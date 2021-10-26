Сеть магазинов в Харькове оштрафовали за торговлю конфетами из России, - Госпродпотребслужба. ФОТО
Главным управлением Госпродпотребслужбы в Харьковской области проведены инспекционные проверки субъектов хозяйствования, которыми осуществляется реализация российских конфет.
"Подсанкционные российские товары не должны продаваться в Украине. Эта продукция завозится и реализуется на территории Украины незаконно. Подтвердить качество и безопасность такой продукции невозможно. Очень странно, что до сих пор, несмотря на вооруженную агрессию, у кого-то хватает совести нарушать эту норму закона", – отметила Председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая, передает Цензор.НЕТ.
Согласно Постановлению КМУ от 30.12.2015 № 1147 "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации", согласно Перечню товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, ввоз и реализация указанной продукции запрещены.
По результатам проведенного инспектирования было снято с реализации и запрещено (согласно выданным предписаниям) дальнейшее обращение конфет российского производства в пределах полномочий Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области (производители - ПАО "Красный Октябрь" г. Москва; ОАО "Кондитерский концерн "Бабаевский"; фабрика "Победа" г. Москва, г. Старый Оскол Белгородская область; АО "АКконд" г. Чебоксары - конфеты 9 (девяти) наименований).
За нарушение требований законодательства о маркировке продукции к субъектам хозяйствования применены штрафные санкции в порядке, установленном законом.
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Нужно быть полным РашкоПатриотом, чтобы покупать это за такие цены...
Если чувак готов изза ненависти
стрелять себе в ногуВыбрасывать свои деньги, то он точно не в себе. Я сомневаюсь, что такие ненавистники зарабатывают столько, что могут выбрасывать по 500грн.
Та я тоже люблю
они же на мумию в центре своей Родины ходят смотреть
Только у них своя мумия, а у нас кокцапы Лавру отжали.
рівень розвитку...
Якщо спробувати відмотати ланцюжок назад: від прилавку - до кордону - до мордорського відправника, що зробити нескладно для тих, хто в темі, - обов'язково потрапиш на якесь українське " рішалово" в погонах.
Торгуем на миллиарды, а борьба с конфетами для стада.