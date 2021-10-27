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Под Киевом прогремел мощный взрыв: горело предприятие, пострадавших нет. ФОТОрепортаж

Правоохранители Броварского района устанавливают причины взрыва на территории производственного цеха одного из предприятий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

"27 октября в 00.42 часа в полицию поступило сообщение о том, что в результате взрыва установки по переработке алюминия в одном из помещений завода произошло разрушение стены и возгорание алюминиевой пудры", - говорится в сообщении

На месте происшествия работали работники наряда реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа, руководство Броварского районного управления полиции и работники ГСЧС, локализовавшие пожар.

К счастью, из людей никто не пострадал.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа от пятидесяти до ста двадцати тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.

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Как добавили в ГСЧС, в результате взрыва установки по переработке алюминия в одном из помещений завода произошло разрушение стены и кровли с последующим горением отдельными ячейками алюминиевого порошка массой 200 килограмм и распространением пожара на рядом расположенное металлическое складское помещение с древесиной, принадлежащее ООО "Шелест ".

Группой части специальных работ по радиационной, химической и биологической защите ГСЧС Украины проведено инструментально-лабораторное исследование. Превышение норм имеющихся веществ и нарушений не обнаружено.

Под Киевом прогремел мощный взрыв: горело предприятие, пострадавших нет 01

Правоохранители проводят мероприятия по установлению всех причин и обстоятельств происшествия, следственные действия продолжаются.

Под Киевом прогремел мощный взрыв: горело предприятие, пострадавших нет 02
Под Киевом прогремел мощный взрыв: горело предприятие, пострадавших нет 03
Фото: сайт полиции

Под Киевом прогремел мощный взрыв: горело предприятие, пострадавших нет 04
Под Киевом прогремел мощный взрыв: горело предприятие, пострадавших нет 05
Под Киевом прогремел мощный взрыв: горело предприятие, пострадавших нет 06
Фото: ГСЧС

взрыв (6813) пожар (5970) Нацполиция (16562) ГСЧС (5020)


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На послежнем фото как то девушка страшненько вышла - на зомби с горящими глазами похожа.ю.. Ну а так - да , возможно алюминиевую пудру , с дюралевой с магнием смешали и штампонули или попытались расплавить.. у меня тигель плавильный есть, так если магний загорится... жесть не потушишь
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27.10.2021 12:20 Ответить
Алюмінієва пудра горить не гірше. "Марганцовка + серебрянка" - взрив пакет.
При взаємодії алюмінію з соляною кислотою виділяється водень.
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27.10.2021 12:31 Ответить
Делали пудру ,значит повышенной взрывоопасности производство, почти любой порошок в взвеси взрывается , мельницы с мукой и то разносит по кирпичу а здесь алюминий который добавляют для бризантности и повышения температуры в ВВ
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27.10.2021 12:37 Ответить
Ось так на Марсі знаходять артефакти.
То, молодий хлопець-рятувальник, а за ним гілка верби підсвічена вуличним ліхтарем ну, і був рух головою.
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27.10.2021 13:55 Ответить
Металлисты

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27.10.2021 12:24 Ответить
Вибухає і вугільний пил.
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27.10.2021 12:38 Ответить
И ещё 100500 вещест

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27.10.2021 12:54 Ответить
Броварской аллюминиевый завод ?
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27.10.2021 12:28 Ответить
Не обязательно. Покрасочный цех к примеру.
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27.10.2021 12:46 Ответить
 
 