Волонтер Толмачева просит о помощи в приобретении квадрокоптеров для воинов ООС: Без них дать ответ врагу бывает сложно. ФОТО

Волонтер Юлия Толмачева просит помощи в приобретении квадрокоптеров для военнослужащих ООС на Донбассе.

Об этом волонтер сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

В частности, нужно купит Autel Evo 2 Pro и Mavic 2 Zoom. Цена одного квадрокоптера составляет около 46 тыс. грн.

"Эти птички пристально смотрят с неба на позиции врага, замечают перемещение противника, считают живую силу, наблюдают работу над новыми позициями, корректируют огонь и т. д. Если нет на позиции дронов, то дать адекватный ответ врагу бывает очень сложно", - объяснила Толмачева.

По ее словам, украинские воины еще попросили срочно 2 км кабеля СИП 2/16 и 2 трубы стократного увеличения (запчасти,резина на боевые машины и многое другое).

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4149 6293 5147 7856 - Толмачева Юлия.

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