35-км участок дороги Чернухи - Лубны полностью отремонтировали на Полтавщине, - ОГА. ФОТОрепортаж
В Полтавской области полностью завершен ремонт дороги Чернухи - Лубны.
Об этом сообщает Полтавская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
На 35-км участке в рамках президентской программы "Большая стройка" уложили новый асфальт, обсутроили обочины, а также установили освещение и нанесли разметку.
По словам глава ОГА Олега Синегубова Полтавщина первой в Украине опробовала новую практику привлечения местных заимствований из государственного банка и получила на ремонт этой дороги дополнительные 515 млн гривен. Эти средства позволили досрочно завершить ремонт, рассчитанный на четыре года. А за счет экономии средств на трассе обновляют все четыре моста.
Среди планов программы "Большая стройка" на этот год президент Владимир Зеленский ранее отметил ремонт и строительство 2000 км местных дорог, 245 мостов и 4500 км трасс государственного значения по всей Украине.
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Это не говядину по 50-70 можно купить, а газ - по 50-70 весной 2021 был, и его было много на рынке. К маю 2021 года можно было контрактов заключить на весь объем газохранилищ.. до 30 млрд.кубов..
По 50..70.. максимум 100 долларов.
А сейчас продавать излишки и плевать на кацапов.
Но зеленский и его шобла вспомнили что газ надо покупать лишь летом.. и начали его брать по 1000..1200 долл. До этого они крали из ковидного фонда и отмывали деньги на "великому крадивныцтве".
Да и того набрали около 6 млрд.кубов (из 17,6 млрд.кубов - чужого газа 42,5%.. т.е. 7.5 млрд.куб).
из 10 млрд.кубов - 4 млрд.кубов это технический газ и НЕ выкачивается.. а значит зеленский и Ко купили всего-то 6 млрд.кубометров... по максимальной цене
И зеленский должен отдать коломойше 9 млрд.кубов..
А значит Украина имеет запасов на зиму МИНУС 3 млрд.кубов.
брешутьбляха.... хоча міст то не дорога ,мабуть....