75 км трассы от Нежина до Прилук отремонтировали на Черниговщине, - Служба автодорог. ФОТОрепортаж

Ремонт 75-км участка дороги от Нежина до Прилук отремонтировали на Черниговщине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Facebook служба автомобильных дорог в Черниговской области.

Дорога является частью трассы Р-67 Чернигов - Нежин - Прилуки - Пирятин. Работы в рамках президентской программы "Большая стройка" проходили в 2020 и 2021 годах.

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Ремонт на участке от перекрестка с дорогой М-02 в районе села Сруб до перекрестка с дорогой Н-07 вблизи села Заезд практически завершен, идет оформление документов для ввода отремонтированной дороги в эксплуатацию.

На дороге прошли работы по устройству нового усиленного дорожного покрытия (толщина около 40 см) и укреплению обочины, обустройству разметки, знаков, барьерного ограждения. Кроме этого, были отремонтированы семь мостов.

"Вместе с обновлением покрытия, принимаем также меры по его сохранению от перегруженных фур. Сейчас между селами Талалаевка и Хвылевка Нежинского района обустраивается вторая в области WIM-площадка для автоматического взвешивания грузовиков в движении. В настоящее время установлены металлические фермы, где будет крепиться оборудование, и металлическое барьерное ограждение. Со временем начнутся работы по монтажу электроники", - говорится в сообщении.

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Кроме того, параллельно на трассе проходит установка освещения и видеокамер в населенных пунктах. Недавно на участке Нежин – Прилуки на 15 км дороги было установлено внешнее искусственное освещение, которое заработает после ввода объекта ремонта в эксплуатацию.

В следующем году запланировано обновление других участков трассы Р-67: Чернигов – Нежин, а также от Прилук до черты с Полтавской областью.

Важность трассы Р-67 состоит в том, что она объединяет между собой международные автодороги М-01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи, М-02 Кипти-Глухов-Бачевск, М-03 Киев-Харьков-Довжанский и национальную Н-07 Киев- Сумы-Юнаковка. Данная дорога является кратчайшим выходом из центральной Украины в сторону стран Балтии через КПП "Новые Яриловичи".

Напомним, ранее сообщалось, что одной из задач программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" является усиление транзитного потенциала Украины путем создания новых маршрутов, ведущих к пограничным пунктам пропуска.

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