РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7785 посетителей онлайн
Новости Фото
3 386 7

35-км участок дороги Чернухи - Лубны полностью отремонтировали на Полтавщине, - ОГА. ФОТОрепортаж

В Полтавской области полностью завершен ремонт дороги Чернухи - Лубны.

Об этом сообщает Полтавская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

На 35-км участке в рамках президентской программы "Большая стройка" уложили новый асфальт, обсутроили обочины, а также установили освещение и нанесли разметку.

По словам глава ОГА Олега Синегубова Полтавщина первой в Украине опробовала новую практику привлечения местных заимствований из государственного банка и получила на ремонт этой дороги дополнительные 515 млн гривен. Эти средства позволили досрочно завершить ремонт, рассчитанный на четыре года. А за счет экономии средств на трассе обновляют все четыре моста.

Среди планов программы "Большая стройка" на этот год президент Владимир Зеленский ранее отметил ремонт и строительство 2000 км местных дорог, 245 мостов и 4500 км трасс государственного значения по всей Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дорога Кролевец-Пирятин полностью восстановлена на Полтавщине, - ОГА. ФОТОрепортаж

35-км участок дороги Чернухи - Лубны полностью отремонтировали на Полтавщине, - ОГА 01
35-км участок дороги Чернухи - Лубны полностью отремонтировали на Полтавщине, - ОГА 02
35-км участок дороги Чернухи - Лубны полностью отремонтировали на Полтавщине, - ОГА 03

Автор: 

дороги (2512) Большая стройка (728) Полтавская область (1185)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
весной расскажете остался ли асфальт или сошел со снегом)
показать весь комментарий
27.10.2021 13:52 Ответить
Они совсем перестали публиковать фото с близкого расстояния. Чтобы так по тупому уже не позориться.

показать весь комментарий
27.10.2021 13:58 Ответить
показать весь комментарий
27.10.2021 14:00 Ответить
Найкоротший великобудує.
показать весь комментарий
27.10.2021 13:54 Ответить
Очередные видосики зелоха о деребане украинского бюджета, пока тищенко ссыт зебилам в рот)
Это не говядину по 50-70 можно купить, а газ - по 50-70 весной 2021 был, и его было много на рынке. К маю 2021 года можно было контрактов заключить на весь объем газохранилищ.. до 30 млрд.кубов..
По 50..70.. максимум 100 долларов.

А сейчас продавать излишки и плевать на кацапов.
Но зеленский и его шобла вспомнили что газ надо покупать лишь летом.. и начали его брать по 1000..1200 долл. До этого они крали из ковидного фонда и отмывали деньги на "великому крадивныцтве".
Да и того набрали около 6 млрд.кубов (из 17,6 млрд.кубов - чужого газа 42,5%.. т.е. 7.5 млрд.куб).
из 10 млрд.кубов - 4 млрд.кубов это технический газ и НЕ выкачивается.. а значит зеленский и Ко купили всего-то 6 млрд.кубометров... по максимальной цене
И зеленский должен отдать коломойше 9 млрд.кубов..

А значит Украина имеет запасов на зиму МИНУС 3 млрд.кубов.
показать весь комментарий
27.10.2021 13:55 Ответить
Цікаво, що і міст через річку Удай біля с. Городище теж відремонтували ? останній раз там ледве легковий автомобіль проїзжав, вантажівкам взагалі проїзд перекрито. на гугл картах теж перекрито.
брешутьбляха.... хоча міст то не дорога ,мабуть....
показать весь комментарий
27.10.2021 15:11 Ответить
Як завжди брешуть. А мости зробили?
показать весь комментарий
27.10.2021 21:35 Ответить
 
 