Воины ОС отработали уничтожение условного десанта противника с применением САУ "Гвоздика". ВИДЕО+ФОТО

Расчеты самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" оказали огневую поддержку подразделению морской пехоты, которое провело тренировку по отражению наступления морского десанта условного противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так на одном из военных полигонов Херсонщины проходили учения. По легенде учений военнослужащие батареи самоходных артиллерийских установок перед занятием позиций преодолевали препятствия, зараженный участок местности и отражали нападение условной диверсионной разведывательной группы.

"Следует отметить, что главным условием для успешного выполнения боевой задачи было быстрое изменение позиций. Обусловлено это было тем, что, по имеющейся информации, условный противник имеет на вооружении современные средства разведки и высокоточное артиллерийское вооружение", - отметил командующий объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, батарея самоходных артиллерийских установок производила стрельбы по координатам, предоставляемым из беспилотных летальных аппаратов.

"Расчеты беспилотной авиации провели разведку и выявили наиболее важные цели. Координаты, передававшиеся в режиме реального времени, позволили провести как точное огневое поражение целей, так и стрельбу залпами для поражения крупных участков территории. С чем артиллеристы справились хорошо", - подчеркнул генерал-лейтенант Наев.

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