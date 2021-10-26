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Волонтер Толмачева просит о помощи в приобретении квадрокоптеров для воинов ООС: Без них дать ответ врагу бывает сложно. ФОТО

Волонтер Юлия Толмачева просит помощи в приобретении квадрокоптеров для военнослужащих ООС на Донбассе.

Об этом волонтер сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

В частности, нужно купит Autel Evo 2 Pro и Mavic 2 Zoom. Цена одного квадрокоптера составляет около 46 тыс. грн.

"Эти птички пристально смотрят с неба на позиции врага, замечают перемещение противника, считают живую силу, наблюдают работу над новыми позициями, корректируют огонь и т. д. Если нет на позиции дронов, то дать адекватный ответ врагу бывает очень сложно", - объяснила Толмачева.

По ее словам, украинские воины еще попросили срочно 2 км кабеля СИП 2/16 и 2 трубы стократного увеличения (запчасти,резина на боевые машины и многое другое).

ПриватБанк:

4149 6293 5147 7856 - Толмачева Юлия.

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Волонтер Толмачева просит о помощи в приобретении квадрокоптеров для воинов ООС: Без них дать ответ врагу бывает сложно 01
Волонтер Толмачева просит о помощи в приобретении квадрокоптеров для воинов ООС: Без них дать ответ врагу бывает сложно 02

Автор: 

армия (8503) помощь (7878) волонтеры (2641) ВСУ (6694) Толмачева Юлия (27)


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Топ комментарии
+12
Тому що Зелені потвори не думають про армію , а тільки про своі кишені
та оффшори !
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26.10.2021 12:13 Ответить
+9
У них есть снабжение.
Если командиры не выполняют свои обязанности, Толмачёва должна назвать их фамилии.
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26.10.2021 12:12 Ответить
+8
А в кого їм просити?
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26.10.2021 12:10 Ответить
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для миллиардных бюджетов оборонки - сущие пустяки!
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26.10.2021 12:04 Ответить
Пусть борцун с олигархами зеУБЛЮДОК ЗАПЛАТИТ НАЛОГИ С ВЫВЕДЕННЫХ СПИЖЖЕН…миллионов
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26.10.2021 12:21 Ответить
слабовастенький дрон, больше на игрушку похож... хрупкий пластик. в неумелых руках взлет-посадка и последнее фото как результат. Ремонт можно на любом 3д принтере распечатать поврежденную деталь
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26.10.2021 12:07 Ответить
"По ее словам, украинские воины еще попросили..."
Я только ЗА!
Но...
Почему воины просят квадрокоптеры и кабель у Толмачёвой?
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26.10.2021 12:09 Ответить
А в кого їм просити?
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26.10.2021 12:10 Ответить
У них есть снабжение.
Если командиры не выполняют свои обязанности, Толмачёва должна назвать их фамилии.
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26.10.2021 12:12 Ответить
Она тебе , лично , ничего не должна !
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26.10.2021 12:14 Ответить
Мне нет.
Но воины её просили.
Она им должна.
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26.10.2021 12:19 Ответить
Зеленський.
Що будеш робити з цією інфою?
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26.10.2021 12:14 Ответить
Твоя информация меня не интересует.
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26.10.2021 12:18 Ответить
Обісрався?
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26.10.2021 12:19 Ответить
Откуда я знаю, что там с тобой случилось?
Иди помой ся.
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26.10.2021 12:21 Ответить
А ти досвідчений.
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26.10.2021 12:25 Ответить
Приходится, таких как ты засранцев, учить личной гигиене.
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26.10.2021 12:27 Ответить
Власним прикладом.
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26.10.2021 12:29 Ответить
Могу и приклАдом, если на словах не доходит.
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26.10.2021 12:31 Ответить
Ти так не натужуйся, бо знову....
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26.10.2021 12:34 Ответить
Снова помоешься.
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26.10.2021 12:41 Ответить
Так чого ж ти до людини "доколупуєшся"?! От якраз Толмачова нікому нічого не "должна"! Ти сказав про "фамилии командиров" , які не виконують свої обов"язки по забезпеченню військ квадрокоптерами? Тобі людина відповіла - "Зеленський" Що ти відповів? "Твоя информация меня не интересует". Висновок: у тебе не завдання встановить винного , а обісрать тих , хто виправляє помилки і бездіяльність ВИННИХ - тобто "ЗЕ-шобла"
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26.10.2021 12:28 Ответить
У воинов есть снабжение, которое обязано предоставить им квадрокоптер.
Если эти люди не выполняют свои обязанности, Толмачёва должна озвучить их фамилии.
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26.10.2021 12:44 Ответить
Так тобі ОЗВУЧИЛИ!!! Офіційно було заявлено ще влітку цього року що "Говнокомандувач" і уряд України провалили виконання оборонного замовлення на 2021 рік! Тобі "Порохобандерівець" назвав прізвище того хто в першу чергу не виконав свої обов"язки А ти ти "дурня включаєш"!
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26.10.2021 13:04 Ответить
В этом конкретном случае нужно разобраться.
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26.10.2021 13:12 Ответить
Так іди і розбирайся! Чого ти тут "розсмердівся"?
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26.10.2021 13:34 Ответить
В конкретном случае?!
Например:
"Перемирие". Гундосик запретил использовать беспилотники. А бойцам нужно знать что происходит за линией фронта и они поднимают волонтёрские коптеры. Если поднять штатный беспилотник и враг его собьёт или перехватит - это подтверждение нарушения приказа и наказание. Если потеряется волонтёрский коптер - отчитываться придётся перед волонтёрами.
Умеющие думать, в таких вопросах разбираются очень быстро, остальные - пачкают на форуме.
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26.10.2021 13:57 Ответить
Их генералы , если они не свадебные должны требовать у своего главнокомандующего
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26.10.2021 12:22 Ответить
Тому що Зелені потвори не думають про армію , а тільки про своі кишені
та оффшори !
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26.10.2021 12:13 Ответить
Хватит лозунги писать.
Это конкретный случай и разобраться здесь не сложно.
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26.10.2021 12:15 Ответить
самое интересное, что скорее всего этот дрон не закупают из-за его одноразовости. Птичка хорошая, не спорю, 3х мерное создание карт рельефа, оптика и шикарные фото-видео от сони, ночная сьемка, возможность слежения за указанным объектом, но скорее не военного назначения - как легкость глушения/перехвата так и очень хрупкая штука в плане ее неубиваемости в повседневных вылетах....
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26.10.2021 12:21 Ответить
Я знаю многих воинов, добровольцев, которые проголосовали за Зелю. Получается, что ты своим тупым, обобщающим комментарием их оскорбил.
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26.10.2021 12:21 Ответить
А что есть плохие зелебобики и хорошие ,которых нельзя оскорблять ?Чем они думали когда на должность верховного главнокомандующего клоуна выбирали ?я подозреваю, что тем же что и ты, а именно -жопой...
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26.10.2021 18:43 Ответить
Если человек сознательно идет воевать за Родину, а потом также сознательно голосует, но не за того мерзавца за которог хотел бы, а за своего мерзавца, то какое имеешь право ты, вошь, критиковать?
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27.10.2021 06:01 Ответить
Вошь ,ты про меня ничего не знаешь ,так что не перди в лужу. И поверь мне, право я имею ,а ты для начала ответь на мой предыдущий вопрос, чем ты омеба думала когда выбирала верховным профессионального клоуна трижды уклониста ?и на этот раз жопом не виляй, а правду расскажи ...про Адин нароТ,про Какая разница,про перестать стрелять, это для вас СВОЙ? за это вы имеете право голосовать?во время войны проголосовать за ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КЛОУНА блд ....уму не постижимо...
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28.10.2021 13:32 Ответить
С чего я тебе должен верить? Это во первых, во вторых, с чего ты взял, что я за Зелю? В третьих ты дегенерат.
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28.10.2021 13:35 Ответить
ОК)))теперь ,мой маленький друг ,я ИМЕЮ полное ПРАВО с чистой совестью послать тебя на Йух ...Бамбалейло...бамбалейло))))
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28.10.2021 13:50 Ответить
Экий ты болван!
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28.10.2021 14:54 Ответить
Сумно, що на 8му році війни все ще є необхідність у волонтерах і допомозі...
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26.10.2021 12:14 Ответить
Дак петро армию ж видновив чи нi?
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26.10.2021 12:17 Ответить
Вместе со Свинарчуком. И Юра Луценко с Апачами рядом бегает.
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26.10.2021 12:22 Ответить
Ага, главное непонятно, зебил вайну в галаве у себя закончил, нах те коптеры?
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26.10.2021 12:25 Ответить
Порошенко з нуля відновив армію,
а зелена потвора знищує нашу армію 😡
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26.10.2021 12:23 Ответить
Так зебил войну ж прекратил или нет?
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26.10.2021 12:23 Ответить
А ты не знал? Пэтя Армию обновил, но пришел Зеля и забрал у бойцов все квадрокоптеры. Потом подумал ... и кабели забрал.
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26.10.2021 12:29 Ответить
Цю горе-владу контрольовану хабадом треба зносити в турборежимі. До речі хабад контролює і владу в Московії. Тоді постає питання: А хто ж справжній замовник війни Московії проти України?...
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26.10.2021 12:19 Ответить
Тогда надо давать ответ там где легко!!!Не обязательно в том месте откуда прилетело...а в том где будет нанесен наибольший урон..ну чтобы неповадно было!!!
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26.10.2021 12:22 Ответить
+
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26.10.2021 12:24 Ответить
здесь недавно была статья о ********** световом шоу в Днепре ....
-так вот там был оставлен коментарий шо через неделю появится статья с просьбой волонтиёров о помощи на квадрокоптеры...
получается на шоу-пистоу бабло есть , а на армию нет...или плять война закончилась ???
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26.10.2021 12:34 Ответить
Огромное спасибо Турчинову за то,что ухлопал кучу денег на никому не нужные ракеты и
и нет ни одной разработки боевого летающего дрона для армии.
А ракеты уже начали заказывать у Великобритании.
А росийские беспилотники скоро до Киева долетать будут.
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26.10.2021 12:48 Ответить
Дебілів від Пастора досі рве!
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26.10.2021 16:41 Ответить
Какие квадрокоптеры
Ковры в ВРнадо заменить /там деньги есть /
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26.10.2021 13:00 Ответить
А за кого голосували воїни в квітні 2019?
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26.10.2021 13:04 Ответить
проси у мин обороны...зажралась
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26.10.2021 13:34 Ответить
Как по мне, не волонтерское дело - «полевой авиацией» заправлять. Аматорство все это. Чтоб слезу выбить. Военные сами разберутся, доложат по команде и на самых важных направления слежения за действиями врага таки получат летающие приборы.
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26.10.2021 13:47 Ответить
Задача государства обеспечить свои вооруженные силы всем необходимым - это в идеале. Ежу понятно, что выделяемых на армию денег не хватало и не хватает, хоть при Порохе, хоть при Зеле. В этой ситуации государство обеспечивает войска самым необходимым основным вооружением и боеприпасами, будут средства обеспечат и квадрокоптерами со 100 кратными трубами. Ну, а пока волонтёры, как могут помогают армейцам. Но как по мне эту помощь можно организовать по-элегантнее…без излишнего шума и выпендрёжа…
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26.10.2021 13:50 Ответить
Нашій арміі допомагали і допомагають свідомі украінці через волонтерів , для яких Украіна ,
понад усе , а втникам і колаборантам це не до вподоби , от і тявкають на всі лади !

Волонтери доставляють не тільки техніку для наших хлопців , а і продукти харчування , теплий одяг і інше!
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26.10.2021 14:16 Ответить
Після такої просьби на 8-му році війни хочеться зробити лише одне-виматюкатись на повний голос.
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26.10.2021 14:22 Ответить
Сочувствую. Не дам
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26.10.2021 16:30 Ответить
 
 