Сеть магазинов в Харькове оштрафовали за торговлю конфетами из России, - Госпродпотребслужба. ФОТО

Главным управлением Госпродпотребслужбы в Харьковской области проведены инспекционные проверки субъектов хозяйствования, которыми осуществляется реализация российских конфет.

"Подсанкционные российские товары не должны продаваться в Украине. Эта продукция завозится и реализуется на территории Украины незаконно. Подтвердить качество и безопасность такой продукции невозможно. Очень странно, что до сих пор, несмотря на вооруженную агрессию, у кого-то хватает совести нарушать эту норму закона", – отметила Председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая, передает Цензор.НЕТ.

Согласно Постановлению КМУ от 30.12.2015 № 1147 "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации", согласно Перечню товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, ввоз и реализация указанной продукции запрещены.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На киевский ресторан, объявивший себя "местом свободных людей", составили протокол за нарушение карантина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По результатам проведенного инспектирования было снято с реализации и запрещено (согласно выданным предписаниям) дальнейшее обращение конфет российского производства в пределах полномочий Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области (производители - ПАО "Красный Октябрь" г. Москва; ОАО "Кондитерский концерн "Бабаевский"; фабрика "Победа" г. Москва, г. Старый Оскол Белгородская область; АО "АКконд" г. Чебоксары - конфеты 9 (девяти) наименований).

За нарушение требований законодательства о маркировке продукции к субъектам хозяйствования применены штрафные санкции в порядке, установленном законом.



