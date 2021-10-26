Один погибший, четверо пострадавших, в том числе несовершеннолетние: в Харькове Infiniti на большой скорости врезалась в Сhevrolet. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером 26 октября на проспекте Гагарина в районе Одесской в Харькове столкнулись два автомобиля, еще несколько машин зацепило в результате. Один автомобиль влетел в рекламный щит и сбил светофор. Предварительно, один человек погиб, четверо травмированы.

Эту информацию подтвердил Суспільне заместитель начальника Главного управления полиции Харьковской области Сергей Чиж, находящийся на месте, сообщает Цензор.НЕТ.

Как предварительно установили следователи, Infiniti двигался со скоростью более 100 километров в час на красный сигнал светофора.

"Установлено, что автомобиль марки Infiniti выехал на красный свет и совершил столкновение с автомобилем марки Chevrolet Aveo красного цвета, а также с стоящим другим автомобилем марки Skoda. Водитель автомобиля марки Chevrolet погиб на месте. Водитель и пассажиры автомобиля Infiniti доставлены в местную больницу", - сказал Чиж.

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По факту ДТП открыли производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель человека). Сколько лет было водителю Chevrolet и возраст водителя Infiniti, Чиж не уточнил.

"Четыре человека доставлены в больницу. В настоящее время врачами им оказывается медицинская помощь. Состояние стабильное", - сказал Чиж.









"В настоящее время скорость Infiniti устанавливается, но предварительно установлена ​​сотрудниками полиции и следователями - более 100 км/ч... Следователями и врачами были отобраны образцы [на состояние опьянения у водителя Infiniti]", - сказал Чиж.









"Да есть такая информация, что в автомобиле марки Infiniti находились также несовершеннолетние", - добавил Чиж.

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Авария произошла около 20:45 на перекрестке проспектов Героев Сталинграда и Гагарина. Момент аварии зафиксировала камера видеонаблюдения. Запись опубликовал telegram-канал "Харьков Life".

Видео момента ДТП с двух ракурсов также обнародовано на facebook-странице полиции области.

На кадрах видно, что серый автомобиль, двигавшийся по проспекту Гагарина, на скорости пытался пересечь перекресток с проспекта Героев Сталинграда. В этот момент движение начали машины со стороны улицы Одесской. Серый автомобиль врезался в красную легковушку. Обе машины вылетели на обочину проспекта Гагарина. Обломки от авто разлетелись по дороге, в припаркованный на проспекте белый автомобиль влетело колесо.

На месте работают четыре бригады скорой, сообщил Супільне директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта. По его словам, один человек погиб, четверо получили травмы.

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Как рассказал свидетель ДТП Богдан Ващенко, столкнулись серая Infiniti и красный Сhevrolet Aveo. На скорости ехала Infiniti. Погибший человек - из красной машины.

На месте работают правоохранители и спасатели. Движение транспорта по проспекту Гагарина частично ограничено.