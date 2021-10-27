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Воины ОС отработали уничтожение условного десанта противника с применением САУ "Гвоздика". ВИДЕО+ФОТО

Расчеты самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" оказали огневую поддержку подразделению морской пехоты, которое провело тренировку по отражению наступления морского десанта условного противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так на одном из военных полигонов Херсонщины проходили учения. По легенде учений военнослужащие батареи самоходных артиллерийских установок перед занятием позиций преодолевали препятствия, зараженный участок местности и отражали нападение условной диверсионной разведывательной группы.

"Следует отметить, что главным условием для успешного выполнения боевой задачи было быстрое изменение позиций. Обусловлено это было тем, что, по имеющейся информации, условный противник имеет на вооружении современные средства разведки и высокоточное артиллерийское вооружение", - отметил командующий объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, батарея самоходных артиллерийских установок производила стрельбы по координатам, предоставляемым из беспилотных летальных аппаратов.

"Расчеты беспилотной авиации провели разведку и выявили наиболее важные цели. Координаты, передававшиеся в режиме реального времени, позволили провести как точное огневое поражение целей, так и стрельбу залпами для поражения крупных участков территории. С чем артиллеристы справились хорошо", - подчеркнул генерал-лейтенант Наев.

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Воины ОС отработали уничтожение условного десанта противника с применением САУ Гвоздика 01
Воины ОС отработали уничтожение условного десанта противника с применением САУ Гвоздика 02

Автор: 

оборона (5238) военные учения (3462) Объединенные силы (607)


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Топ комментарии
+10
Вся проблема Украины это огромное количество умников (и наверху и внизу), а умных людей к сожалению мало. Дайте специалистам работать. Порадуйтесь за успехи. Похвалите и дайте уверенность им. Слава нашим Вооружённым Силам! И Героям Слава!
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27.10.2021 11:06 Ответить
+8
Самоходки произвели трельбы по координатам из беспилотных летальных аппаратов после разведки и выявиленя наиболее жирных целей. Все как пишет книга и учат в школе! Респект ребята!!!
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27.10.2021 12:43 Ответить
+7
Немає різниці БПЛА чи САУ. Є різниця навчені розрахунки чи ні.
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27.10.2021 12:51 Ответить
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Так десанты уже 8 лет как не условные. А реальные.
Не понимаю - к чему то отрабатівание, если нельзя ответным выстрелом просто заткнуть рот стреляющим рашен-донбасятникам?
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27.10.2021 10:08 Ответить
Забудьте про сау. Ракеты сегодня делают войну. И беспилотники. Нет смысла тратить теперь на это время.
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27.10.2021 10:08 Ответить
Ооочень приятно слышать! Но не будем повторять Хрущева приехавшего самолёты из за ракет.
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27.10.2021 10:16 Ответить
Не приехавшего а приехавшего ( Гугл задолбал) поре.....го от слова резать
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27.10.2021 10:20 Ответить
Как 100 лет назад, пехота по полю в атаку Ура. Вы бы еще конницу показали. Прилетит один-два Байрактара и все ето металолом в перемешку с трупами
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27.10.2021 10:22 Ответить
Весь етот металолом и кучу народа заменит один ударный беспилотник. Еще и секономите кучу денег на выплату семьям погибших.
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27.10.2021 10:27 Ответить
Вы военспец??? Давайте я вам расскажу как борщ варить
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27.10.2021 10:31 Ответить
Главное а армию не ходить за нас все байракторы сделают
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27.10.2021 10:33 Ответить
Вся проблема Украины это огромное количество умников (и наверху и внизу), а умных людей к сожалению мало. Дайте специалистам работать. Порадуйтесь за успехи. Похвалите и дайте уверенность им. Слава нашим Вооружённым Силам! И Героям Слава!
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27.10.2021 11:06 Ответить
Самоходки произвели трельбы по координатам из беспилотных летальных аппаратов после разведки и выявиленя наиболее жирных целей. Все как пишет книга и учат в школе! Респект ребята!!!
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27.10.2021 12:43 Ответить
Все правильно. Чім частіше проводяться навчання і тренування тим вище вишкіл наших воїнів.
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27.10.2021 12:46 Ответить
Немає різниці БПЛА чи САУ. Є різниця навчені розрахунки чи ні.
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27.10.2021 12:51 Ответить
Навчання це завжди добре, наші воїни непереможні, Слава ОС!)) Слава Україні
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27.10.2021 13:07 Ответить
Навчання українських військових по всим напрямкам бойової підготовки, це завжди корисно, потрібно, та дуже важливо. Все робиться правильно та своєчасно.
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28.10.2021 09:56 Ответить
 
 