На Полтавщине неизвестные сбросили с постамента памятник Чапаеву и повредили монумент комсомольцам, - полиция. ФОТОрепортаж

В Лубнах Полтавской области ночью неизвестные сбросили с постамента памятник командиру 25-й стрелковой дивизии Красной армии Василию Чапаеву.

Как сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления Национальной полиции в Полтавской области, памятник Чапаеву находится в военном городке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он установлен в честь 25-й гвардейской мотострелковой дивизии им. В. И. Чапаева, которая дислоцировалась в городе Лубны в период с 1946 по 2002 годы.







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По информации полиции, по данному факту сведения внесены в журнал учета, идет следствие.

"В случае подтверждения криминала, сведения внесут в ЕРДР по признакам уголовного преступления ч. 2 ст. 296 (хулиганство)", - отметили в ведомстве.

Кроме того, руководитель отдела связей с общественностью ГУ НП в Полтавской области Юрий Сулаев сообщил, что этой ночью неизвестные повредили монумент "Молодежи 1920-60-х годов" (комсомольцам) в Лохвице.





"Была попытка повредить монумент Третьяку (советский генерал Иван Третьяк. – Ред.) в Хороле, но там этого сделать не удалось", - заявил Сулаев.

Фото: zmist.pl.ua