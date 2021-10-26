Волонтер Толмачева просит о помощи в приобретении квадрокоптеров для воинов ООС: Без них дать ответ врагу бывает сложно. ФОТО
Волонтер Юлия Толмачева просит помощи в приобретении квадрокоптеров для военнослужащих ООС на Донбассе.
Об этом волонтер сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
В частности, нужно купит Autel Evo 2 Pro и Mavic 2 Zoom. Цена одного квадрокоптера составляет около 46 тыс. грн.
"Эти птички пристально смотрят с неба на позиции врага, замечают перемещение противника, считают живую силу, наблюдают работу над новыми позициями, корректируют огонь и т. д. Если нет на позиции дронов, то дать адекватный ответ врагу бывает очень сложно", - объяснила Толмачева.
По ее словам, украинские воины еще попросили срочно 2 км кабеля СИП 2/16 и 2 трубы стократного увеличения (запчасти,резина на боевые машины и многое другое).
ПриватБанк:
4149 6293 5147 7856 - Толмачева Юлия.
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Но...
Почему воины просят квадрокоптеры и кабель у Толмачёвой?
Если командиры не выполняют свои обязанности, Толмачёва должна назвать их фамилии.
Но воины её просили.
Она им должна.
Що будеш робити з цією інфою?
Иди помой ся.
Если эти люди не выполняют свои обязанности, Толмачёва должна озвучить их фамилии.
Например:
"Перемирие". Гундосик запретил использовать беспилотники. А бойцам нужно знать что происходит за линией фронта и они поднимают волонтёрские коптеры. Если поднять штатный беспилотник и враг его собьёт или перехватит - это подтверждение нарушения приказа и наказание. Если потеряется волонтёрский коптер - отчитываться придётся перед волонтёрами.
Умеющие думать, в таких вопросах разбираются очень быстро, остальные - пачкают на форуме.
та оффшори !
Это конкретный случай и разобраться здесь не сложно.
а зелена потвора знищує нашу армію 😡
-так вот там был оставлен коментарий шо через неделю появится статья с просьбой волонтиёров о помощи на квадрокоптеры...
получается на шоу-пистоу бабло есть , а на армию нет...или плять война закончилась ???
и нет ни одной разработки боевого летающего дрона для армии.
А ракеты уже начали заказывать у Великобритании.
А росийские беспилотники скоро до Киева долетать будут.
Ковры в ВРнадо заменить /там деньги есть /
понад усе , а втникам і колаборантам це не до вподоби , от і тявкають на всі лади !
Волонтери доставляють не тільки техніку для наших хлопців , а і продукти харчування , теплий одяг і інше!