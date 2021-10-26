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Сеть магазинов в Харькове оштрафовали за торговлю конфетами из России, - Госпродпотребслужба. ФОТО

Главным управлением Госпродпотребслужбы в Харьковской области проведены инспекционные проверки субъектов хозяйствования, которыми осуществляется реализация российских конфет.

"Подсанкционные российские товары не должны продаваться в Украине. Эта продукция завозится и реализуется на территории Украины незаконно. Подтвердить качество и безопасность такой продукции невозможно. Очень странно, что до сих пор, несмотря на вооруженную агрессию, у кого-то хватает совести нарушать эту норму закона", – отметила Председатель Госпродпотребслужбы  Владислава Магалецкая, передает Цензор.НЕТ.

Согласно Постановлению КМУ от 30.12.2015 № 1147 "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации", согласно Перечню товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, ввоз и реализация указанной продукции запрещены.

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По результатам проведенного инспектирования было снято с реализации и запрещено (согласно выданным предписаниям) дальнейшее обращение конфет российского производства в пределах полномочий Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области (производители - ПАО "Красный Октябрь" г. Москва; ОАО "Кондитерский концерн "Бабаевский"; фабрика "Победа" г. Москва, г. Старый Оскол Белгородская область; АО "АКконд" г. Чебоксары - конфеты 9 (девяти) наименований).

За нарушение требований законодательства о маркировке продукции к субъектам хозяйствования применены штрафные санкции в порядке, установленном законом.

Сеть магазинов в Харькове оштрафовали за торговлю конфетами из России, - Госпродпотребслужба 01
Сеть магазинов в Харькове оштрафовали за торговлю конфетами из России, - Госпродпотребслужба 02

Автор: 

россия (96192) санкции (11469) торговля (965) Харьков (7575) Госпродпотребслужба (258) штраф (1287) Магалецкая Владислава (2)


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Топ комментарии
+19
прссиягская Алёнка уже не та..
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26.10.2021 16:48 Ответить
+18
Правильно-дерьмо должно оставаться в дерьме...
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26.10.2021 16:24 Ответить
+18
ну, якщо їм так подобається їсти пластилін...
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26.10.2021 16:31 Ответить
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"Охота за "Красним Октябрьом"-2"
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26.10.2021 16:23 Ответить
и цены на него... явно спрос со стороны "новых лиц" зеЛоха оманського.. а не обычных пенсиоенров
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26.10.2021 16:30 Ответить
ну, якщо їм так подобається їсти пластилін...
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26.10.2021 16:31 Ответить
их просто воротит от шоколада, им слаще платилин из рашки))
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26.10.2021 16:49 Ответить
По ходу, фото не відповідає дійсності, бо в Україні їх ніхто не купить за такі гроші. Це ціни в рублях. "грильяж мягкий в шоколаде"- 365 (грв, дорожче найдорожчих Рошенівских Монблан-ів?!!- ніхто не купить, при психічному здоров"ї), а от 365 руб, ~$5, це 132грв/кг, цілком може бути.
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26.10.2021 16:57 Ответить
"Альонка" трупного цвета.....
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26.10.2021 17:02 Ответить
Это вы наверное на россии памятник аленке не видели.
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26.10.2021 17:05 Ответить
В правом верхнем углу халва по 360. Цены в рублях. Нужно быть совсем контуженым рашкопатриотом, что бы за ихнюю халву платить 360 грн/кг.
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26.10.2021 17:03 Ответить
Это цензор какую то левую фотку выложил
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26.10.2021 17:17 Ответить
Я эту фотку видел и на других сайтах...
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26.10.2021 19:09 Ответить
А якщо це таки в гривнях, про що у мене вкрай великі сумніви, то отам, на фото зверху, є число 550, то треба розуміть 550 грв/кг., а це ціна на найдорожчий, з цілими лісовими горіхами, німецький шоколад "Рітер-спорт" або ж трикутний швейцарський Тублерон, повірте, ніякий "красний октябрь" в порівнянні з ними навіть під столом не валявся, не кажучи, що був поряд.
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26.10.2021 17:13 Ответить
кого будут штрафовать за "скотов"?
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26.10.2021 16:24 Ответить
Правильно-дерьмо должно оставаться в дерьме...
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26.10.2021 16:24 Ответить
Зачем так а наш народ неработает там ,пол заподной украины в россии работае а конфеты это беларуские и они повсей украине продаются ! А картошку по 15 грн или масло по 60 слабо покупать
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26.10.2021 18:40 Ответить
лол .... таким то шерпотребом торговать
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26.10.2021 16:24 Ответить
Непонятно почему многие товары и энергоресурсы завозить можно а конфеты нельзя.
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26.10.2021 16:25 Ответить
А что непонятного, запрет на ввоз кондитерки ввел еще Порошенко, зачем ему лишние конкуренты.
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26.10.2021 16:27 Ответить
Страждаєш?
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26.10.2021 17:53 Ответить
Він любить відчувати себе під кацапами. Так тепліше )
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28.10.2021 17:48 Ответить
от конфет кариес и ж..па слипается!
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26.10.2021 16:28 Ответить
оффшоры тоже бывают плохие и хорошие
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26.10.2021 16:30 Ответить
А ціни рублях чи гривнях? Не дешево, а що їх там перевозити, видно зі Старого Оскола, це ж зовсім близько до Харкова.
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26.10.2021 16:26 Ответить
Хтось же цей непотріб купує.
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26.10.2021 16:27 Ответить
Ваты в Харькове много, да и чему удивляться. На протяжении десятилетий ежегодно в харьковские вузы и на предприятия массово заезжала публика из белгородской, курской и брянской областей. Половина студентов в харьковких вузах была из рфср. Российские военнослужащие с урала и сибири после демобилизации также массово оседали в Харькове, при этом получая квартиры в первую очередь. Но несмотря на это все-таки харьковская область намного менее ватная чем донбасс
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27.10.2021 10:42 Ответить
вы в подвал дома торговли на центральном рынке в Харькове спуститесь - будете удивлены ассортименту и условиям хранения и продажи крупнооптовых поставщиков....
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26.10.2021 16:27 Ответить
Вот это правильно. Есть замечательные конфеты Порошенко, которые он делает с любовью для нас.
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26.10.2021 16:28 Ответить
Рошен?)))
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26.10.2021 16:50 Ответить
Раньше их шоколад был хорошим. Теперь дерьмо полное.- Начали удешевлять состав и технологии. Да и поставщики латиносы поумнели задарма отдавать. Так,что даже из чисто меркантильных целей - нахер нам гавно,да еще кацапское ?
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26.10.2021 16:29 Ответить
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26.10.2021 16:35 Ответить
"Граница на замке"
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26.10.2021 16:36 Ответить
За торговлю нефтепродуктами из России ни кого нехотят оштрафовать?
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26.10.2021 16:37 Ответить
"ни кого нехотят"
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26.10.2021 17:04 Ответить
А цю пластмасу за такі гроші ще й хтось купував?
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26.10.2021 16:38 Ответить
Видно Венесуелу, Кубу, КНДР, Сирію вже закидали цукерками і взялись за Україну, тут і цукерки і протипіхотні міни, все поїдять.
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26.10.2021 16:42 Ответить
Не понятные цены на прилавке. 400, 500. Где это заснято?
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26.10.2021 16:43 Ответить
В Харькове. На одесских рынках тоже самое, цены такие же. "Контрабанда?"- спросила я у продавщицы, "Ага!"-весело ответила та.(((
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26.10.2021 16:51 Ответить
Как по мне, там возле прилавка нужен еще и психиатр... Так как тот, кто покупает такое за 400 - 500 грн, точно не в своем уме...
Нужно быть полным РашкоПатриотом, чтобы покупать это за такие цены...
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26.10.2021 17:21 Ответить
Да там никого нет, маленький магазинчик, я за сыром заглянула, удивилась конским ценам и ушла.
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26.10.2021 17:52 Ответить
Або ж ненавидіти продукцію ;Рошен;.
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26.10.2021 17:54 Ответить
Тем более к психиатру...
Если чувак готов изза ненависти стрелять себе в ногу Выбрасывать свои деньги, то он точно не в себе. Я сомневаюсь, что такие ненавистники зарабатывают столько, что могут выбрасывать по 500грн.
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29.10.2021 17:44 Ответить
Я в жизни игнорю такие цены, как люди ещё такое покупают, а если не покупают то какое будущее у этих конфет?
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26.10.2021 21:20 Ответить
А санкции все равно введут против "Рошена"........ и зебилы будут стоя аплодировать....... что произошло с народом???????? после Майдана я думал нация созрела!!!!! а, нет..... есть 73% "какаяразница"......
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26.10.2021 16:45 Ответить
ну не знаю, мой начальник Пороха терпеть не мог, но любил Красный маг Рошен
Та я тоже люблю
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26.10.2021 16:47 Ответить
прссиягская Алёнка уже не та..
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26.10.2021 16:48 Ответить
😅
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26.10.2021 16:49 Ответить
чего смеемся ?

они же на мумию в центре своей Родины ходят смотреть
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26.10.2021 17:05 Ответить
Мы тоже. В пещерах Лавры в Киеве.
Только у них своя мумия, а у нас кокцапы Лавру отжали.
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26.10.2021 17:09 Ответить
Ценники на кацапской мове и цифры наверняка в рублях.
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26.10.2021 16:48 Ответить
А канхветы из-под Порошенка в рашке продолжают хрумать?
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26.10.2021 16:48 Ответить
**@ть-колотить, на автозазе собирают (колёса прикручивают) Лады и ничего, а тут конфеты…… нюню, 73% должны страдать!!!
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26.10.2021 16:50 Ответить
Странно, значит снабжать врага сырьем из титана житомирского можно все эти годы без санкций, а какие то конфеты Госпродпотребслужбу возбудили, не по детски.
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26.10.2021 16:51 Ответить
Лично кое-кому не мешало бизнес мутить в России с шоколадом
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26.10.2021 21:21 Ответить
Тем, кто автозапчастями на ВАЗ с Тольятти торгует, приготовится.
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26.10.2021 16:51 Ответить
***, жиди до цукерок прискіпались
рівень розвитку...
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26.10.2021 16:57 Ответить
зебеня при владі
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26.10.2021 16:58 Ответить
беня - *****
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26.10.2021 16:59 Ответить
Это цены в гривне?Как может такое *овно столько стоить?
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26.10.2021 17:01 Ответить
Цілком спокійно. 76% краще їстиме лайно по ціні золота, ніж цукерки від ;Рошен;.
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26.10.2021 17:56 Ответить
"Птичье молоко" гордон в шоколаде, примерно такое же *овно , и стОит много, в Украине. А ведь покупают.
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26.10.2021 17:17 Ответить
сраный фейк! цены в фуфлях, фото сделано где то на лугандонском рынке
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26.10.2021 17:18 Ответить
Лишь бы не Рошен.
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26.10.2021 17:21 Ответить
может это с мифической "липецкой хфабрики"
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26.10.2021 17:39 Ответить
ой блин, дмарт в Днепре ими торгует и в нос не дует
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26.10.2021 17:38 Ответить
Вся Украина завалена кацапскими товарами (весь Эпицентр,на авторынках одни кацапские детали),а помешали конфеты.Так уже тогда все кацапское вычищайте из Украины,обоих Герег на нары
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26.10.2021 17:44 Ответить
оце правильний коментар!!!!!!!!
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26.10.2021 19:44 Ответить
позорище, их ******, а они конфеты у них покупают. Утро на новостях уже давно пора начинать со слов: "Доброе утро зебилы! и предатели Украины, сегодня еще один прекрасный день, что бы похерить все что было добыто непосильным трудом"
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26.10.2021 18:13 Ответить
из чего их делают из снега..и что это за цены...в рублях шо ли..
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26.10.2021 18:13 Ответить
Терміново організувати рейди по всій торгівлі . Суми штрафів буде достатньо, погасити всі державні борги . На одній 1с та bas озолотимся .
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26.10.2021 18:51 Ответить
этого гавна полно в Одессе. Это продают не то что на рынках это с земли на тротуарах продают
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26.10.2021 18:57 Ответить
А цены этого говна в гривне? Если да то нифига себе!
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26.10.2021 19:23 Ответить
Та афигеть. Только поклонники русскава мира покупают, поди. Рошен куда дешевле. Хотя я бы купил, попробовать. Если туфта - во вообще феерчино. В Грузии специально купил русських вафель. Бл... Ужос. Сначала типа слакдо, потом горчеь какая-то возникет. Состав прочитал после эксперимента.
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26.10.2021 20:26 Ответить
Цены конские. Или это в русских рублях?
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26.10.2021 20:23 Ответить
Зате митники, прикордонники, поліція і сбу в "шоколаді". Тільки держпродслужба помітила контрабандний і підсанкційний товар, а ці так звані " правооохоронці", ну просто сліпі, точніше очі і все інше замазане і підмащене мордорським "шоколадом".
Якщо спробувати відмотати ланцюжок назад: від прилавку - до кордону - до мордорського відправника, що зробити нескладно для тих, хто в темі, - обов'язково потрапиш на якесь українське " рішалово" в погонах.
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26.10.2021 21:43 Ответить
Харьков продолжает оставаться сепарской клоакой!...
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26.10.2021 22:18 Ответить
Действительно ваты в Харькове много, да и чему удивляться. На протяжении десятилетий ежегодно в харьковские вузы и на предприятия массово заезжала публика из белгородской, курской и брянской областей. Половина студентов в харьковких вузах была из рфср. Российские военнослужащие с урала и сибири после демобилизации также массово оседали в Харькове, при этом получая квартиры в первую очередь. Но несмотря на это все-таки харьковская область намного менее ватная чем донбасс.
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27.10.2021 10:37 Ответить
Петруха конкурентов убирает. А торговля энергоносителями?
Торгуем на миллиарды, а борьба с конфетами для стада.
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26.10.2021 22:33 Ответить
Кстати российские конфеты отвратительного качества. Об этом говорили сами россияне и до 2014 г. массово ездили к нам в Украину за конфетами.
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27.10.2021 10:22 Ответить
Канхвєти нізя, а косметику можно? Кожен день на всіх телеекранах реклама ерефійської косметики, і шукати не потрібно. Життєво необхідний товар. Зайдіть на базари чи супермаркети, там все завалено китайським електроінструментом під московськими брендами. Самі у Китаю купити не здатні, треба через московію купувати. Скільки побутової техніки начебто відомих компаній але виготовлених на ерефії "Для России и стран СНГ". Канхвєти їх хвилюють. Тут з 2015 року торгівля тільки наростає і обсяг її в мільярдах доларів на користь Московії.
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27.10.2021 10:25 Ответить
лайно

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27.10.2021 11:28 Ответить
Вата готова переплачувати з ностальгії за своєю любою парашкою.
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27.10.2021 11:30 Ответить
Мало того что конфеты продаем , а как насчёт ЖКРеспублика и торговый центр на окраине ) у нас у же в стране есть две республики + конфеты что будет дальше , как по мне ЖК Республика по-другому назвать вместе с ТЦ а то когда как не проеду сразу Луганск и Донецк в голове это ****** какой-то сколько этих республик и кацапского товара нам Нада
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27.10.2021 15:50 Ответить
что ли уже в Харькове, цены в рублях
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15.11.2021 19:28 Ответить
 
 