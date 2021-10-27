35-км участок дороги Чернухи - Лубны полностью отремонтировали на Полтавщине, - ОГА. ФОТОрепортаж

В Полтавской области полностью завершен ремонт дороги Чернухи - Лубны.

Об этом сообщает Полтавская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

На 35-км участке в рамках президентской программы "Большая стройка" уложили новый асфальт, обсутроили обочины, а также установили освещение и нанесли разметку.

По словам глава ОГА Олега Синегубова Полтавщина первой в Украине опробовала новую практику привлечения местных заимствований из государственного банка и получила на ремонт этой дороги дополнительные 515 млн гривен. Эти средства позволили досрочно завершить ремонт, рассчитанный на четыре года. А за счет экономии средств на трассе обновляют все четыре моста.

Среди планов программы "Большая стройка" на этот год президент Владимир Зеленский ранее отметил ремонт и строительство 2000 км местных дорог, 245 мостов и 4500 км трасс государственного значения по всей Украине.

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