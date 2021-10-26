Наемники РФ всю ночь и утро обстреливали Гранитное: повреждены жилые дома и электросети. ФОТОрепортаж
В Донецкой области российские наемники РФ обстреляли село Гранитное, в результате чего повреждены жилые дома и электросети.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава Мирненской поселковой военно-гражданской администрации Владимир Веселкин.
"Российско-оккупационные войска, в течение всей ночи и до десяти часов утра, вели обстрел села Гранитное. Использовали патроны 120-мм калибра. Пострадали пять жилых домов. Повреждены электросети. К счастью жертв нет. Призываю жителей ограничиться пребыванием дома ради своей безопасности", - говорится в сообщении.
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ВСУ отжали там серую зону, вот и разворошилось