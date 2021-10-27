Смертельное ДТП в Харькове: в сети появилось фото 16-летнего парня, который был за рулем Infinitі. ВИДЕО+ФОТО
Появилась первая фотография якобы виновника смертельного ДТП, во время которого автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал Харьков LIVE.
"Тот самый Харьковский Николай Михайлович 2005 года рождения. Находится в сознании, ходит сам. На фото отчетливо видны травмы головы", - говорится в сообщении.
По информации канала, родители парня являются предпринимателями. Мать является руководителем ТОВ "Фінансова Ініціатива", а отец занимается реализацией мясных продуктов.
Машина была куплена и поставлена на учет около недели назад.
Фото: Telegram-канал Харьков 1654
Кроме того Telegram-канал Харьков 1654 обнародовал в сети видео с места масштабной смертельной аварии. Ролики были опубликованы в ночь на среду, 27 октября.
Так, на кадрах одного из них запечатлен 16-летний виновник аварии, водитель Infiniti Харьковский Николай Михайлович, который, согласно видео, получил легкие травмы: он в сознании, может передвигаться.
Также отмечается, что парень два года назад устоил стрельбу в супермаркете.
"Причина всему — угрозы с его стороны в сторону девочки. Её мать захотела пообщаться с ним, чтобы решить проблему. На встречу пришла с сыном. В ходе словестной перепалки Николай достал оружие и несколько раз выстрелил по обоим", - отмечает Telegram-канал.
Напомним, в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. По предварительным данным, в ДТП погиб один человек, еще трое пострадали.
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Отже, його батько - Міша Харьковскій? Кхе-кхе...
Родакам приємно що в них такий синарик ?
Чому ж ви виховуєте уродів... невже вам так легше у житті буде ?
Рафинированное дерьмо
Опущенный чмошный *****
Рожденное шлюхой чмо
Папаня ево просто *****
Обычный гнойный петух
Пусть сдохнут они все от рака
А может сразу от двух ..