Под Киевом прогремел мощный взрыв: горело предприятие, пострадавших нет. ФОТОрепортаж

Правоохранители Броварского района устанавливают причины взрыва на территории производственного цеха одного из предприятий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

"27 октября в 00.42 часа в полицию поступило сообщение о том, что в результате взрыва установки по переработке алюминия в одном из помещений завода произошло разрушение стены и возгорание алюминиевой пудры", - говорится в сообщении

На месте происшествия работали работники наряда реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа, руководство Броварского районного управления полиции и работники ГСЧС, локализовавшие пожар.

К счастью, из людей никто не пострадал.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа от пятидесяти до ста двадцати тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Черновцах возле облгосадминистрации сгорела маршрутка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как добавили в ГСЧС, в результате взрыва установки по переработке алюминия в одном из помещений завода произошло разрушение стены и кровли с последующим горением отдельными ячейками алюминиевого порошка массой 200 килограмм и распространением пожара на рядом расположенное металлическое складское помещение с древесиной, принадлежащее ООО "Шелест ".

Группой части специальных работ по радиационной, химической и биологической защите ГСЧС Украины проведено инструментально-лабораторное исследование. Превышение норм имеющихся веществ и нарушений не обнаружено.

Правоохранители проводят мероприятия по установлению всех причин и обстоятельств происшествия, следственные действия продолжаются.





Фото: сайт полиции







Фото: ГСЧС