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Наемники РФ всю ночь и утро обстреливали Гранитное: повреждены жилые дома и электросети. ФОТОрепортаж

В Донецкой области российские наемники РФ обстреляли село Гранитное, в результате чего повреждены жилые дома и электросети.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава Мирненской поселковой военно-гражданской администрации Владимир Веселкин.

"Российско-оккупационные войска, в течение всей ночи и до десяти часов утра, вели обстрел села Гранитное. Использовали патроны 120-мм калибра. Пострадали пять жилых домов. Повреждены электросети. К счастью жертв нет. Призываю жителей ограничиться пребыванием дома ради своей безопасности", - говорится в сообщении.

Наемники РФ всю ночь и утро обстреливали Гранитное: повреждены жилые дома и электросети 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток войска РФ трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив 122-мм артиллерию и АГС. Потерь нет, - Минобороны

Наемники РФ всю ночь и утро обстреливали Гранитное: повреждены жилые дома и электросети 02
Наемники РФ всю ночь и утро обстреливали Гранитное: повреждены жилые дома и электросети 03
Наемники РФ всю ночь и утро обстреливали Гранитное: повреждены жилые дома и электросети 04
Наемники РФ всю ночь и утро обстреливали Гранитное: повреждены жилые дома и электросети 05
Наемники РФ всю ночь и утро обстреливали Гранитное: повреждены жилые дома и электросети 06
Наемники РФ всю ночь и утро обстреливали Гранитное: повреждены жилые дома и электросети 07
Наемники РФ всю ночь и утро обстреливали Гранитное: повреждены жилые дома и электросети 08
Наемники РФ всю ночь и утро обстреливали Гранитное: повреждены жилые дома и электросети 09
Наемники РФ всю ночь и утро обстреливали Гранитное: повреждены жилые дома и электросети 10
Наемники РФ всю ночь и утро обстреливали Гранитное: повреждены жилые дома и электросети 11
Фото: Веселкин/Facebook

обстрел (27860) Донбасс (26957)


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Хороший там карьер гранита. Чей он сейчас ? Рыги раньше его в обороте имели.
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26.10.2021 14:15 Ответить
Ждем ответа.

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26.10.2021 14:15 Ответить
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26.10.2021 14:19 Ответить
"Патрони 120-мм калібра" Яке ж тоді ружжо?
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26.10.2021 14:20 Ответить
А что удивительного?
ВСУ отжали там серую зону, вот и разворошилось
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26.10.2021 14:21 Ответить
Это для кацапов "серая зона", для украинцев - это украинская земля.
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26.10.2021 14:23 Ответить
Схоже по кацапам ніхто не стріляв ..
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26.10.2021 16:08 Ответить
Там компактна зона проживання греків, які кликали путіна. Біля мосту на Тельманове був поранений мій рідний брат. У селі українців зневажають, українських військових називають окупантами. Нехай тепер жеруть "братню підтримку" від орків великою ложкою.
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26.10.2021 17:08 Ответить
 
 