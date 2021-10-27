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Смертельное ДТП в Харькове: в сети появилось фото 16-летнего парня, который был за рулем Infinitі. ВИДЕО+ФОТО

Появилась первая фотография якобы виновника смертельного ДТП, во время которого автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал Харьков LIVE.

"Тот самый Харьковский Николай Михайлович 2005 года рождения. Находится в сознании, ходит сам. На фото отчетливо видны травмы головы", - говорится в сообщении.

Смертельное ДТП в Харькове: в сети появилось фото 16-летнего парня, который был за рулем Infinitі 01

По информации канала, родители парня являются предпринимателями. Мать является руководителем ТОВ "Фінансова Ініціатива", а отец занимается реализацией мясных продуктов.

Машина была куплена и поставлена на учет около недели назад.

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Смертельное ДТП в Харькове: в сети появилось фото 16-летнего парня, который был за рулем Infinitі 02
Фото: Telegram-канал Харьков 1654

Кроме того Telegram-канал Харьков 1654 обнародовал в сети видео с места масштабной смертельной аварии. Ролики были опубликованы в ночь на среду, 27 октября.

Так, на кадрах одного из них запечатлен 16-летний виновник аварии, водитель Infiniti Харьковский Николай Михайлович, который, согласно видео, получил легкие травмы: он в сознании, может передвигаться.

Также отмечается, что парень два года назад устоил стрельбу в супермаркете.

"Причина всему — угрозы с его стороны в сторону девочки. Её мать захотела пообщаться с ним, чтобы решить проблему. На встречу пришла с сыном. В ходе словестной перепалки Николай достал оружие и несколько раз выстрелил по обоим", - отмечает Telegram-канал.

Напомним, в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. По предварительным данным, в ДТП погиб один человек, еще трое пострадали.

ДТП (7686) Харьков (7580)


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Топ комментарии
+56
Полная безнаказанность. Закон не работает. Если есть деньги или власть можно делать все. Трухин еще один пример.
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27.10.2021 08:07 Ответить
+49
Ну і що з нього виросте? Вчений, хірург, вчитель? Приспати тварюку і все.
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27.10.2021 08:08 Ответить
+30
Зайцева, теперь вот эта тварь...
Нужен портал, который будет отслеживать судьбу таких тварей.
От входа в тюрьму до выхода - и далее.
И еще - обязательно в таких случаях "пробивать" бизнес родителей.
Типа - по "вновь открывшимся обстоятельствам".
На 99.9% там все - криво.
Только так подобную мразь можно хоть немного поставить на место...
Но в реале - отмажут.
Це Україна, малятка...
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27.10.2021 08:10 Ответить
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27.10.2021 10:54 Ответить
Випадок з зайцевою нікого нічого не навчив. Без смертної кари ніц не буде. А закон цієї держави бандитів не захищає суспільство мазохістів
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27.10.2021 11:01 Ответить
согласен. смертную казнь за ряд преступлений просто необходимо возвращать.

1. военные преступления
2. коррупция в особо крупных размерах
3. убийство при отягчающих обстоятельствах
4. вынесение судьей заведомо неправомерного решения
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27.10.2021 19:03 Ответить
Вот это 4-вёртое должно быть на первом месте
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27.10.2021 19:51 Ответить
п.4 100%.
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27.10.2021 21:59 Ответить
На першому місці має бути узаконення суду лінча.
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27.10.2021 22:04 Ответить
Тот самый Харьковский Николай Михайлович... ©
Отже, його батько - Міша Харьковскій? Кхе-кхе...
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27.10.2021 11:07 Ответить
На голові живого місця немає, але, кажуть, мізки не затронуті, бо їх лікарі ще не знайшли
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27.10.2021 11:08 Ответить
Там у кайкавє усє такіє. Вистачає один раз побачити як ці кретини їдуть у букавєль на вихадниє!
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27.10.2021 22:01 Ответить
Только условная " белая стрела" может решить подобные ситуации...
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27.10.2021 11:18 Ответить
какие еще гэбэшные байки вы знаете?
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27.10.2021 11:46 Ответить
родителей этого малолетнего упыря к ответу
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27.10.2021 11:41 Ответить
Жил-поживал мелкий упырёнок, гадил где мог, тренировался кровушку посасывать, а тут старшие упыри ему подарочек подогнали не по возрасту .... и стал упырёнок широко известным, вот только интересно какая будет награда - дадут чеснока понюхать, святой водичкой побрызгают .... или осиновый кол в дупу забьют ?
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27.10.2021 12:27 Ответить
лютая дич от мажорвы опять как лет 5 назад
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27.10.2021 13:06 Ответить
скажут ковид у него или припадок эпилепсии и вообще он высерок герой труда..
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27.10.2021 13:07 Ответить
Гнида 16летняя, таких на месте убивать надо, пока их друзья не приехали (менты)
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27.10.2021 13:12 Ответить
Классика, родители типа бизнесмены, сын бездарь и прожигатель денег. Пока они зарабатывают, воруют, у них без воспитания растёт раковая опухоль общества.
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27.10.2021 13:33 Ответить
при нашей продажной фемиде, можете не сомневаться, этот подонок будет на свободе, колорады папа с мамой выкупят эту малолетнюю скотину, а прокуроры еще ы будут в дальнейшем крышевать.
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27.10.2021 14:14 Ответить
Тобто вбивцю вже кілька разів відмазали.
Родакам приємно що в них такий синарик ?
Чому ж ви виховуєте уродів... невже вам так легше у житті буде ?
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27.10.2021 15:26 Ответить
Тому що вони ж самі такі, а яблуко від яблуні далеко не падає.
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27.10.2021 17:36 Ответить
Охеревший мажор, он и на зоне будет в шоколаде.
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27.10.2021 15:50 Ответить
Богатії будуть чавити бідних як хробаків.
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27.10.2021 15:59 Ответить
Шкода, що не здох.
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27.10.2021 16:34 Ответить
Конченные мажоры. Стрелять надо на месте таких...
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27.10.2021 17:01 Ответить
Батьки цього виродка повинні бути покарані так, щоб у жодного іншого татка чи мамки навіть не з'явилось бажання купувати своїй лічинці автівку, аба вчити її водити та дозволяти сідати за кермо до 18 років.
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27.10.2021 17:35 Ответить
Тільки суд лінча спасе цю країну!
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27.10.2021 22:03 Ответить
А що за стрілянину по людях з незаконної зброї вже в Україні не саджають?!
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27.10.2021 17:39 Ответить
Зачем девушка ищет адвоката для погибшего отца. Ей в данный момент нужно искать человека с онкологией которому уже терять нечего. Думаю он решит вопрос и с родителями а если будет необходимость то и с их стороны адвокатами.
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27.10.2021 18:49 Ответить
Снова на те же грабли.При Януковиче так начиналось, законов нет, а есть "свои"как сказала нынешняя власть., они вне закона.Вспомните Николаев, Врадиевку..как начиналось, ещё пару таких выстрелов в лицо..и снова Майдан
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27.10.2021 19:03 Ответить
малолетки его опустят за 5 минут
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27.10.2021 19:03 Ответить
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27.10.2021 19:55 Ответить
Николай Михайлович Харьковский
Рафинированное дерьмо
Опущенный чмошный *****
Рожденное шлюхой чмо
Папаня ево просто *****
Обычный гнойный петух
Пусть сдохнут они все от рака
А может сразу от двух ..
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28.10.2021 00:27 Ответить
А потім хлопчик виросте та піде у політику. Знайдуться 73% які за нього проголосують.
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28.10.2021 07:57 Ответить
он и сейчас больше на горбачева похож
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28.10.2021 12:13 Ответить
А 73% тут каким лесом? Из таких в лучшем случае очередные Кивы вырастут
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28.10.2021 17:32 Ответить
Злые вы! Ребёнок осознал и больше не будет!
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28.10.2021 17:29 Ответить
вот что-то про зайцеву ничего не слышно...возможно уже отпустили. Тоже ведь Харьков.
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28.10.2021 18:11 Ответить
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