32 Ответить
Трехлинейка, 20 ржавых ножиков, два зеленых тубуса и поломаный АК, такое ощущение что перевозит их СБУ с обыска на обыск для форосесий)
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26.10.2021 12:17 Ответить
В государстве ,где полицейский продает оружие уголовникам, а ему светит аж МАКСИМУМ 7 ЛЕТ заключения, реформа правосудия перезрела...... Сколько бы лет тюрьмы отпустили такому в США??
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26.10.2021 11:35 Ответить
В США в більшості штатів можна спокійно купити зброю та набої тому, там немає такого попиту і поліцаї рідко хочуть ставити на карту своє майбутнє і майбутнє сім'ї.
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26.10.2021 12:31 Ответить
открытие сезона охоты
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26.10.2021 11:40 Ответить
"Устанавливается источник поступления оружия и другие лица, причастные к противоправной деятельности. Источник: "

А чи не зарано таке публікувати? Як мають відреагувати ті, кого розшукують?
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26.10.2021 12:16 Ответить
Осмелело СБУ против полиции без Авакова.В Данном вопросе -одобряю.Свободу Семену Се6менченко! Негодяи..
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26.10.2021 12:23 Ответить
Очередные право-хоронители...
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26.10.2021 14:12 Ответить
ипать, оце по нашому.......
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26.10.2021 14:16 Ответить
 
 