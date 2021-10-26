Полицейский организовал банду, которая занималась сбытом оружия, боеприпасов и взрывчатки криминалитету. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР совместно с СБУ разоблачили сотрудника полка патрульной службы полиции особого назначения "Киев" Национальной полиции Украины и его сообщника, которые незаконно сбывали огнестрельное оружие и боеприпасы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Злоумышленники осуществляли незаконное хранение и сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ представителям криминалитета. Сделки проводились в районе проведения ООС, столице и других регионах Украины.

По оперативным данным, оружие полицейский и его подельник получали от неустановленных военнослужащих.

Для хранения оружия и боеприпасов злоумышленники снимали боксы в гаражном кооперативе в Краматорске Донецкой области.

Правоохранители задокументировали несколько фактов реализации указанными лицами огнестрельного оружия и боеприпасов.

"Продавцы" задержаны во время очередной попытки реализации оружия.

По месту незаконного хранения изъяты гранаты разных модификаций, тротиловые шашки, гранатометы и выстрелы к ним, зажигательные трубки, детонаторы, дымовые шашки, сигнальные ракеты, патроны, мины разных видов. Подсчет продолжается.

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Как отметили в Киевской городской прокуратуре, согласно материалам следствия, нелегальный бизнес организовал действующий сотрудник технического взвода РШР полка патрульной службы полиции особого назначения ГУ ЧП в г. Киев, который привлек к преступной деятельности своих знакомых и наладил связи с лицами, имеющими доступ к оружию, в том числе с работниками правоохранительных органов и военнослужащими. Все договоренности о сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов указанные лица осуществляли лично и через Интернет.

Также сообщается, что в ходе досудебного расследования у указанных лиц была осуществлена оперативная закупка боеприпасов, а именно патронов калибра 7.62 общей стоимостью 10 тыс. грн и предоплата за приобретение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на общую сумму более 30 тыс. грн и $1200.

"25.10.2021 два участника группы задержаны "на горячем", а именно работник правоохранительного органа и гражданское лицо. Во время обысков по местам их проживания и в гаражных боксах стражи порядка изъяли значительный объем оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ и устройств", - подчеркивают в прокуратуре.

В свою очередь, в ГБР отметили, что в настоящее время продолжается досудебное расследование по уголовному производству по статье ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Устанавливается источник поступления оружия и другие лица, причастные к противоправной деятельности.

Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура, оперативное сопровождение – ГБР и СБУ.























Фото: прокуратура Киева, ГБР