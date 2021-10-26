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Один погибший, четверо пострадавших, в том числе несовершеннолетние: в Харькове Infiniti на большой скорости врезалась в Сhevrolet. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером 26 октября на проспекте Гагарина в районе Одесской в Харькове столкнулись два автомобиля, еще несколько машин зацепило в результате. Один автомобиль влетел в рекламный щит и сбил светофор. Предварительно, один человек погиб, четверо травмированы.

Эту информацию подтвердил Суспільне заместитель начальника Главного управления полиции Харьковской области Сергей Чиж, находящийся на месте, сообщает Цензор.НЕТ.

Как предварительно установили следователи, Infiniti двигался со скоростью более 100 километров в час на красный сигнал светофора.

"Установлено, что автомобиль марки Infiniti выехал на красный свет и совершил столкновение с автомобилем марки Chevrolet Aveo красного цвета, а также с стоящим другим автомобилем марки Skoda. Водитель автомобиля марки Chevrolet погиб на месте. Водитель и пассажиры автомобиля Infiniti доставлены в местную больницу", - сказал Чиж.

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По факту ДТП открыли производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель человека). Сколько лет было водителю Chevrolet и возраст водителя Infiniti, Чиж не уточнил.

"Четыре человека доставлены в больницу. В настоящее время врачами им оказывается медицинская помощь. Состояние стабильное", - сказал Чиж.

Один погибший, четверо пострадавших, в том числе несовершеннолетние: в Харькове Infiniti на большой скорости врезалась в Сhevrolet 01
Один погибший, четверо пострадавших, в том числе несовершеннолетние: в Харькове Infiniti на большой скорости врезалась в Сhevrolet 02
Один погибший, четверо пострадавших, в том числе несовершеннолетние: в Харькове Infiniti на большой скорости врезалась в Сhevrolet 03
Один погибший, четверо пострадавших, в том числе несовершеннолетние: в Харькове Infiniti на большой скорости врезалась в Сhevrolet 04

"В настоящее время скорость Infiniti устанавливается, но предварительно установлена ​​сотрудниками полиции и следователями - более 100 км/ч... Следователями и врачами были отобраны образцы [на состояние опьянения у водителя Infiniti]", - сказал Чиж.

Один погибший, четверо пострадавших, в том числе несовершеннолетние: в Харькове Infiniti на большой скорости врезалась в Сhevrolet 05
Один погибший, четверо пострадавших, в том числе несовершеннолетние: в Харькове Infiniti на большой скорости врезалась в Сhevrolet 06
Один погибший, четверо пострадавших, в том числе несовершеннолетние: в Харькове Infiniti на большой скорости врезалась в Сhevrolet 07
Один погибший, четверо пострадавших, в том числе несовершеннолетние: в Харькове Infiniti на большой скорости врезалась в Сhevrolet 08

"Да есть такая информация, что в автомобиле марки Infiniti находились также несовершеннолетние", - добавил Чиж.

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Авария произошла около 20:45 на перекрестке проспектов Героев Сталинграда и Гагарина. Момент аварии зафиксировала камера видеонаблюдения. Запись опубликовал telegram-канал "Харьков Life".

Видео момента ДТП с двух ракурсов также обнародовано на facebook-странице полиции области.

На кадрах видно, что серый автомобиль, двигавшийся по проспекту Гагарина, на скорости пытался пересечь перекресток с проспекта Героев Сталинграда. В этот момент движение начали машины со стороны улицы Одесской. Серый автомобиль врезался в красную легковушку. Обе машины вылетели на обочину проспекта Гагарина. Обломки от авто разлетелись по дороге, в припаркованный на проспекте белый автомобиль влетело колесо.

На месте работают четыре бригады скорой, сообщил Супільне директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта. По его словам, один человек погиб, четверо получили травмы.

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Как рассказал свидетель ДТП Богдан Ващенко, столкнулись серая Infiniti и красный Сhevrolet Aveo. На скорости ехала Infiniti. Погибший человек - из красной машины.

На месте работают правоохранители и спасатели. Движение транспорта по проспекту Гагарина частично ограничено.

Автор: 

ДТП (7686) смерть (9251) Харьков (7580)


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Топ комментарии
+48
как всегда сволочь отделается легким испугом, пока не будет суда Линча невиновных будут убивать мажоры.
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26.10.2021 23:44 Ответить
+46
Безнаказанность порождает вседозволенность, пишут, что малолетний утырок уже несколько раз отличился и в женщину стрелял и инспекторов посылал, но у родителей денег, видимо, много. Только родители вот таких дебилов забывают одну вещь, от украинских законов отмазатся можно, а вот от законов законов физики ни одни бабки не спасут.
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26.10.2021 23:46 Ответить
+35
И супермен на велике переезжает переход, не посмотрев по стороном и не остановившись. Благо что повезло дуралею.
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26.10.2021 23:33 Ответить
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За таке треба на пожиттєве садити.
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27.10.2021 16:22 Ответить
Взагалі цей 16 річний хлопчина ні в чому не винен або треба поділити віну на двох,бачити велосипедіста який порушивши правила не йшов як належить з велисипедом а їхав по зебрі чим ввів в оману водія Infiniti та підрізав його а далі ланцюжок дій яких ні хто не міг передбачити......доведено справою Зайцевою і ДРОНОВИМ....

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27.10.2021 16:32 Ответить
А светофор для чего там стоит? Водители теперь по велосипедистам ориентируются?
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27.10.2021 16:40 Ответить
Мій пост показує що буде робитись все щоб відмазати цього подонка, а мій приклад показуєщо в нас країна абсурду і може буде все і приклад зайцевої це підтверджує...
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27.10.2021 16:53 Ответить
Пример Зайцевой и Дронова как раз показал, что оба получили по максимуму и это, как по мне вполне нормально для той ситуации.
А ваш коммент в этой ситуации - это просто бред.
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27.10.2021 17:12 Ответить
ты похоже де бил полный!!! Дронов не согласился взять вину зайки на себя, за это именно ему и впаяли по максимуму!!! это полный беспредел! как сказал мой знакомый экс-судья, такого быть юридически не может, обоим по 10, так как у них степень вины РАЗНАЯ!!!
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27.10.2021 21:58 Ответить
Де бил похоже, что ты, раз считаешь, Дронова невиновным. Может для вас, уродов, нормально проезжать светофор на красный и останавливаться перед перекрестком, не видя уже светофора, то сообщаю, что https://www.youtube.com/watch?v=SXNdCHI7i84 он нарушил 2 раза светофор в течении одной минуты и не признает это, смотреть с 4й минуты. Поэтому все справедливо - по максимуму!
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29.10.2021 11:04 Ответить
ты конченый просто! просто де бил! я посмотрел видео и вот тебе вопрос: почему бус справа от Дронова стоял на пол корпуса впереди, поехал вместе с ним и не был привлечен тоже на 10 лет отсидки? почему авто справа от Дронова, которое даже не притормозило, повернуло на право одновременно с движением Дронова и буса??? там все очень не просто, клоун! вины Дронова там на 10 лет никак нет! да, я не спорю, часть вины на нем, хотя ее должен оценить НОРМАЛЬНЫЙ судья, а не купленный папашей зайчихи!!! ты тварь, тебе пожелать только чтобы тебя судили такие же твари, как там!!!!!!!
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29.10.2021 23:50 Ответить
Зайчиха еще будучи под следствием рассекала по городу, а не в тюрьме сидела. Поищите в интернете и снимки есть. Деньги решают все в нашей стране, к сожалению
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28.10.2021 23:05 Ответить
Сама доказывай свой бред.
Зайчиха села и нигде она не ездила после того дтп. Ну разве что в наручниках и на следственные действия.
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29.10.2021 11:06 Ответить
Когда бетонные или железные отбойники не начнут из под асфальта на желтый сигнал подниматься и опускаться перед светофором, подобные твари будут жить, как в Call of Duty.
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27.10.2021 16:39 Ответить
...краще трамплін піднімати
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27.10.2021 17:32 Ответить
Какие молодцы в полиции харькова. Оперативно опубликовали видео дтп.

Может быть их привезти в Киев, чтобы помочь опубликовать видео дтп с депутатом Трухиным?
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27.10.2021 17:28 Ответить
Щас папаня усьо парішаЄт
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27.10.2021 17:31 Ответить
за 2 фрага уже не порешает. разве что малолетка успеет сбежать в рашкованию
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27.10.2021 17:35 Ответить
только пожизненное. если был бухой - смертная казнь
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27.10.2021 17:35 Ответить
Мажор ****.
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27.10.2021 19:45 Ответить
Надо семейку на разминирование Донбасса отправить. Всё быдло (и не только) со своими кумовьями задумаются...
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27.10.2021 20:49 Ответить
Автошкола Зайцевой бьет рекорды !
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27.10.2021 23:07 Ответить
жалко, что коленька остался жив, отмажут и поедет дальше убивать
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28.10.2021 07:00 Ответить
Таких ублюдків треба карати до страти через повішання.
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28.10.2021 11:05 Ответить
пример зеленых тварей - заразителен.....
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28.10.2021 17:11 Ответить
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