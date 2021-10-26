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Новости Фото Декоммунизация
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На Полтавщине неизвестные сбросили с постамента памятник Чапаеву и повредили монумент комсомольцам, - полиция. ФОТОрепортаж

В Лубнах Полтавской области ночью неизвестные сбросили с постамента памятник командиру 25-й стрелковой дивизии Красной армии Василию Чапаеву.

Как сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления Национальной полиции в Полтавской области, памятник Чапаеву находится в военном городке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он установлен в честь 25-й гвардейской мотострелковой дивизии им. В. И. Чапаева, которая дислоцировалась в городе Лубны в период с 1946 по 2002 годы.

На Полтавщине неизвестные сбросили с постамента памятник Чапаеву и повредили монумент комсомольцам, - полиция 01
На Полтавщине неизвестные сбросили с постамента памятник Чапаеву и повредили монумент комсомольцам, - полиция 02
На Полтавщине неизвестные сбросили с постамента памятник Чапаеву и повредили монумент комсомольцам, - полиция 03

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По информации полиции, по данному факту сведения внесены в журнал учета, идет следствие.

"В случае подтверждения криминала, сведения внесут в ЕРДР по признакам уголовного преступления ч. 2 ст. 296 (хулиганство)", - отметили в ведомстве.

Кроме того, руководитель отдела связей с общественностью ГУ НП в Полтавской области Юрий Сулаев сообщил, что этой ночью неизвестные повредили монумент "Молодежи 1920-60-х годов" (комсомольцам) в Лохвице.

На Полтавщине неизвестные сбросили с постамента памятник Чапаеву и повредили монумент комсомольцам, - полиция 04
На Полтавщине неизвестные сбросили с постамента памятник Чапаеву и повредили монумент комсомольцам, - полиция 05

"Была попытка повредить монумент Третьяку (советский генерал Иван Третьяк. – Ред.) в Хороле, но там этого сделать не удалось", - заявил Сулаев.

На Полтавщине неизвестные сбросили с постамента памятник Чапаеву и повредили монумент комсомольцам, - полиция 06

Фото: zmist.pl.ua

Автор: 

Лубны (15) памятник (2243) снос (153) вандализм (606) декоммунизация (756) Полтавская область (1185)


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Топ комментарии
+65
А почему они собственно до сих пор стояли? Закон о декоммунизации местных властей разве не касался?
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26.10.2021 11:54 Ответить
+44
Яка сумна новина. Я аж плачу...
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26.10.2021 11:52 Ответить
+39
Чапай там ніколи не був, він в Сибіру воював... Нафіга він там?
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26.10.2021 11:52 Ответить
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Яка сумна новина. Я аж плачу...
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26.10.2021 11:52 Ответить
Згадав свій найулюбленіший анекдот про Чапаєва.

Пливе Василь Іванович через річку. Тут куля йому попадає в руку. Пливе далі, загрібаючи однією рукою. Над ним пролітає ворон:
- Чапай, а чого ти однією рукою гребеш?
- Та от білі бусурмани поранили другу руку...
- Ой брешеш ти, Чапай. Дрочиш ти там, дрочиш...
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26.10.2021 11:56 Ответить
розкажіть його отетім

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26.10.2021 12:42 Ответить
А мой вот:
Купались чапай и Петька по разным сторонам речки-ванючки, вылазят, одеваются...
Петька кричит: Василий Иванович, ты панталоны шиворот на выворот надел.
Чапай смотрит, и точно, навыворот...
- глазастый ты Петька, как понял, по бретелькам, или по тесемкам ?
Петька: та не Василь Иванович, говном наружу..
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26.10.2021 14:58 Ответить
Ага. Чапай без голови.
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26.10.2021 14:38 Ответить
Чапай там ніколи не був, він в Сибіру воював... Нафіга він там?
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26.10.2021 11:52 Ответить
аби вчасно скинути
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26.10.2021 13:18 Ответить
По-любому, целых 7 лет готовились, из которых последние 5 - мега активно!
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26.10.2021 11:57 Ответить
А почему они собственно до сих пор стояли? Закон о декоммунизации местных властей разве не касался?
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26.10.2021 11:54 Ответить
странно а что эти упыри делают до сих пор на постаментах?
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26.10.2021 11:55 Ответить
А кто такой чапаев, и какую ценность несет его памятник? Герой анектодов? Неужели клоуна президента мало и еще не насмеялись?
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26.10.2021 11:55 Ответить
Якщо є монумент герою анекдотів Чапаю, то чому нема монументів Штірліцу, Рабіновічу, Вовочці і армянському радіо?))
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26.10.2021 12:10 Ответить
чапай - это моторолла/гиви 100-летней давности по сути
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27.10.2021 05:35 Ответить
уважуха бандеровцам, МОЛОДЦЫ!
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26.10.2021 11:57 Ответить
А Чапай при житті потомство дав, бо ще нащадки будуть вимагати видачі рештків памятника?
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26.10.2021 11:58 Ответить
Голова уже зникла.
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26.10.2021 12:05 Ответить
От ще халепа! Може бути міжнародний скандал.
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26.10.2021 12:11 Ответить
Голову можна присобачити від Лохвицького монумента "молодьожі".
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26.10.2021 12:14 Ответить
Поліція мала б звертати увагу на те, що ці пам'ятники тоталітарного режиму ще десь стоять, а не демонтовані відповідно закону.
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26.10.2021 11:58 Ответить
Відхожі місця для птиць щоб людям на голови не гидили.
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26.10.2021 12:00 Ответить
Следует исправить заголовок новости на "На Полтавщине неизвестные ГЕРОИ..." и далее по тексту.
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26.10.2021 12:02 Ответить
Приветствую.Власть имущих надо носом тыкать.Если власть сопли жует,в дело вступает народная демократия...
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26.10.2021 12:05 Ответить
И правильно Сделали !!Слава УКраине!!
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26.10.2021 12:06 Ответить
В буденовке экскремент очень смахивает на плешивого кремлевского небокоптителя.
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26.10.2021 12:07 Ответить
еге ж, бо пуцін-хло це також анєкдот, причому сальний
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26.10.2021 12:29 Ответить
"В случае подтверждения криминала"

Вы поняли? Выполнение закона Украины о декоммунизации - это теперь криминал.
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26.10.2021 12:08 Ответить
У Лохвиці повинен стояти монумент не якійсь "молоді", а про найбільшу у світовій військовій історії катастрофу - оточення понад 600-тисячного військового угруповання совєцької красної армї.
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26.10.2021 12:08 Ответить
Отож, там німці замкнули оточення совєтів.
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26.10.2021 12:16 Ответить
в Хороле мер ватный сектант из УПЦ МП..
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26.10.2021 12:09 Ответить
"Є історія також з Полтавщини, що пам'ятник Чапаєву перейменували на пам'ятник Чапаєвської дивізії. Місцеві мешканці аргументують своє рішення локальним жартом: що фігура на постаменті показує рукою на їдальню, де з'їли коня Чапаєва, тому пам'ятник поставили без коня. Вони не хочуть його прибирати, бо цей жарт нагадує їм про молодість."

Всьо, жарти скінчились.
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26.10.2021 12:10 Ответить
чим кінчають жартівники із символами, можна згадати тут - http://www.youtube.com/watch?v=J_-9MZWWAz8&ab_channel=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%85%D1%83 www.youtube.com/watch?v=J_-9MZWWAz8&ab_channel=Центрдослідженьвизвольногоруху
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26.10.2021 12:31 Ответить
А что до сих пор етот памятник комунистическому режиму там делал?
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26.10.2021 12:11 Ответить
Я так розумію, декомунізація ту місцину не зачепила?
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26.10.2021 12:11 Ответить
Та він і не був комуністом, звичайний пан атаман Василько уральский, просто його сторона перемогла, перемогли б інші, стояли б пам'ятники пан атаману Грицько Таврійському
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26.10.2021 12:21 Ответить
Чапаю повезло, не дожив до 30-х, всіх цих командирів ЧА було знищено, нема ж пам'ятників Блюхеру, Якіру, Тухачевському, а вони були набагато вище за рівнем ніж Василько.
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26.10.2021 12:18 Ответить
Полтавци местных ватников ( а их очень много) в экстаз вводят.Кива тоже из тех мест.
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26.10.2021 12:19 Ответить
Вата в шоке!
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26.10.2021 12:19 Ответить
А чому українська поліція не довершила справу, почату вночі громадянами? За що тоді поліція отримує платню???
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26.10.2021 12:22 Ответить
На Полтавщині досі радянська влада ? Чому не виконується закон про декомунізацію лять ?
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26.10.2021 12:22 Ответить
Іван Мойсейович Третяк "відзначився" тим, що командуючи Далекосхідним ВО, віддав наказ про збиття Південнокорейського "Боїнга 747" (269 убитих людей).
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26.10.2021 12:22 Ответить
Месные власти на нем бабло отмывали,покраска уборка и все такое.Авы лишили их заработка
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26.10.2021 12:24 Ответить
Кстати, кто не знает.
Чапаев - действительно, был такой красный комдив. Но он не скакал на лошадях, а передвигался исключительно на автомобиле.
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26.10.2021 12:30 Ответить
Чому ж "невідомі",це справжні патріоти України!
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26.10.2021 12:41 Ответить


Юные подпольщики-2021

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26.10.2021 12:42 Ответить
Трусливый и воровитый народишко.
Ночью, не в одиночку ... против памятника !
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26.10.2021 12:42 Ответить
А как же декоммунизация
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26.10.2021 12:45 Ответить
Як пам'ятники - то це сміття. Але ж якщо вони мають матеріальну цінність, то краще якось обережніше. Якщо хтось купить дорожче ніж металобрухт, то є профіт. А гроши можна витратит на щось потрібне або на благодійність.
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26.10.2021 13:15 Ответить
В Хоролі кращої мотузки не знайшли?
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26.10.2021 13:19 Ответить
МОЛОДЦЫ!!!!!
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26.10.2021 14:06 Ответить
Ещё бы сверху с ассенизатора полили эти молодцы, чтоб на километры все чувствовали запах свободы!
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26.10.2021 16:39 Ответить
Дело тут в ином. Хрен с ними теми памятниками. Всё уже отжито и забыто. Дело только в райадминитсрациях местных---и всё. Было постановление. Уже давно. Прошли годы. Не сделано. Уволить без права работы в гос-органах и не выбираться в депутаты минимум 5 лет. И всё. А настоящая декомунизация была упущена и давно. Как минимум в оранжевую эпоху всех кто таскал партбилет уволить из власти, из силовиков всех, суда, прокуратуры и кстати из втэков, а тем более в ВУЗах весть ректорат и деканат. Там и по сей день портреты карлы марлы висят на кафедрах. А так дешёвка оперетка всё это!
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26.10.2021 14:43 Ответить
БАТЬКО НАШ БАНДЕРА
УКРАЇНА МАТИ
🇺🇦😎👍
Слава невідомим Героям , що очищають від совкового гівна Україну
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26.10.2021 15:34 Ответить
Що робив постамент з 2002 року у неіснуючому городку. А як же декомунізація. хто не виконав закон. Чи є цей істукан пам"ятником НІ він є емблемою неіснуючого символу.
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26.10.2021 15:36 Ответить
Не убирайте, не убирайте лет пятьдесят! Разрушенные, размальованные памятники - это же так красиво!
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26.10.2021 16:34 Ответить
Отаманові С, Птлюрі і Гетьманові І.Мазепі Полтава має будувати монументи, а не всякій наволочі.
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26.10.2021 19:55 Ответить
А Петлюра - це не той, часом, хоробрий командир, що загинув в бою, до останнього б"ючись з окупантом за волю України?
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26.10.2021 22:48 Ответить
чапай стояв
коня -чекав,
замерз - бухнув
впав та заснув
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26.10.2021 22:00 Ответить
если надо алиби, я обеспечу....
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28.10.2021 16:58 Ответить
 
 